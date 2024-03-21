FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Nakit çekim faizi artmıştı! Kredi kartı kullanım faizi için gözler saat 14.00’te! ‘Bankalar gerekli işlemi yapmaya başladı’ diyerek anlattılar

Nakit çekim faizi artmıştı! Kredi kartı kullanım faizi için gözler saat 14.00’te! ‘Bankalar gerekli işlemi yapmaya başladı’ diyerek anlattılar

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
21.03.2024 11:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı sonrası kredi kartı için yeni bir hamlenin gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Gözler saat 14.00’e çevrilirken uzmanlardan kritik bir değerlendirme geldi. Ekonomist Hikmet Baydar, Merkez Bankası’nın bankalara sıkılaştırma adımları için sözlü yönlendirmelerde bulunduğunu dile getirdi. Baydar, “Ekstra bir düzenleme olabilir ancak şu anda zaten bankalar gerekli olan işlemleri yapmaya başladılar” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ilave sıkılaşma adımları kapsamında, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim işlemlerinde faiz oranını ihtiyaç kredisi faiz oranıyla uyumlu seviyeye yükseltirken, bankacılık sisteminde Türk lirası mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar atmıştı. Merkez Bankası kredi kartlarından yapılan nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının hesaplama yönteminde de değişiklik yaptı. Yeni yönteme göre, hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,42'den yüzde 5'e çıkarıldı.

Anlık Borsa

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANIYOR

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANIYOR

Şimdi ise gözler saat 14.00’te açıklanacak Mart ayı Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Son toplantısında politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit bırakan bankanın geçtiğimiz ayın ardından Mart’ta da pas geçmesi bekleniyor.

KREDİ KARTI İÇİN MERAKLI BEKLEYİŞ

KREDİ KARTI İÇİN MERAKLI BEKLEYİŞ

Özellikle son haftalarda kredi kartları ve kredilerle ilgili yeni adımlar atılırken, faiz kararı sonrası kredi kartlarına ilişkin bir düzenleme gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Ekonomist Hikmet Baydar, Milliyet’e değerlendirdi. Baydar’ın açıklamaları şöyle:

FAİZLERDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

FAİZLERDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

“Bugün açıklanacak olan Merkez Bankası’nın faiz kararında şu an için içeride çok fazla bir değişiklik beklenmiyor. Merkez Bankası’nın beklenti anketinde de faizin sabit tutulacağı öngörülüyor. Yabancı kuruluşlar faizlerin yükseltilebileceği konusunda görüşler veriyor ancak ‘bu ana görüşümüz’ değil şeklinde not düşüyorlar. Piyasada genel beklenti şu anda faizlerin değiştirilmeyeceği yönündedir.

‘ENFLASYON YÜZDE 4’E YAKLAŞTIKÇA FAİZ ARTIRIMI GÜNDEME GELECEK’

‘ENFLASYON YÜZDE 4’E YAKLAŞTIKÇA FAİZ ARTIRIMI GÜNDEME GELECEK’

“Seçimden ziyade Mart ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından faizlerle ilgili Merkez Bankası biraz daha net olacaktır. Mart ayı enflasyon rakamı yüzde 3’ün üzeri bekleniyor. Geçen sene Mart ayı enflasyonu yüzde 2’nin üzerinde gelmişti. Oran yüzde 4’e yaklaştıkça Merkez Bankası’nın faiz artırma ihtimali artacak. Mart ayı enflasyon rakamı kritik önemde. Eğer yüzde 3.5 ve üzeri çıkarsa büyük ihtimalle faiz artırımı gündemde gelecek. Önümüzdeki dönemlerde 500 baz puanlık bir faiz artırımı ihtimali var.

FAİZ KARARI DÖVİZ VE ALTINI NASIL ETKİLER?

FAİZ KARARI DÖVİZ VE ALTINI NASIL ETKİLER?

Faiz kararında sürpriz çıkmazsa, yani beklentiler dahilinde gerçekleşirse çok fazla bir oynaklık olmayacaktır. İçeride Merkez Bankası eğer sürpriz yapmazsa piyasalarda çok fazla olumlu veya olumsuz etki yapmayacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
kredi kartı
En Çok Okunan Haberler
Tekirdağ'da katliam gibi kaza: 5 ölü 10 yaralı

Tekirdağ'da katliam gibi kaza: 5 ölü 10 yaralı

AYM Başkanlığına Kadir Özkaya seçildi

AYM Başkanlığına Kadir Özkaya seçildi

Bireysel emeklilik kararı Resmi Gazete'de!

Bireysel emeklilik kararı Resmi Gazete'de!

Tarih 23 Mart, rakam 5 bin TL! Seçim öncesi emekliye seyyanen zam mı geliyor?

Tarih 23 Mart, rakam 5 bin TL! Seçim öncesi emekliye seyyanen zam mı geliyor?

Altın fiyatlarında çifte rekor! Bir eşik daha aşıldı

Altın fiyatlarında çifte rekor! Bir eşik daha aşıldı

EPDK duyurdu! O bedel artık alınmayacak

EPDK duyurdu! O bedel artık alınmayacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.