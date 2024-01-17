Öğrenciler dikkat, 10 bin 200 lira karne parası verilecek! İşte şartlar

Başarı Teşvik Programı kapsamında, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerine asgari ücretin %60'ı kadar (10.200 TL) karne parası verilecek.

Halk TV'de yer alan habere göre ödemeler, öğrencilerin okulları aracılığıyla yapılacak.



