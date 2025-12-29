FİNANS

Operasyonlar derinleşiyor: Lüks hayatlar, Dubai bağlantıları ve 'sosyal medya' maskesi... Hepsi tanıdık isim ve popüler mekanlar

Türkiye günlerdir uyuşturucu, fuhuş ve kara para iddialarıyla sarsılan operasyonları konuşurken, her yeni dalgada tablo daha da netleşiyor. Son operasyon dalgasında ünlü isimler ve popüler mekanların işletmecileri de gözaltına alındı. Yeni operasyonla soruşturma Bodrum'a hatta Dubai'ye kadar uzandı. Kaynağı belirsiz servetler, sosyal medyada sergilenen şatafatlı hayatlar, özel jetler, son model araçlar dikkat çekerken; gençler ise hep aynı tuzağa düşüyor. İşte tüm o isimler ve popüler mekanlar.

Operasyonlar derinleşiyor: Lüks hayatlar, Dubai bağlantıları ve 'sosyal medya' maskesi... Hepsi tanıdık isim ve popüler mekanlar

Türkiye günlerdir 'uyuşturucu ve fuhuş' operasyonlarını konuşurken; her geçen gün yeni detaylar ve başka isimler ortaya çıkıyor. Ekran yüzleri Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin gözaltına alınıp tutuklanmasıyla gündem yaratan operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

34 OTEL VE EĞLENCE MEKANINA ŞOK BASKIN

Son operasyon dalgasında eş zamanlı olarak 34 otel ve eğlence mekanına şok baskınlar düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda; ‘Amaya’ isimli iş yerinde yaklaşık 1 gram kokain, ‘Bebek Otel’ isimli iş yerinde 2 parça halinde yaklaşık 2 gram kokain, 3 parça halinde likit esrar olduğu değerlendirilen madde, çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları ile uyuşturucu bulaşığı olduğu değerlendirilen materyaller ele geçirildi. ‘Taksim Club IQ’ isimli iş yerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 2 şarjör ve 19 fişek, ‘Kastel Elektro Müzik’ isimli iş yerinde 100 adet tabanca fişeği ile yaklaşık 1 gram skunk, ‘Suma Han’ isimli iş yerinde ise satışa hazır halde 4 parça halinde yaklaşık 4 gram kokain bulundu.

Operasyonlar derinleşiyor: Lüks hayatlar, Dubai bağlantıları ve sosyal medya maskesi... Hepsi tanıdık isim ve popüler mekanlar 1

TANIDIK İSİMLER, ÜNLÜ MEKANLAR LİSTEDE

Operasyonda ele geçirilenler dışında gözaltına alınan isimler ve işlettikleri ünlü mekanlar ise gündem oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında "uyuşturucu madde bulundurma" ve "uyuşturucu satışı" suçlamasıyla tutuklanan ve ardından adli kontrol şartıyla tahliye edilen sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar ve fuhşa aracılık etmekle suçlanan 'Cihanna' lakaplı Cihan Şensözlü'nün ardından dikkat çeken bir isim de listeye girdi.

Operasyonlar derinleşiyor: Lüks hayatlar, Dubai bağlantıları ve sosyal medya maskesi... Hepsi tanıdık isim ve popüler mekanlar 2

'Cihanna'

SORUŞTURMA BODRUM'A UZANDI! ÇİVİT'İN İŞLETMECİSİ CİHAN GÜLER GÖZALTINDA

Çivit adlı mekanın işletmecisi Cihan Güler, yeni dalga operasyon kapsamında gözaltına alınırken; soruşturmanın Bodrum ayağı kısmında önemli bir isim olarak dosyada yer aldığı öğrenildi.

Operasyonlar derinleşiyor: Lüks hayatlar, Dubai bağlantıları ve sosyal medya maskesi... Hepsi tanıdık isim ve popüler mekanlar 3

GÖSTERİŞLİ LÜKS VE SANAL YAŞAMLAR, GENÇLERİ AYNI TUZAĞA ÇEKİYOR

Lüks yaşantıları, şatafatlı ve gösterişli tarzlarıyla dikkat çeken isimlerin nasıl gelir elde ettikleri de mercek altına alındı. Elde ettikleri gelirle bu kadar gösterişli bir yaşamı finanse edemeyecek durumda olan isimler, kimi zaman fenomen kimi zaman modacı kimi zaman da işletmeci olarak karşımıza çıkıyor.

Gençler ise çalışmak ve katma değer üretmek yerine sosyal medyada gördükleri bu isimlere özenip; kara para merkezinin içerisine girmek için kendilerinden ödünler veriyor.

İşte gözaltına alınan o isimler ve mekanlarla ilgili diğer detaylar;

BUSE İSKENDEROĞLU

Operasyonlar derinleşiyor: Lüks hayatlar, Dubai bağlantıları ve 'sosyal medya' maskesi... Hepsi tanıdık isim ve popüler mekanlar G1
Genç yaşta modelliğe adım atan Buse İskenderoğlu, Miss Türkiye 2016 Güzellik Yarışması’nda birinci seçilerek Türkiye’nin en güzel kadını unvanını kazandı. Bu başarıyla birlikte uluslararası platformda Türkiye’yi temsil etme hakkı elde etti ve ismini geniş kitlelere duyurdu.

ALİ BARAN SÜZER

Operasyonlar derinleşiyor: Lüks hayatlar, Dubai bağlantıları ve 'sosyal medya' maskesi... Hepsi tanıdık isim ve popüler mekanlar G2
Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve holdingin veliahtı olarak bilinen Ali Baran Süzer de operasyon kapsamında gözaltına alındı.

COZY'İ "ROMANTİK VE SEKSİ ORTAM" DİYE TANIMLAMIŞTI

Operasyonlar derinleşiyor: Lüks hayatlar, Dubai bağlantıları ve 'sosyal medya' maskesi... Hepsi tanıdık isim ve popüler mekanlar G3
Etiler’de görkemli yapısı, loş atmosferiyle kıza sürede popüler olan Cozy'nin işletmecisi Emrah Gencer. Markanın yaratıcı ortaklarından olan Gencer, bir dönem gazetelere verdiği röportaj da Cozy'i "'İstanbul’da ne eksik' dedik. Bize göre en büyük eksik, romantik ve seksi bir ortamdı." diye tanımlamıştı.

ALAÇATI'NIN EN POPÜLER MEKANLARINDAN

Operasyonlar derinleşiyor: Lüks hayatlar, Dubai bağlantıları ve 'sosyal medya' maskesi... Hepsi tanıdık isim ve popüler mekanlar G4
Alaçatı'daki popüler mekanlardan olan Limon Köyiçi’nin ortaklarından Yasin Becek de gözaltında.

DİLARA EGE ÇEVİK

Operasyonlar derinleşiyor: Lüks hayatlar, Dubai bağlantıları ve 'sosyal medya' maskesi... Hepsi tanıdık isim ve popüler mekanlar G5
"Sen kim oluyosun da bu kadar hoşuma gidiyosun ya?" notuyla paylaştığı Dubai fotoğrafıyla yaptığı paylaşım dikkat çekerken; sosyal medyada 215 bin takipçisi bulunuyor.
Bodrum uyuşturucu Dubai uyuşturucu operasyonu
