Ömür boyu etkileyecek... Emekliler dilekçe yetiştirmeye çalışıyor! Uzmanından güzel haber! Masada yeni formül var!

Bu anlamda 2024 yılında emekli olanlar için baz alınan güncelleme kat sayısı 2025'e göre avantajlı olduğu için 2025 yılında emekli olacak olanlar için aynen 2024 yılında emekli olmuş gibi baz alınan parametrelerin kullanılması, aynı güncelleme kat sayısının baz alınması gibi bir formül söz konusu olabilir. Yine kat sayı sisteminin de alınması söz konusu olabilir” ifadelerine yer verdi.