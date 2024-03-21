Nakit çekim faizi artmıştı! Kredi kartı kullanım faizi için gözler saat 14.00’te! ‘Bankalar gerekli işlemi yapmaya başladı’ diyerek anlattılar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ilave sıkılaşma adımları kapsamında, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim işlemlerinde faiz oranını ihtiyaç kredisi faiz oranıyla uyumlu seviyeye yükseltirken, bankacılık sisteminde Türk lirası mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar atmıştı. Merkez Bankası kredi kartlarından yapılan nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının hesaplama yönteminde de değişiklik yaptı. Yeni yönteme göre, hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,42'den yüzde 5'e çıkarıldı.
Şimdi ise gözler saat 14.00’te açıklanacak Mart ayı Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Son toplantısında politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit bırakan bankanın geçtiğimiz ayın ardından Mart’ta da pas geçmesi bekleniyor.
Özellikle son haftalarda kredi kartları ve kredilerle ilgili yeni adımlar atılırken, faiz kararı sonrası kredi kartlarına ilişkin bir düzenleme gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Ekonomist Hikmet Baydar, Milliyet’e değerlendirdi. Baydar’ın açıklamaları şöyle:
“Bugün açıklanacak olan Merkez Bankası’nın faiz kararında şu an için içeride çok fazla bir değişiklik beklenmiyor. Merkez Bankası’nın beklenti anketinde de faizin sabit tutulacağı öngörülüyor. Yabancı kuruluşlar faizlerin yükseltilebileceği konusunda görüşler veriyor ancak ‘bu ana görüşümüz’ değil şeklinde not düşüyorlar. Piyasada genel beklenti şu anda faizlerin değiştirilmeyeceği yönündedir.
“Seçimden ziyade Mart ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından faizlerle ilgili Merkez Bankası biraz daha net olacaktır. Mart ayı enflasyon rakamı yüzde 3’ün üzeri bekleniyor. Geçen sene Mart ayı enflasyonu yüzde 2’nin üzerinde gelmişti. Oran yüzde 4’e yaklaştıkça Merkez Bankası’nın faiz artırma ihtimali artacak. Mart ayı enflasyon rakamı kritik önemde. Eğer yüzde 3.5 ve üzeri çıkarsa büyük ihtimalle faiz artırımı gündemde gelecek. Önümüzdeki dönemlerde 500 baz puanlık bir faiz artırımı ihtimali var.
Faiz kararında sürpriz çıkmazsa, yani beklentiler dahilinde gerçekleşirse çok fazla bir oynaklık olmayacaktır. İçeride Merkez Bankası eğer sürpriz yapmazsa piyasalarda çok fazla olumlu veya olumsuz etki yapmayacaktır.