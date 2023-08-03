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Öğretmenden zabıtaya... Bu kez de memurlara erken emeklilik! Toplu sözleşmede madde madde detaylar ortaya çıktı: Fiili hizmet süresi zammı gündemde

03.08.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve memur emeklileri için 2 yıllık zam oranını doğrudan etkileyecek toplu sözleşme oranlarının belirlenme süreci resmen başladı. İlk toplantısı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinin detayları da netleşti. Bu kapsamda 4 milyon memuru ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Birçok meslekte fiili hizmet zammı ve çalışanlara erken emeklilik teklifi de görüşmelerde karara bağlanacak İşte haberin detayları…

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin, 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin ilki 1 Ağustos’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplu sözleşmede ilk etapta hizmet kollarının talepleri masaya yatırılacak. Ayrıca görüşmelerde ikramiye ve ek ödemelerin artırılması gibi taleplerin yanı sıra erken emeklilik de gelecek. Öğretmenlerden zabıtalara, gıda denetimi yapanlardan afetlerde görev alanlara kadar pek çok mesleğe erken emeklilik teklifleri karara bağlanacak.

14 AĞUSTOS’TA İKİNCİ GÖRÜŞME

Takvim’den Çığıl Ön Yener’in haberine göre, bu kapsamda 11 hizmet kolunun yeni, devamı istenen ve revize edilmesini talep ettikleri teklifleri ele alınacak. Erken emeklilikten ek personel alımına, ek ödemelerin artırılmasından ikramiyeye kadar pek çok talep hakkında karar verilecek. Heyet 14 Ağustos Pazartesi günü, geniş olarak tekrar bir araya gelecek ve kamu işveren heyeti teklifini sunacak.

İşte 11 hizmet kolundaki sendikaların toplu sözleşme masasına taşıdığı tekliflerden bazıları…

SAĞLIK

SAĞLIK
  • 14 Mart Tıp Bayramı'nda ikramiye verilsin. Nöbet ücretleri ortalama 3 kata kadar artırılsın.
  • Tüm sağlık çalışanları icap nöbet ücretinden yararlansın.
  • Taban ödeme emekliliğe yansıtılsın.
  • Sabit ek ödemelerde artış yapılsın.
  • Sosyal hizmet tazminatı artırılsın.
  • Sağlık çalışanlarına gece tazminatı ödensin.
  • Üniversite hastanelerinde görevli personele kurumlar arası yer değişikliği hakkı verilsin.
  • Koruyucu giyim-donanım malzemesi yardımı verilsin.
  • Tüm çalışanlara toplu taşımada indirim yapılsın.

EĞİTİM

EĞİTİM
  • Özel hizmet tazminat oranları artırılsın.
  • Öğretim yılına hazırlık ödeneği 13 bin 414 liraya çıksın.
  • Öğretmenlere ödenen eğitim-öğretim tazminatı oranları 50 puan (2 bin 421 lira) artırılsın.
  • Ek ders birim ücretlerine esas gösterge rakamı 140'dan 230'a yükseltilsin.
  • Öğretmen kadrolarında bulunanların her 360 günlük çalışmaları için 72 gün fiili hizmet süresi zammı uygulansın.
  • Üniversite akademik personeline ödenen üniversite ödeneği oranlarında 100 puan artış yapılsın.
  • Üniversitelerde teknik hizmetler sınıfındaki personele ayni giyim yardımı yapılsın.
  • Üniversitelerde ek ders ücreti yüzde 40 artırılsın.
  • Kurs merkezlerinde görevli memur ve hizmetli personele artırımlı fazla çalışma ücreti ödensin.
  • Kalkınmada öncelikli yörelerde görev yapan öğretmenlere, yüzde 10-90 arasında ilave tazminat ödensin.

ENERJİ

ENERJİ
  • Enerji Bakanlığı, TEDAŞ, Maden-Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Patent ve Marka Kurumu, EPDK, Türkiye Uzay Ajansı, Sümer Holding, Nükleer Düzenleme Kurumu, Savunma Sanayi Başkanlığı, Türkiye Bilimler Akademisi, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü personeline ek ödeme yapılsın.
  • ETİ Maden çalışanlarına en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 70'i oranında ihracat primi ödensin.
  • Ayni veya nakdi olarak koruyucu giyim malzemesi verilsin.
  • Görevlerini araç veya iş makinesi kullanarak yerine getirenlere 4000 gösterge rakamının aylık katsayısıyla çarpımıyla bulunacak tutarda ilave ücret verilsin.
  • Araçlara kullanım amaçlarına ilişkin ayrım yapılmaksızın kasko sigortası yapılsın.
  • Bu hizmet kolundaki kurum ve kuruluşlarda çalışanların çocukları ücretsiz okul servisinden yararlandırılsın.

DİYANET

DİYANET
  • Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 633 sayılı Kanun'un 10/A maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin eşinin özel sektörde çalışması hali dahil olmak üzere aile birliği mazereti sebebiyle atanma hakkı verilsin.
  • Yaz Kur'an kurslarında görev yapan din personelinin ek ders görevi haftalık 20 saat olarak uygulansın.
  • Murakıplara dini bayramlarda fazla çalışma ücreti ödensin. Kadro unvanı müftülük müfettişi veya denetmeni olarak değiştirilsin.
  • Din görevlilerinin giyecek yardımı artırılsın. Diyanet'te görev yapanlara Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde görev yapanlara Vakıflar Haftası'nda ikramiye verilsin.

BÜRO

BÜRO
  • Koruyucu giyim ve gıda yardımı verilsin.
  • Fizyoterapist, psikolog, diyetisyen ve hemşirelerin özel hizmet tazminat oranlarına 50 puan ilave edilsin.
  • Gençlik ve Spor Bakanlığı kadro ve pozisyonlarında görev yapan personelin üniversitede öğrenim gören çocukları yurtlardan yüzde 50 indirimli faydalandırılsın.
  • 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin fazla çalışma ücreti artırılsın.
  • Gümrük muhafaza memurlarının fiili hizmet süresi zammı kapsamına alınması için çalışma yapılsın.
  • Hizmet kolu kapsamındaki kamu görevlilerine kendi aylıkları tutarında yılda 2 ikramiye verilsin.
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Anahtar Kelimeler:
Toplu Sözleşme

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