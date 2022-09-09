O ülkelere kimlikle seyahat başladı! Aramalar 5 kat arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan ve Bosna-Hersek vatandaşlarının Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğini, aynı şekilde Türk vatandaşlarının da bu ülkelere gidişlerde kimlik kullanacağını açıkladı. Böylece Türkiye’den kimlikle seyahat edilebilen ülke sayısı 7'yi, Türkiye’ye kimlikle girebilen ülkelerin sayısı ise 19 oldu. Bu kapsamda çipli kimlik kartı ile seyahat edilebilecek ülkeler vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

İŞTE KİMLİK KARTI İLE SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk vatandaşları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 30 gün sürecek seyahatleri için pasaportsuz çipli kimlik kartı ile seyahat edebiliyor. Eski ve fotoğrafsız kimlikler ise ülkeye girişte kabul edilmiyor. Türkiye'den ortalama 1,5-2 saatte Kıbrıs'a ulaşarak Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa şehirlerini ziyaret etmek mümkün. Hem tarihi hem plajları hem de eğlence dünyası ile seyahat severlere farklı bir dünya açan Kıbrıs, özel lezzetleri ile de keyifli bir tatil imkanı sunuyor. KKTC'ye ulaşım için uçuşlar Lefkoşa Ercan Havalimanı'na gerçekleştiriliyor. Türkiye'den İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Bodrum, Adana, Trabzon gibi şehirlerden Ercan Havalimanı'na direkt uçuşlar düzenleniyor.

AZERBAYCAN 2021'den itibaren Azerbaycan, Türk vatandaşlarından vize istemiyor. Fotoğraflı ve çipli yeni kimlik kartı ile 90 günü aşmamak kaydıyla Azerbaycan'a seyahat edilebiliyor. Azerbaycan'ın başkenti ve en büyük şehri olan Bakü'ye Türkiye'nin birçok şehrinden uçakla direkt ulaşmak mümkün. Ülkenin bir diğer önemli kenti olan Gence de hem iş hem de turistik açıdan zengin bir şehir.

UKRAYNA Ukrayna'ya hem vizesiz hem de pasaportsuz gidebilirsiniz. 180 gün içinde 90 güne kadar giriş izni veren Ukrayna'ya eğer pasaport almadan seyahat etmek istiyorsanız yeni tip fotoğraflı ve çipli kimlik kartınızın olması gerekmektedir.

GÜRCİSTAN Karadeniz seyahatlerinin olmazsa olmazı haline gelen Gürcistan da kimlik kartı ile girilen ülkeler arasında yer alıyor. Artvin şehrine komşu olan Batum'a otobüs ile de ulaşmak mümkün. Trabzon, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa gibi şehirlerden direkt olarak Batum otobüs bileti satın alınabiliyor.