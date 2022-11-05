Nüfus müdürlüklerinden kolayca yapılabiliyor! Ehliyet ve kimlik yenilemek isteyenler dikkat! Yeni ücretler açıklandı: 2 aydan az bir süre kaldı! Büyük zam kapıda…

Ehliyet ve kimlik yenileme işlemi yapmak isteyenler dikkat! Yeni sürücü belgesi ve kimlikler çip ve dijital imza ile daha güvenli hale getirilecek. Eski ehliyetler için yıl sonu dolacak olan değişim süresi uzatılarak son tarih 31 Aralık 2024’e çekildi. Ehliyet ve kimlik yenilemede son gün geçtiği takdirde idari para cezasını beraberinde getirecek. Ancak yeni yıl itibariyle para cezaları da bugüne kadar görülmemiş bir zam oranıyla artacak. Peki, “2022 Ehliyet ve kimlik yenileme son tarih nedir, ne zamana kadar yenilenmesi gerekiyor, randevu nasıl alınır? İşte 2022 kimlik ve ehliyet yenileme son tarih ve sürücü belgesi yenileme hakkında tüm detaylar…