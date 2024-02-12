Öğretmen ve mühendis emekli maaşlarını kıyasladı! 'Bu garabetin düzelmesi lazım' diyerek tepki gösterdi: Rakamlar adeta haykırıyor

2023'e ait verilerin ortaya çıkmasıyla beraber Aralık sonu Ocak ayı başında hem memurlar, hem özel sektör hem de emekliler 2024 yılında ne kadar maaş alacağını öğrendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 yılını 'emekliler yılı' ilan ederek en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıktığını duyurmuştu. Bakan Işıkhan da, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin emekli aylıklarındaki artışı yüzde 49,25 olarak duyurmuştu.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

