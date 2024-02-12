Öğretmen ve mühendis emekli maaşlarını kıyasladı! 'Bu garabetin düzelmesi lazım' diyerek tepki gösterdi: Rakamlar adeta haykırıyor

2023'e ait verilerin ortaya çıkmasıyla beraber Aralık sonu Ocak ayı başında hem memurlar, hem özel sektör hem de emekliler 2024 yılında ne kadar maaş alacağını öğrendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 yılını 'emekliler yılı' ilan ederek en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıktığını duyurmuştu. Bakan Işıkhan da, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin emekli aylıklarındaki artışı yüzde 49,25 olarak duyurmuştu.
Zamların ardından bazı maaşlardaki farklar dikkat çekti. Maaşından şikayet eden gruplardan biri de yeni emekli olan kamu mühendisleri oldu. Yeni Şafak yazarı Ahmet Ünlü öğretmen ve mühendis emekli maaşlarını kıyaslayarak aradaki adaletsizliğe dikkat çekti. Aradaki adaletsizliğin giderilmesi için taleplerin yükselmeye başladığınu söyleyen Ünlü, "Ümidimiz biran önce ortaya çıkan bu garabetin düzeltilmesidir." dedi.
Ahmet Ünlü'nün köşe yazısında şu ifadeler yer aldı;
Bir okuyucumuz yaptığı yorumda; “Yeni emekli kamu mühendisi olarak çok üzgünüm. Söylenecek çok söz var ama adalet üzere sistemin yeniden kurulması gerekiyor diyeyim sadece. Eğitim, emek, çalışma yılı, tecrübe… hiçbir şeyin öneminin kalmadığını daha doğrusu bırakılmadığını görmek çok çok üzücü…” ifadesini kullanmış.
Daha önceki yazılarımızda da ifade ettiğimiz üzere amiri olduğu işçiden daha az ücret alan bir mühendisin içerisinde bulunduğu psikolojiyi tahmin etmek zor olmasa gerektir. Bir de emekli olunca elde edilen maaşın daha önceki emsallerine göre düşük kalması ister istemez can sıkıntısı oluşturuyor.
Mühendislerin ek göstergesi 3600’den 4200’e çıkarılmıştı. Ancak bu artışın emekli maaşına etkisi çok düşük olmuştur. Örnekle açıklamak gerekirse ¼ derece ve kademedeki 25 yıl hizmeti olan bir mühendisin emekli aylığı 22.105,69 TL’den 22.484,35 TL’ye çıkarken aynı durumdaki öğretmenin emekli aylığı 18.129,72 TL’den 22.105,69 TL’ye yükselmiştir.