Ocak 2025 maaş tablosu tek tek hesaplandı... Bu tabloda herkesin maaşı var!

Temmuz ayında yüzde 19,31 oranında zam alan memurlar 2025 Ocak ayını iple çekiyor. Ocak 2025 zammı için artık son üç ay kala belirlenmiş olan 3 aylık enflasyon ile memur zammı belli oldu.
3 aylık enflasyon ve 6 aylık enflasyon tahmininin kullanılarak yapıldığı tabloda birçok memurun maaş tablosu hazırlandı.
İstanbulticaretgazetesi'nin haberine göre, Ocak 2025 zammı için TÜİK'in son çeyrekteki enflasyon verilerini açıklaması gerekiyordu. İlk üç veri açıklandı. Eylül ayı enflasyon oranı yüzde 2,97 olurken yıllık enflasyon ise yüzde 50'nin altına gerileyerek yüzde 49,38 oldu.
2024'ün ikinci 6 ayı için belirleyici olacak 3 enflasyon verisi açıklandı. Temmuz ayında yüzde 3,23 olarak gerçekleşen enflasyon, ağustosta yüzde 2,47 oldu. Eylülde ise bu rakam yüzde 2,97 olarak kayıtlara geçti. Bu rakamlara göre hesap yapıldığında 3 aylık enflasyon yüzde 8,91 olarak hesaplandı.
Memurlar her yıl ocak ve temmuz döneminde olmak üzere 2 kez zam alıyor. Memurlar 6 ayda 1 kez olmak üzere enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı alıyor. Enflasyon farkı burada; bir önceki dönemin toplu sözleşme zammının üzerindeki enflasyonu ifade ediyor. Memurlar işte bu enflasyon farkına ek olarak yeni toplu sözleşme zammı alıyor. Toplu sözleşme zammı Temmuz 2024'te yüzde 10 olurken, Ocak 2025'te bu rakam yüzde 6 olacak.
3 aylık enflasyon oranı: Yüzde 8,91
SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 8,91
Memur enflasyon farkı: Oluşmadı
Memur zammı: Yüzde 4,94