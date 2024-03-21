Nakit çekim faizi artmıştı! Kredi kartı kullanım faizi için gözler saat 14.00’te! ‘Bankalar gerekli işlemi yapmaya başladı’ diyerek anlattılar

FAİZLERDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

“Bugün açıklanacak olan Merkez Bankası’nın faiz kararında şu an için içeride çok fazla bir değişiklik beklenmiyor. Merkez Bankası’nın beklenti anketinde de faizin sabit tutulacağı öngörülüyor. Yabancı kuruluşlar faizlerin yükseltilebileceği konusunda görüşler veriyor ancak ‘bu ana görüşümüz’ değil şeklinde not düşüyorlar. Piyasada genel beklenti şu anda faizlerin değiştirilmeyeceği yönündedir.