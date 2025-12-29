Operasyonlar derinleşiyor: Lüks hayatlar, Dubai bağlantıları ve 'sosyal medya' maskesi... Hepsi tanıdık isim ve popüler mekanlar

Türkiye günlerdir 'uyuşturucu ve fuhuş' operasyonlarını konuşurken; her geçen gün yeni detaylar ve başka isimler ortaya çıkıyor. Ekran yüzleri Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin gözaltına alınıp tutuklanmasıyla gündem yaratan operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

34 OTEL VE EĞLENCE MEKANINA ŞOK BASKIN

Son operasyon dalgasında eş zamanlı olarak 34 otel ve eğlence mekanına şok baskınlar düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda; ‘Amaya’ isimli iş yerinde yaklaşık 1 gram kokain, ‘Bebek Otel’ isimli iş yerinde 2 parça halinde yaklaşık 2 gram kokain, 3 parça halinde likit esrar olduğu değerlendirilen madde, çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları ile uyuşturucu bulaşığı olduğu değerlendirilen materyaller ele geçirildi. ‘Taksim Club IQ’ isimli iş yerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 2 şarjör ve 19 fişek, ‘Kastel Elektro Müzik’ isimli iş yerinde 100 adet tabanca fişeği ile yaklaşık 1 gram skunk, ‘Suma Han’ isimli iş yerinde ise satışa hazır halde 4 parça halinde yaklaşık 4 gram kokain bulundu.

TANIDIK İSİMLER, ÜNLÜ MEKANLAR LİSTEDE

Operasyonda ele geçirilenler dışında gözaltına alınan isimler ve işlettikleri ünlü mekanlar ise gündem oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında "uyuşturucu madde bulundurma" ve "uyuşturucu satışı" suçlamasıyla tutuklanan ve ardından adli kontrol şartıyla tahliye edilen sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar ve fuhşa aracılık etmekle suçlanan 'Cihanna' lakaplı Cihan Şensözlü'nün ardından dikkat çeken bir isim de listeye girdi.

'Cihanna'

SORUŞTURMA BODRUM'A UZANDI! ÇİVİT'İN İŞLETMECİSİ CİHAN GÜLER GÖZALTINDA

Çivit adlı mekanın işletmecisi Cihan Güler, yeni dalga operasyon kapsamında gözaltına alınırken; soruşturmanın Bodrum ayağı kısmında önemli bir isim olarak dosyada yer aldığı öğrenildi.

GÖSTERİŞLİ LÜKS VE SANAL YAŞAMLAR, GENÇLERİ AYNI TUZAĞA ÇEKİYOR

Lüks yaşantıları, şatafatlı ve gösterişli tarzlarıyla dikkat çeken isimlerin nasıl gelir elde ettikleri de mercek altına alındı. Elde ettikleri gelirle bu kadar gösterişli bir yaşamı finanse edemeyecek durumda olan isimler, kimi zaman fenomen kimi zaman modacı kimi zaman da işletmeci olarak karşımıza çıkıyor.

Gençler ise çalışmak ve katma değer üretmek yerine sosyal medyada gördükleri bu isimlere özenip; kara para merkezinin içerisine girmek için kendilerinden ödünler veriyor.

İşte gözaltına alınan o isimler ve mekanlarla ilgili diğer detaylar;