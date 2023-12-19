'Oğlum 10 lira istedi veremedim, sabaha kadar uyuyamadım...' Asgari Ücret Komisyonu'na katılan işçinin sözleri herkesi duygulandırdı!

'Oğlum öğretmenler günü için benden 10 TL istedi veremedim, çocuklarım peynir istiyor, meyve istiyor yediremiyorum...' Bu sözler asgari ücretle çalışan ve komisyona katılan Durmuş Öztürk'e ait! Öztürk, ayrıca eşinin yüzüğünü sattığını ancak bu şekilde çocuklarına giyecek alabildiklerini söyledi.
Asgari ücretle çalıştığı ve geçinemediğini belirten Durmuş Öztürk'ün söyledikleri sosyal medyada da gündem oldu...
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"9 yıldır karayollarında kadro bekliyorum adım Durmuş Öztürk. Asgari ücretle çalışan bir işçiyim. Asgari ücret yetmiyor. Bir ay kirasıyla asgari ücret tükeniyor.
Bizim evlatlarımız var, evlatlarımız da meyve yemek peynir yemek istiyor. Bunları yiyemiyorlar, gelişimleri zayıf alıyor. 8 milyon asgari ücretlinin temsilcisiyiz.
Asgari ücretle geçinenler geçinemiyor. Birini alsak diğeri eksik kalıyor. Çocuklarımız 10 lira para istiyor veremiyoruz. Çocuğum öğretmenler gününde öğretmenine hediye almak için benden 10 lira istedi. Ben oğluma dedim ki oğlum benim 10 liram yok. O gece sabaha kadar uyuyamadım. Borç alıp oğluma para verdim.
Ben 26 senelik evliyim, eşim evlilik yüzüyle küpesini vererek bunları bozduralım dedi. Ben eşimin ziynet eşyasını bozdurup çocuklarıma yiyecek giyecek aldım. Bir baba için bu utanç vericidir. Baba olan herkes anlar."