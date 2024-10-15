MYNET ÖZEL | Kredi kartları, otomotiv ve gayrimenkul sektörü... Hepsi bu torba yasasının içinde! Ekonomist Emrah Lafçı: "Kayıt dışılığı tetikleyebilir"

BAKAN ŞİMŞEK DEĞERLENDİRDİ

NTV'nin canlı yayınına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, alınacak bu vergi ile ilgili olarak da, "Tartışmalara saygılıyız. Takdir yüce Meclis'in. Birincisi Savunma Sanayi Fonu var. Bu paket tamamen Savunma Sanayi Fonu'na kaynak sağlamak için yapılacak. Parti grubumuz tabiki yine değerlendirebilir. Savunma Sanayi fonu var ve kaynak bütçeye değil fona gidecek. Savunma sanayi fonuna kaynak hazırlamak için hazırlanmış. Bütçe açığı için hazırlanmış bir tasarı değil" ifadelerini kullandı.