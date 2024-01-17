Öğrenciler dikkat, 10 bin 200 lira karne parası verilecek! İşte şartlar

Başarı Teşvik Programı kapsamında, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerine asgari ücretin %60'ı kadar (10.200 TL) karne parası verilecek.
Halk TV'de yer alan habere göre ödemeler, öğrencilerin okulları aracılığıyla yapılacak.
Dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan öğrencilere aylık 100 TL destek ödemesi yapılacak.
YÖK'ün belirlediği dünyadaki ilk 500 üniversiteye girme hakkı kazanan öğrencilere başarı desteği verilecek.
Sosyal yardım alan hanelerdeki meslek lisesi mezunu öğrencileri ile lise sonrası meslek edindirme kurslarına giderek iş hayatına atılan gençlere de net asgari ücrete orantılı destek ödemesi yapılacak.
Karne parası ödemeleri, öğrencilerin okulları aracılığıyla yapılacak.