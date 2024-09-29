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Ömür boyu etkileyecek... Emekliler dilekçe yetiştirmeye çalışıyor! Uzmanından güzel haber! Masada yeni formül var!

29.09.2024 12:44
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Enflasyonda yaşanan gerileme emeklilik aylıklarında olumsuzluk oluşturmaya devam ediyor. 31 Aralık 2024'e kadar emekli olacak olan vatandaşların 2025 yılında emekli olanlara göre yüzde 30 daha fazla maaş alacak olması bir yığılma oluşturdu. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2025'te emekli olanların zarar etmemesi adına çalışma yapılacağına işaret etti.

Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar verenler, 1 Ocak 2025'ten sonra verenlere göre yaklaşık yüzde 30 daha yüksek maaşla emekli olacaklar. Emekli aylığındaki bu fark da ömür boyu maaş alacak emeklilerin alacakları aylıkları etkileyecek. Bu çerçevede yapılabilecek düzenlemelerin olabileceğini aktaran SGK Başuzmanı İsa Karakaş, önemli açıklamalarda bulundu.
Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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ÖMÜR BOYU ETKİLEYECEK... MASADA YENİ FORMÜL VAR! EMEKLİ ADAYLARI İÇİN GÜZEL HABER

Karakaş, 2025 yılında emekli olacakların mağdur edilmesinin engellenmesine yönelik çalışmaların olduğunu söyleyerek, “Şu anda yapılan çalışmalarla ilgili sadece konuşulan formüller var.

Bunlar, 2025 yılında emekli olacak olanlara 2024 yılında emekli olacak olanlara uygulanacak olan güncelleme kat sayısının baz alınması veya kat sayı sisteminin göz önünde bulundurması gibi değişik senaryolar üzerinde konuşulmaktadır” açıklamalarında bulundu.

2025'TE EMEKLİ OLAN BİRİ 2024 KAT SAYISI İLE MAAŞ ALABİLİR

2025'TE EMEKLİ OLAN BİRİ 2024 KAT SAYISI İLE MAAŞ ALABİLİR

Öngörülen formüllere ilişkin detayları aktaran Karakaş, “Aradaki farkların nedeni güncelleme kat sayısı diyebiliriz. Çünkü 2024 yılında emekli olanlarla 2025 yılında emekli olanların güncelleme kat sayısı alınan enflasyon rakamları dönemler itibarıyla farklılık arz etmektedir.

Bu anlamda 2024 yılında emekli olanlar için baz alınan güncelleme kat sayısı 2025'e göre avantajlı olduğu için 2025 yılında emekli olacak olanlar için aynen 2024 yılında emekli olmuş gibi baz alınan parametrelerin kullanılması, aynı güncelleme kat sayısının baz alınması gibi bir formül söz konusu olabilir. Yine kat sayı sisteminin de alınması söz konusu olabilir” ifadelerine yer verdi.

SSK VE BAĞ-KUR'LULAR İÇİN BİR TAVSİYE

SSK VE BAĞ-KUR'LULAR İÇİN BİR TAVSİYE

Karakaş, mevcut maaş sisteminde SSK ve BAĞ-KUR'lulara emekli sandığı sisteminin kullanılabileceğini belirterek, “Emekli sandığındaki emekli maaşı hesaplama sistemi enflasyondan etkilenmemektedir.

Anahtar Kelimeler:
Zam emekli
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