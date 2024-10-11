Neredeyse maaşın 2 katını veriyorlar... Emekliler için promosyon miktarları güncellendi! İşte banka banka sunulan teklifler...

VAKIFBANK

10 bin TL'ye kadar: 5 bin TL



10 bin - 15 bin TL: 8 bin TL

15 bin - 20 bin TL: 10 bin TL

20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL

Ayrıca maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine 12 bin liraya varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık bin liraya, 12 ayda 12 bin liraya varan nakit ödeme fırsatı yer alıyor.

Böylelikle maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 24 bin liraya varan ödeme yapılacak.