Ocak 2025 maaş tablosu tek tek hesaplandı... Bu tabloda herkesin maaşı var!

MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Memurlar her yıl ocak ve temmuz döneminde olmak üzere 2 kez zam alıyor. Memurlar 6 ayda 1 kez olmak üzere enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı alıyor. Enflasyon farkı burada; bir önceki dönemin toplu sözleşme zammının üzerindeki enflasyonu ifade ediyor. Memurlar işte bu enflasyon farkına ek olarak yeni toplu sözleşme zammı alıyor. Toplu sözleşme zammı Temmuz 2024'te yüzde 10 olurken, Ocak 2025'te bu rakam yüzde 6 olacak.