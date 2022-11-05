Nüfus müdürlüklerinden kolayca yapılabiliyor! Ehliyet ve kimlik yenilemek isteyenler dikkat! Yeni ücretler açıklandı: 2 aydan az bir süre kaldı! Büyük zam kapıda…

Ehliyet ve kimlik yenileme işlemi yapmak isteyenler dikkat! Yeni sürücü belgesi ve kimlikler çip ve dijital imza ile daha güvenli hale getirilecek. Eski ehliyetler için yıl sonu dolacak olan değişim süresi uzatılarak son tarih 31 Aralık 2024’e çekildi. Ehliyet ve kimlik yenilemede son gün geçtiği takdirde idari para cezasını beraberinde getirecek. Ancak yeni yıl itibariyle para cezaları da bugüne kadar görülmemiş bir zam oranıyla artacak. Peki, “2022 Ehliyet ve kimlik yenileme son tarih nedir, ne zamana kadar yenilenmesi gerekiyor, randevu nasıl alınır? İşte 2022 kimlik ve ehliyet yenileme son tarih ve sürücü belgesi yenileme hakkında tüm detaylar…
Pasaport, ehliyet, yurt dışından getirilen telefonlara kayıt harcı, trafik cezaları ve bazı vergiler yüzde 122,93 oranında artacak. A sınıfı ehliyet harcı, 370 liradan 825 lira 87 kuruşa, B sınıfı ehliyet harcı ise bin 116 lira 90 kuruştan 2 bin 489 lira 77 kuruşa yükselecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ise Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde. Cezalarda ise ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor. Yeniden değerleme oranında değişiklik olmaması durumunda yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi, ehliyet-pasaport harçları ve trafik cezaları bu oranda artış gösterecek. 6 aylık pasaport harcı 309 lira 17 kuruştan 689 lira 24 kuruşa çıkacak. 3 yıl ve üstünde süreli pasaport harcı bin 48 liradan 2 bin 337 lira 95 kuruşa yükselecek.
Ehliyet özelliğine sahip çipli kimlik kartlarını kullananların sayısı 3 milyonun üzerine yükseldi. Türkiye’de dijitalleşme süreci kimlik kartına da yansıdı. 1 Ocak 2016’da yeni tip sürücü belgesi uygulaması başladı. O günden beri ehliyetini yenileyen ya da ilk kez ehliyet alan 19,6 milyon kişi yeni tip sürücü belgesi aldı. Türkiye’de ehliyet sahibi kişi sayısı Nisan 2022 itibari ile 32 milyonu aştı. Sürücülerin yüzde 60’ı yeni tip sürücü belgesi taşıyor.
Kanuni süre içerisinde eski tip sürücü belgesini yenilemeyen kişilerin eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini yitiyor. Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgesi ile araç kullanan kişilere; kolluk kuvvetlerince Karayolları Trafik Kanununun 39/3 maddesi gereği "Geçerlilik Süresi Dolan Sürücü Belgesi ile Araç Kullanmak " fiilinden dolayı idari para cezası uygulanacak. Yeni E sınıfı ehliyet 5 yıl geçerli. Diğerlerinde süre ise 10 yıl. Geçerliliğin sona ereceği tarih, çipli ehliyetin üzerinde ayrıca belirtiliyor. Süre dolunca yeni ehliyet için tekrar başvuruluyor.
Ehliyetini yenilemek isteyenlerin için son başvuru tarihi 31 Aralık 2022 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar eski ehliyet kullanabilir. Ancak söz konusu tarihten sonra geçerli olmayacak. Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi nvi.gov.tr üzerinden veya ALO 199 hattından alınabilir.
Ehliyet yenileme son başvuru tarihi 31.12.2022'dir. Belirtilen tarihe kadar eski ehliyet kullanılabilir.