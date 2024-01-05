Onun başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi! Türkiye'de onun durumuna düşen sadece 3 kişi var: 1 milyonluk aracına 440 bin lira bedel biçtiler

4 Eylül 2023'te Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-4 savaş uçağının yardımcı yakıt tankı, Ankara semalarındaki uçuş sırasında bilinmeyen bir nedenle koparak, TPAO'nun açık otoparkına düştü. Yürekleri ağza getiren olaya hiç can kaybı olmaması mucize gibi karşılanırken 3 araç pert oldu. Peki o 3 aracın masraflarını kim karşıladı? Yada masrafları karşılandı mı?

