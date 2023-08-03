Öğretmenden zabıtaya... Bu kez de memurlara erken emeklilik! Toplu sözleşmede madde madde detaylar ortaya çıktı: Fiili hizmet süresi zammı gündemde

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin, 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin ilki 1 Ağustos’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplu sözleşmede ilk etapta hizmet kollarının talepleri masaya yatırılacak. Ayrıca görüşmelerde ikramiye ve ek ödemelerin artırılması gibi taleplerin yanı sıra erken emeklilik de gelecek. Öğretmenlerden zabıtalara, gıda denetimi yapanlardan afetlerde görev alanlara kadar pek çok mesleğe erken emeklilik teklifleri karara bağlanacak.

14 AĞUSTOS’TA İKİNCİ GÖRÜŞME

Takvim’den Çığıl Ön Yener’in haberine göre, bu kapsamda 11 hizmet kolunun yeni, devamı istenen ve revize edilmesini talep ettikleri teklifleri ele alınacak. Erken emeklilikten ek personel alımına, ek ödemelerin artırılmasından ikramiyeye kadar pek çok talep hakkında karar verilecek. Heyet 14 Ağustos Pazartesi günü, geniş olarak tekrar bir araya gelecek ve kamu işveren heyeti teklifini sunacak.