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O ülkelere kimlikle seyahat başladı! Aramalar 5 kat arttı

09.09.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Sırbistan'da yaptığı açıklamada iki ülke vatandaşlarının kimlikle seyahat edebileceklerini duyurmuştu. Kararın açıklanmasının ardından Sırbistan'daki şehirler için uçak bileti aramaları 5 kat, Bosna Hersek'teki şehirler için uçak bileti aramaları ise 15 kat arttı. Peki hangi ülkelere sadece kimlikle gidilebiliyor? İşte o güncellenen liste...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan ve Bosna-Hersek vatandaşlarının Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğini, aynı şekilde Türk vatandaşlarının da bu ülkelere gidişlerde kimlik kullanacağını açıkladı. Böylece Türkiye’den kimlikle seyahat edilebilen ülke sayısı 7'yi, Türkiye’ye kimlikle girebilen ülkelerin sayısı ise 19 oldu. Bu kapsamda çipli kimlik kartı ile seyahat edilebilecek ülkeler vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

İŞTE KİMLİK KARTI İLE SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Türk vatandaşları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 30 gün sürecek seyahatleri için pasaportsuz çipli kimlik kartı ile seyahat edebiliyor. Eski ve fotoğrafsız kimlikler ise ülkeye girişte kabul edilmiyor. Türkiye'den ortalama 1,5-2 saatte Kıbrıs'a ulaşarak Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa şehirlerini ziyaret etmek mümkün. Hem tarihi hem plajları hem de eğlence dünyası ile seyahat severlere farklı bir dünya açan Kıbrıs, özel lezzetleri ile de keyifli bir tatil imkanı sunuyor. KKTC'ye ulaşım için uçuşlar Lefkoşa Ercan Havalimanı'na gerçekleştiriliyor. Türkiye'den İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Bodrum, Adana, Trabzon gibi şehirlerden Ercan Havalimanı'na direkt uçuşlar düzenleniyor.

AZERBAYCAN

AZERBAYCAN
2021'den itibaren Azerbaycan, Türk vatandaşlarından vize istemiyor. Fotoğraflı ve çipli yeni kimlik kartı ile 90 günü aşmamak kaydıyla Azerbaycan'a seyahat edilebiliyor. Azerbaycan'ın başkenti ve en büyük şehri olan Bakü'ye Türkiye'nin birçok şehrinden uçakla direkt ulaşmak mümkün. Ülkenin bir diğer önemli kenti olan Gence de hem iş hem de turistik açıdan zengin bir şehir.

UKRAYNA

UKRAYNA
Ukrayna'ya hem vizesiz hem de pasaportsuz gidebilirsiniz. 180 gün içinde 90 güne kadar giriş izni veren Ukrayna'ya eğer pasaport almadan seyahat etmek istiyorsanız yeni tip fotoğraflı ve çipli kimlik kartınızın olması gerekmektedir.

GÜRCİSTAN

GÜRCİSTAN
Karadeniz seyahatlerinin olmazsa olmazı haline gelen Gürcistan da kimlik kartı ile girilen ülkeler arasında yer alıyor. Artvin şehrine komşu olan Batum'a otobüs ile de ulaşmak mümkün. Trabzon, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa gibi şehirlerden direkt olarak Batum otobüs bileti satın alınabiliyor.

MOLDOVA

MOLDOVA
Doğu Avrupa'nın en küçük ülkelerinden Moldova da çipli ve fotoğraflı kimlik kartıyla ziyaret edebilecek ülkelerden biri. Rus ve Romen kültürüne yakın olan Moldova özellikle tarihi açıdan zengin bir ülke. O nedenle tarihi anlamda görülecek çok sayıda durak mevcut. Ayrıca ülkede bahar ve yaz aylarında şehir parkları da öne çıkıyor. Moldova'nın en fazla ziyaretçi ağırlayan şehri ise yemyeşil başkent Kişinev. Kişinev aynı zamanda ülkenin tek havalimanının da bulunduğu şehir.
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Anahtar Kelimeler:
Vize kimlik
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