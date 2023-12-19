'Oğlum 10 lira istedi veremedim, sabaha kadar uyuyamadım...' Asgari Ücret Komisyonu'na katılan işçinin sözleri herkesi duygulandırdı!

'EŞİM YÜZÜĞÜNÜ SATTI, ÇOCUKLARA GİYECEK ALDIM'

Ben 26 senelik evliyim, eşim evlilik yüzüyle küpesini vererek bunları bozduralım dedi. Ben eşimin ziynet eşyasını bozdurup çocuklarıma yiyecek giyecek aldım. Bir baba için bu utanç vericidir. Baba olan herkes anlar."