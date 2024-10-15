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  4. MYNET ÖZEL | Kredi kartları, otomotiv ve gayrimenkul sektörü... Hepsi bu torba yasasının içinde! Ekonomist Emrah Lafçı: "Kayıt dışılığı tetikleyebilir"

MYNET ÖZEL | Kredi kartları, otomotiv ve gayrimenkul sektörü... Hepsi bu torba yasasının içinde! Ekonomist Emrah Lafçı: "Kayıt dışılığı tetikleyebilir"

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
15.10.2024 15:19
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Geçtiğimiz cuma günü, AK Parti 'savunma payı kesintisi' ile ilgili kanun teklifini TBMM'ye sunmuştu. Vatandaşlar önlem olarak kart limitlerini düşürmeye başladı. Birçok alanda yeni vergilerin geleceği bu düzenleme ile ilgili Mynet'in sorularını yanıtlayan Ekonomist Emrah Lafçı önemli açıklamalarda bulundu. Lafçı, bu kanun teklifinin yasallaşması takdirinde kayıt dışılığın artabileceğine dikkat çekti.

MYNET FİNANS ÖZEL / Ezgi Sivritepe |

Türkiye'de kredi kartı kullanımı 2015 yılından beri neredeyse 2 kat arttı. Aktif kart kullanıcısının 28 milyon olduğu bu dönemde vatandaşlar maddi zorlukları kredi kartları ile hafifletmeye çalışıyor. Kart kullanımının arttığı bu dönemde Ak Parti'den savunma sanayisi için dikkat çeken bir adım geldi.

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MYNET ÖZEL |KREDİ KARTLARI, OTOMOTİV VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ... HEPSİ BU TORBA YASADA

Geçtiğimiz cuma günü, AK Parti'nin yeni hazırladığı vergi paketinin detayları belli oldu. Sunulan teklifte 100 bin TL üzeri limiti olan kredi kartlarına yıllık 750 TL savunma sanayi katılma payı, sıfır araç satışına 3.000 TL, ikinci el araç satışların 1.500 TL tescil ücreti, gayrimenkul alım-satımında her iki taraftan 750'şer TL katılma payının geleceği ifade edildi.

TEKLİF TEKRAR GÖRÜŞÜLECEK!

TEKLİF TEKRAR GÖRÜŞÜLECEK!

Gündem yaratan bu karar sonrası vatandaşlar önlem amaçlı limitlerini düşürmeye başladı. Vatandaşın tepkisi sonrası ise AK Parti ekonomi kurmaylarının bir araya gelerek, ilgili teklifi yeniden mercek altına alacağı belirtildi.

BAKAN ŞİMŞEK DEĞERLENDİRDİ

BAKAN ŞİMŞEK DEĞERLENDİRDİ

NTV'nin canlı yayınına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, alınacak bu vergi ile ilgili olarak da, "Tartışmalara saygılıyız. Takdir yüce Meclis'in. Birincisi Savunma Sanayi Fonu var. Bu paket tamamen Savunma Sanayi Fonu'na kaynak sağlamak için yapılacak. Parti grubumuz tabiki yine değerlendirebilir. Savunma Sanayi fonu var ve kaynak bütçeye değil fona gidecek. Savunma sanayi fonuna kaynak hazırlamak için hazırlanmış. Bütçe açığı için hazırlanmış bir tasarı değil" ifadelerini kullandı.

"BİRAZ REVİZYONA İHTİYACI VAR"

"BİRAZ REVİZYONA İHTİYACI VAR"

Ekonomist Emrah Lafçı ise Mynet'e özel yaptığı açıklamalarda, çıkarılması planana yasanın revize edilmesi gerektiğini aktararak, "Bu hali ile kart limiti 100 bin lira olandan 750 liralık vergi alınmasının çıkmayacağını düşünüyorum, değişiklikler olacaktır hatta belki harcama bile olabilir. Çünkü limit çok yüksek olabilir ama harcama çok düşük olabilir. Bundan dolayı biraz revizyona ihtiyacı var" cümlelerini kaydetti.

KAYIT DIŞILIK İÇİN BİR TEHDİT UNSURU

KAYIT DIŞILIK İÇİN BİR TEHDİT UNSURU

Kayıt dışılığı tetikleyebileceğini ifade eden Lafçı, "Nakit kullanımını da bir miktar artırabilir. Nakit kullanımı da istemediğimiz bir şey, kayıt dışılık sağladığı için. Operasyonel olarak da daha zor ve ilkel aslında diğer tarafa doğru gidiyor olmamız lazım" dedi.

Anahtar Kelimeler:
torba yasa kredi kartı
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