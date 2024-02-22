Okumayanlar üniversite mezunlarından mutlu! TÜİK’ten çok konuşulacak veri: İşten memnun olanların sayısı azalıyor

İŞTEN MEMNUNİYET AZALIYOR

Yaptığı işten memnun olan çalışanların oranı önceki yıla göre 2023'te 82,9'dan 81,2'ye geriledi. 'Ne memnun ne memnun değil' diyenler yüzde 10,8'den yüzde 11,9'a, memnun olmayanlar da yüzde 6,3'ten 6,9'a arttı.