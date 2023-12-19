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  4. 'Oğlum 10 lira istedi veremedim, sabaha kadar uyuyamadım...' Asgari Ücret Komisyonu'na katılan işçinin sözleri herkesi duygulandırdı!

'Oğlum 10 lira istedi veremedim, sabaha kadar uyuyamadım...' Asgari Ücret Komisyonu'na katılan işçinin sözleri herkesi duygulandırdı!

19.12.2023 12:58 | Son Güncelleme:
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Asgari ücret zammıyla ilgili kulis bilgileri gelmeye devam ediyor. Bazı kaynaklar asgari ücretin 16.500 TL olacağını bazıları ise 17 bin TL seviyesini geçeceğini ifade ediyor. Sadece asgari ücretle çalışanlar değil özel sektördeki vatandaşların gözü kulağı da asgari ücret zammında! Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılan Durmuş Öztürk isimli işçinin söyledikleri herkesi duygulandırdı!

'Oğlum öğretmenler günü için benden 10 TL istedi veremedim, çocuklarım peynir istiyor, meyve istiyor yediremiyorum...' Bu sözler asgari ücretle çalışan ve komisyona katılan Durmuş Öztürk'e ait! Öztürk, ayrıca eşinin yüzüğünü sattığını ancak bu şekilde çocuklarına giyecek alabildiklerini söyledi.

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ASGARİ ÜCRET İSYANI: 'ÇOCUKLARIM MEYVE, PEYNİR YİYEMİYOR'

Asgari ücretle çalıştığı ve geçinemediğini belirten Durmuş Öztürk'ün söyledikleri sosyal medyada da gündem oldu...

Bu içerik Mynet editörleri tarafından deşifre edilmiştir.

"9 yıldır karayollarında kadro bekliyorum adım Durmuş Öztürk. Asgari ücretle çalışan bir işçiyim. Asgari ücret yetmiyor. Bir ay kirasıyla asgari ücret tükeniyor.

Bizim evlatlarımız var, evlatlarımız da meyve yemek peynir yemek istiyor. Bunları yiyemiyorlar, gelişimleri zayıf alıyor. 8 milyon asgari ücretlinin temsilcisiyiz.

'ÇOCUKLARIM 10 TL İSTEDİ, ONU BİLE VEREMEDİM'

'ÇOCUKLARIM 10 TL İSTEDİ, ONU BİLE VEREMEDİM'

Asgari ücretle geçinenler geçinemiyor. Birini alsak diğeri eksik kalıyor. Çocuklarımız 10 lira para istiyor veremiyoruz. Çocuğum öğretmenler gününde öğretmenine hediye almak için benden 10 lira istedi. Ben oğluma dedim ki oğlum benim 10 liram yok. O gece sabaha kadar uyuyamadım. Borç alıp oğluma para verdim.

'EŞİM YÜZÜĞÜNÜ SATTI, ÇOCUKLARA GİYECEK ALDIM'

'EŞİM YÜZÜĞÜNÜ SATTI, ÇOCUKLARA GİYECEK ALDIM'

Ben 26 senelik evliyim, eşim evlilik yüzüyle küpesini vererek bunları bozduralım dedi. Ben eşimin ziynet eşyasını bozdurup çocuklarıma yiyecek giyecek aldım. Bir baba için bu utanç vericidir. Baba olan herkes anlar."

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret İşçi
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