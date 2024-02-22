FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Okumayanlar üniversite mezunlarından mutlu! TÜİK’ten çok konuşulacak veri: İşten memnun olanların sayısı azalıyor

Okumayanlar üniversite mezunlarından mutlu! TÜİK’ten çok konuşulacak veri: İşten memnun olanların sayısı azalıyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
22.02.2024 10:31 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğitim seviyesi düştükçe mutluluk seviyesi artıyor. Bu açıklama Türkiye İstatistik Kurumu’ndan geldi. TÜİK araştırmasına göre en yüksek mutluluk oranı hiç okula gitmeyenlerde oldu. En az mutlular ise yükseköğretim mezunları.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nda 'İşteki Duruma Göre İşten Memnuniyet' verileri yayımlandı. Araştırmaya göre, maaşlı, ücretli çalışanların yüzde 81,2'si, işverenin de yüzde 82,6'sının yaptığı işten memnun olduğu belirlendi.

Anlık Borsa

İşteki duruma göre işten memnuniyet verilerinde, 'Ne memnun ne memnun değil' diyenlerin oranı, çalışanlarda yüzde 11,9, işverenlerde yüzde 9,9 oldu. Memnun olmayanlar ise çalışanlarda yüzde 6,9, işverende 7,6.

İŞTEN MEMNUNİYET AZALIYOR

İŞTEN MEMNUNİYET AZALIYOR

Yaptığı işten memnun olan çalışanların oranı önceki yıla göre 2023'te 82,9'dan 81,2'ye geriledi. 'Ne memnun ne memnun değil' diyenler yüzde 10,8'den yüzde 11,9'a, memnun olmayanlar da yüzde 6,3'ten 6,9'a arttı.

Yaptığı işten memnun işveren oranı 2022'ye göre 81,1'den 82,6'ya yükseldi. İşverenlerde 'Ne memnun ne memnun değil' diyenler yüzde 13,5'ten yüzde 9,9'a geriledi, memnun olmayanlar yüzde 5,4'ten yüzde 7,6'ya yükseldi.

YAŞLANDIKÇA MUTLULUK ARTIYOR

YAŞLANDIKÇA MUTLULUK ARTIYOR

Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nda 'Mutluluk Düzeyi' verilerinde 65 yaş ve üzerindekilerde mutlu olanların sayısının daha fazla olduğu gözlendi.

Araştırmada yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi oranları 18-24 yaşındakiler yüzde 54, 25-34 yaşındakiler 50,7, 35-44 yaşındakiler yüzde 53, 45-54 yaşındakiler 53,6, 55-64 yaşındakiler yüzde 49,7, 65 yaş ve üzerindekiler yüzde 56 oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
tüik
En Çok Okunan Haberler
Emekli maaşıyla neler almış neler! Polis bile inanamadı: Değerini duyanlar şaşırıyor

Emekli maaşıyla neler almış neler! Polis bile inanamadı: Değerini duyanlar şaşırıyor

500 bin TL karşılıksız destek paketi! İşte şartlar...

500 bin TL karşılıksız destek paketi! İşte şartlar...

Fatih Portakal elindeki 200 liralık poşetle Devlet Bahçeli’nin o sözlerine isyan etti

Fatih Portakal elindeki 200 liralık poşetle Devlet Bahçeli’nin o sözlerine isyan etti

Okumayanlar üniversite mezunlarından mutlu!

Okumayanlar üniversite mezunlarından mutlu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.