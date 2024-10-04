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  4. Ocak 2025 maaş tablosu tek tek hesaplandı... Bu tabloda herkesin maaşı var!

Ocak 2025 maaş tablosu tek tek hesaplandı... Bu tabloda herkesin maaşı var!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
04.10.2024 10:46
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Memurlar 6 ayda bir zam almaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), eylül ayı enflasyon oranını açıklaması sonrası 2025 ocak ayında yapılacak zam oranının 3. verisi de belirlenmiş oldu. 4 milyon memurun merakla beklediği ocak ayı maaşları öncesi ise tahmini tablolar paylaşılmaya devam ediliyor.

Temmuz ayında yüzde 19,31 oranında zam alan memurlar 2025 Ocak ayını iple çekiyor. Ocak 2025 zammı için artık son üç ay kala belirlenmiş olan 3 aylık enflasyon ile memur zammı belli oldu.

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İŞTE MEMURLARIN 3 AYLIK ENFLASYON VERİSİNE GÖRE 6 AYLIK TAHMİNE GÖRE MAAŞ TABLOSU

3 aylık enflasyon ve 6 aylık enflasyon tahmininin kullanılarak yapıldığı tabloda birçok memurun maaş tablosu hazırlandı.

İstanbulticaretgazetesi'nin haberine göre, Ocak 2025 zammı için TÜİK'in son çeyrekteki enflasyon verilerini açıklaması gerekiyordu. İlk üç veri açıklandı. Eylül ayı enflasyon oranı yüzde 2,97 olurken yıllık enflasyon ise yüzde 50'nin altına gerileyerek yüzde 49,38 oldu.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN 3 AYLIK FARK KESİNLEŞTİ

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN 3 AYLIK FARK KESİNLEŞTİ

2024'ün ikinci 6 ayı için belirleyici olacak 3 enflasyon verisi açıklandı. Temmuz ayında yüzde 3,23 olarak gerçekleşen enflasyon, ağustosta yüzde 2,47 oldu. Eylülde ise bu rakam yüzde 2,97 olarak kayıtlara geçti. Bu rakamlara göre hesap yapıldığında 3 aylık enflasyon yüzde 8,91 olarak hesaplandı.

MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Memurlar her yıl ocak ve temmuz döneminde olmak üzere 2 kez zam alıyor. Memurlar 6 ayda 1 kez olmak üzere enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı alıyor. Enflasyon farkı burada; bir önceki dönemin toplu sözleşme zammının üzerindeki enflasyonu ifade ediyor. Memurlar işte bu enflasyon farkına ek olarak yeni toplu sözleşme zammı alıyor. Toplu sözleşme zammı Temmuz 2024'te yüzde 10 olurken, Ocak 2025'te bu rakam yüzde 6 olacak.

EMEKLİ VE MEMURUN ZAM TABLOSU

EMEKLİ VE MEMURUN ZAM TABLOSU

3 aylık enflasyon oranı: Yüzde 8,91

SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 8,91

Memur enflasyon farkı: Oluşmadı

Memur zammı: Yüzde 4,94

Anahtar Kelimeler:
Memur maaş
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