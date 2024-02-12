FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Öğretmen ve mühendis emekli maaşlarını kıyasladı! 'Bu garabetin düzelmesi lazım' diyerek tepki gösterdi: Rakamlar adeta haykırıyor

Öğretmen ve mühendis emekli maaşlarını kıyasladı! 'Bu garabetin düzelmesi lazım' diyerek tepki gösterdi: Rakamlar adeta haykırıyor

12.02.2024 12:25 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2024 yılının en çok konuşulan konularından biri emekli maaşları olmaya devam ediyor. SSK ve Bağkurluların emekli maaşı ardından en düşük emekli maaşı derken milyonlarca insan yeni maaşlarını öğrenmiş oldu. Ancak yeni tabloda maaşlarından memnun olmayanlar da ortaya çıktı. Bir öğretmen ve bir mühendisin emekli maaşı karşılaştırıldı. Ortaya çıkan tablo emekli mühendisleri üzdü. Arada çıkan fark için, "Bu garabetin düzelmesi lazım" denildi. İşte detaylar...

2023'e ait verilerin ortaya çıkmasıyla beraber Aralık sonu Ocak ayı başında hem memurlar, hem özel sektör hem de emekliler 2024 yılında ne kadar maaş alacağını öğrendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 yılını 'emekliler yılı' ilan ederek en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıktığını duyurmuştu. Bakan Işıkhan da, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin emekli aylıklarındaki artışı yüzde 49,25 olarak duyurmuştu.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Keşfet

Zamların ardından bazı maaşlardaki farklar dikkat çekti. Maaşından şikayet eden gruplardan biri de yeni emekli olan kamu mühendisleri oldu. Yeni Şafak yazarı Ahmet Ünlü öğretmen ve mühendis emekli maaşlarını kıyaslayarak aradaki adaletsizliğe dikkat çekti. Aradaki adaletsizliğin giderilmesi için taleplerin yükselmeye başladığınu söyleyen Ünlü, "Ümidimiz biran önce ortaya çıkan bu garabetin düzeltilmesidir." dedi.

Ahmet Ünlü'nün köşe yazısında şu ifadeler yer aldı;

Bir okuyucumuz yaptığı yorumda; “Yeni emekli kamu mühendisi olarak çok üzgünüm. Söylenecek çok söz var ama adalet üzere sistemin yeniden kurulması gerekiyor diyeyim sadece. Eğitim, emek, çalışma yılı, tecrübe… hiçbir şeyin öneminin kalmadığını daha doğrusu bırakılmadığını görmek çok çok üzücü…” ifadesini kullanmış.

Daha önceki yazılarımızda da ifade ettiğimiz üzere amiri olduğu işçiden daha az ücret alan bir mühendisin içerisinde bulunduğu psikolojiyi tahmin etmek zor olmasa gerektir. Bir de emekli olunca elde edilen maaşın daha önceki emsallerine göre düşük kalması ister istemez can sıkıntısı oluşturuyor.

Mühendislerin ek göstergesi 3600’den 4200’e çıkarılmıştı. Ancak bu artışın emekli maaşına etkisi çok düşük olmuştur. Örnekle açıklamak gerekirse ¼ derece ve kademedeki 25 yıl hizmeti olan bir mühendisin emekli aylığı 22.105,69 TL’den 22.484,35 TL’ye çıkarken aynı durumdaki öğretmenin emekli aylığı 18.129,72 TL’den 22.105,69 TL’ye yükselmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Mühendis Öğretmen emekli
En Çok Okunan Haberler
Gökhan Zan resmen aday! Dengeler değişti, canlı yayında oran verdi

Gökhan Zan resmen aday! Dengeler değişti, canlı yayında oran verdi

Kredi kartı düzenlemesi için tarih ortaya çıktı

Kredi kartı düzenlemesi için tarih ortaya çıktı

Hesabına 500 bin TL yatınca soluğu karakolda aldı, gerçek ortaya çıktı

Hesabına 500 bin TL yatınca soluğu karakolda aldı, gerçek ortaya çıktı

Emekli ikramiyesinde bu yeni rakamı ilk kez duyacaksınız!

Emekli ikramiyesinde bu yeni rakamı ilk kez duyacaksınız!

Bakan Şimşek'e seslendi: "Faiz oranları artacak! Dolar 100 TL de olsa..."

Bakan Şimşek'e seslendi: "Faiz oranları artacak! Dolar 100 TL de olsa..."

Ankara'da kritik 'ek zam' toplantısı

Ankara'da kritik 'ek zam' toplantısı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Apple, Columbia, Ray-Ban, Lacoste... Dünyaca ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Apple, Columbia, Ray-Ban, Lacoste... Dünyaca ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.