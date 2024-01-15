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  4. Beklenen oldu, sıfır otomobile yüzde 4 zam! ‘Kaçınılmaz bir şey’ diyerek yeni zamma sinyal yaktılar: Faizsiz kredi, kolay ödeme… İşte Ocak ayı otomobil kampanyaları

Beklenen oldu, sıfır otomobile yüzde 4 zam! ‘Kaçınılmaz bir şey’ diyerek yeni zamma sinyal yaktılar: Faizsiz kredi, kolay ödeme… İşte Ocak ayı otomobil kampanyaları

15.01.2024 11:58 | Son Güncelleme:
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2023 yılında neredeyse yüzde 100 zamlanan sıfır otomobil fiyatları için Ocak 2024 itibarıyla yüzde 2-4 arasında artış yapıldı. Otomobilde zamların devam edip etmeyeceğine ilişkin değerlendirmede bulunan OSD Başkanı Cengiz Eroldu, enflasyon ve kurdaki artışın araç fiyatlarına yansıyacağını söyledi. Öte yandan sıfır otomobil Ocak ayı kampanyaları da tek tek açıklandı.

Sıfır otomobil fiyatları 2023 yılı boyunca getirilen önlemlere rağmen yüzde 100’e yakın artış yaşadı. Temmuz ayından Aralık sonuna kadar indirim ve kampanya yapılmasına rağmen markaların modelleri tek tek incelendiğinde ortalama 400 bin liralık artış olduğu görüldü. Ve 2024 yılının gelmesi ile de yeni fiyat listeleri ortaya çıktı. Sıfır araç fiyatları beklendiği üzere yüzde 2 ila yüzde 4 arasında zamlandı. Piyasadaki en ucuz sıfır otomobil ise liste fiyatına göre 710 bin lira oldu.

Sıfır otomobilde yeni yıla yeni tarife! Sıfır otomobilde yeni yıla yeni tarife!

“ENFLASYON VE KUR SIFIR OTOMOBİL FİYATLARINA YANSIYACAK”

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu düzenlediği basın toplantısında sıfır otomobil fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eroldu, araba almak isteyenleri yakından ilgilendiren otomotiv fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği yönündeki soruya yanıt verdi.

OTOMOBİL TRAFİK (5)

“Ocakta başladı ama şimdi bu doğal, yani enflasyon ve kur artışları fiyatlara yansıyacaktır. Enflasyonda hem yerleşmiş bir enflasyon var hem de aylık 3-4 temposunda bir enflasyon var” ifadelerini kullanan Cengiz Eroldu, “Fiyatlara yansıdığını göreceğiz zaten. Ocak ayında da benim gördüğüm, yüzde 2 ile yüzde 4 arasında en azından görebildiğim markalarda fiyat artışları var. Enflasyon ve kur artışları fiyatlara yansıyacaktır. Ama kaçınılmaz bir şey yani bu. Bazen fiyat indirimleri de olduğunu görebiliyorsunuz” diye yorumda bulundu.

DÜŞÜK FAİZ, ÖZEL İNDİRİM...

Otomobil firmaların sıfır araç kampanyaları, genellikle düşük faiz oranları, özel indirimler veya avantajlı ödeme seçenekleri gibi çeşitli imkanları içeriyor. İşte otomobilde marka marka, model model avantajlı kampanyalar...

Keşfet

SIFIR OTOMOBİLDE OCAK AYI KAMPANYALARI

CHERY

CHERY

Cherry Ocak kampanyası kapsamında zam yapmayıp fiyatları sabit tuttu. Ay boyu devam edecek olan kampanyada, tüm Chery modellerinde 50 bin TL’ye kadar araç takas desteği ve 200 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı sağlanıyor.

PEUGEOT

PEUGEOT

Peugeot, 2008 ve E-2008 modellerinde 165 bin lira için 12 ay vadeli faizsiz kredi fırsatı sunuyor. Yeni 408'lerde ise 250 bin lira için 12 ay vadede faizsiz kredi imkanı bulunuyor. Markanın hatchback sınıfındaki temsilcisi 308 ve elektrikli E-308 modellerinde 150 bin lira için 12 ay vadeli faizsiz kredi avantajı sunuluyor.

Peugeot SUV 3008 Active Prime ve Allure donanımlarında 250 bin lira ve 12 ay vadede faizsiz finansman avantajı bulunuyor. GT donanımında ise 300 bin liralık kredide 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz uygulanıyor. Peugeot 508 Allure donanımında 12 ay vadede 165 bin liralık faizsiz kredi avantajı sunukuyor. GT donanımlı versiyona 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz uygulanıyor. Rifter modeli, 135 bin liralık 12 ay vadeli ve faizsiz kredi avantajıyla müşterileri bekliyor. Peugeot'nun ticari araç modelleri Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van, 200 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor.

TOYOTA

TOYOTA

Toyota, yeni yılın ilk özel kampanyasını resmi internet sitesinden de duyurdu. Toyota kampanyası 'Yaris Cross' modeli için Ocak ayının sonuna kadar geçerli olacak. Kampanya, sıfır araç sahibi olmak isteyenlere 170 bin TL’ye varan indirim fırsatı sunuyor.

CITROEN

CITROEN

Citroen C4 X modelinde 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Citroen C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonu ë-C4 X, 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya tüzel müşterilere özel 400 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçenekleriyle satın alınabiliyor. Citroën C4’e 200 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli krediyle sahip olunabiliyor. Citroen C4’ün yüzde 100 elektrikli versiyonu ë-C4 ise 200 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi veya tüzel müşterilere özel 400 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile sunuluyor. SUV modeli C5 Aircross, Shine Bold ve E-Series donanımlarına özel 300 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânlarıyla Citroën showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
sıfır otomobil
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