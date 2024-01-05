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  4. Onun başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi! Türkiye'de onun durumuna düşen sadece 3 kişi var: 1 milyonluk aracına 440 bin lira bedel biçtiler

Onun başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi! Türkiye'de onun durumuna düşen sadece 3 kişi var: 1 milyonluk aracına 440 bin lira bedel biçtiler

05.01.2024 06:31 | Son Güncelleme:
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Eylül ayında Ankara'dan Eskişehir'e doğru havalanan F-4 aracının yakıt tankı Ankara'da bir otoparktaki 3 aracın üzerine düşmüştü. Perte çıkan araçların zararının kim tarafından karşılanacağı o zaman merak konusu olmuştu. 3 araçtan birinin kaskosunun olmadığı ortaya çıktı. Araç sahibinin başına gelenler ise duyanları hayrete düşürdü.

4 Eylül 2023'te Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-4 savaş uçağının yardımcı yakıt tankı, Ankara semalarındaki uçuş sırasında bilinmeyen bir nedenle koparak, TPAO'nun açık otoparkına düştü. Yürekleri ağza getiren olaya hiç can kaybı olmaması mucize gibi karşılanırken 3 araç pert oldu. Peki o 3 aracın masraflarını kim karşıladı? Yada masrafları karşılandı mı?

Keşfet

3 ARAÇ SAHİBİNDEN BİRİ DE O

Mehmet Burkay Ünlügiyen o mağdurlardan biri. Pert olan 3 araçtan biri ona ait. Ve aracının kaskosu da yoktu. Başına gelenleri anlatan talihsiz adam duyanlara "senin başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir" dedirtti.

BAKANLIĞA GİTTİ AMA...

BAKANLIĞA GİTTİ AMA...

"Duyunca gittim. Yakıt tankını aracın üzerinde görünce şoke oldum." diyen Ünlügiyen aracında kasko olmadığı için Milli Savunma Bakanlığı'nın kapısını çaldı.

MSB önce sulh yolunu önerdi. Taraflar kabul etti. Ancak istenilen sonuç çıkmadı. İkinci adres olarak sulh mahkemesine tespit davası açılması istendi.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Ünlügiyen oradan da istediğini alamadı. Daha sonra bilirkişi raporu geldi ancak rapor mağdurda büyük hayal kırıklığı yarattı. Sebebi ise perte çıkan 1 milyonluk aracına 440 bin lira bedel biçildi.

Mağdur Ünlügiyen rakamı görünce şaşırdı ve kabul etmedi. MSB'den kendine hiçbir teklif gelmediğini belirten talihsiz adam, "MSB bize bu fiyatları da ödeme taraftarı değil" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Ankara savaş uçağı pert araç
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