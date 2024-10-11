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Neredeyse maaşın 2 katını veriyorlar... Emekliler için promosyon miktarları güncellendi! İşte banka banka sunulan teklifler...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
11.10.2024 07:39
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Ekim ayı itibarıyla müşteri kazanmak isteyen bankalar emeklilere verdikleri promosyonları güncellemeye başladı. Şu an ki maaşlarının neredeyse 2 katını veren bankalar adeta yarışa girdi. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte cevabı...

Emeklilere sunulan nakit promosyon fırsatları her yıl değişiyor. Bankalar müşteri kazanmak için promosyonlarını sürekli güncellemeye devam ediyor. Emekli maaşının iki katı kadar avantaj sağlayan bankalar da olunca emekliler hangi bankanın ne kadar verdiğini merak etmeye başladı.

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İŞTE BANKA BANKA PROMOSYON ORANLARI!

VAKIFBANK

VAKIFBANK

10 bin TL'ye kadar: 5 bin TL

10 bin - 15 bin TL: 8 bin TL

15 bin - 20 bin TL: 10 bin TL

20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL

Ayrıca maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine 12 bin liraya varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık bin liraya, 12 ayda 12 bin liraya varan nakit ödeme fırsatı yer alıyor.

Böylelikle maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 24 bin liraya varan ödeme yapılacak.

İŞ BANKASI

İŞ BANKASI

10 bin TL'ye kadar: 5 bin TL

10 bin - 15 bin TL: 8 bin TL

15 bin - 20 bin TL: 10 bin TL

20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL

ING Türkiye

ING Türkiye

Toplam Promosyon: 20 bin TL (15 bin TL + 3 bin TL otomatik fatura talimatı + 2 bin TL Turuncu Hesap Kampanyası)

HALKBANK

HALKBANK

10 bin - 14.999 TL: 8 bin TL

15 bin - 19.999 TL: 10 bin TL

20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL

ZİRAAT BANKASI

ZİRAAT BANKASI

10 bin TL'ye kadar: 5 bin TL

10 bin - 15 bin TL: 8 bin TL

15 bin - 20 bin TL: 10 bin TL

20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL

Anahtar Kelimeler:
Promosyon emekli
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