Neredeyse maaşın 2 katını veriyorlar... Emekliler için promosyon miktarları güncellendi! İşte banka banka sunulan teklifler...

Emeklilere sunulan nakit promosyon fırsatları her yıl değişiyor. Bankalar müşteri kazanmak için promosyonlarını sürekli güncellemeye devam ediyor. Emekli maaşının iki katı kadar avantaj sağlayan bankalar da olunca emekliler hangi bankanın ne kadar verdiğini merak etmeye başladı.
10 bin TL'ye kadar: 5 bin TL
10 bin - 15 bin TL: 8 bin TL
15 bin - 20 bin TL: 10 bin TL
20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL
Ayrıca maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine 12 bin liraya varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık bin liraya, 12 ayda 12 bin liraya varan nakit ödeme fırsatı yer alıyor.
Böylelikle maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 24 bin liraya varan ödeme yapılacak.
10 bin TL'ye kadar: 5 bin TL
10 bin - 15 bin TL: 8 bin TL
15 bin - 20 bin TL: 10 bin TL
20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL
Toplam Promosyon: 20 bin TL (15 bin TL + 3 bin TL otomatik fatura talimatı + 2 bin TL Turuncu Hesap Kampanyası)
10 bin - 14.999 TL: 8 bin TL
15 bin - 19.999 TL: 10 bin TL
20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL
10 bin TL'ye kadar: 5 bin TL
10 bin - 15 bin TL: 8 bin TL
15 bin - 20 bin TL: 10 bin TL
20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL