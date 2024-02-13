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Ordu Büyükşehir'de belediye işçilerine yapılan zam büyük sevince yol açtı! "Paramız var ki veriyoruz"

13.02.2024 18:15 | Son Güncelleme:
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Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde işçilerin yüzünü güldüren bir olay yaşandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi (TİS) işçilerin lehine sonuçlandı. Protokole göre Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan işçilerin maaşlarına yüzde 120 zam yapıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Paramız var ki veriyoruz. Sizlerle helal olsun. Parası olmayan veremez. Borçlu olan para veremez." ifadelerini kullandı.

Ordu Büyükşehir’de işçilere yüzde 120 zam yapıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Meydanı’nda düzenlenen imza töreni, büyük heyecan ve coşkuya neden oldu. Davul, zurna ve meşalelerle coşkunun yaşandığı imza töreninde personellerin sevinç ve coşkusu görülmeye değerdi. Aileleri ile birlikte imza törenine katılan personellerin açtıkları pankartlar ise Başkan Hilmi Güler’i duygulandırdı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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"PARAMIZ VAR Kİ VERİYORUZ"

"PARAMIZ VAR Kİ VERİYORUZ"

“Borçlu olan para veremez, paramız var ki veriyoruz” 3 yıllık süreyi kapsayacak olan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni etti. Güler, "2 bin 500 kardeşimizin bugün hak ettiği çalışmaların karşılığını para ile ödeyemeyiz. O kadar kıymetli hizmetleriniz var ki. Türkiye’de çok iyi bir rakama ulaşarak sizlere bugün Hizmet-İş ile birlikte Allah nasip etti. Helal olsun. Bu çalışmaları birlikte alın teri ile başaracağız. Belediyeciliğin bir başka güzel olduğunu sizlerle gördük. Ortalama yüzde 120 zam yaptık. Paramız var ki veriyoruz. Sizlerle helal olsun, parası olmayan veremez. Borçlu olan para veremez. Hizmette sınır olmadığı gibi bizim gönlümüzde de sınır yok” diye konuştu.

"BİZİM DAVAMIZ PAZARA KADAR DEĞİL MEZARA KADAR"

"BİZİM DAVAMIZ PAZARA KADAR DEĞİL MEZARA KADAR"

Başkan Güler konuşmasına şöyle devam etti: “Büyükşehir Belediyemiz ile ORBEL A.Ş.’nin yapmış olduğu bu toplu iş sözleşmesinde öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, gönül adamı, dava adamı ve hizmet adamıdır. 30 yıldan bu yana onunla yol yürümek bize onur ve gurur veriyor. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Bizim davamız, pazara kadar değil, mezara kadardır. 3 yıllık süreyi kapsayacak olan Toplu İş Sözleşmesi (TİS), 2 bin 500 çalışanımız bu sözleşmeden yararlanacak. İşçi ücretlerine yeni sözleşmemizde yüzde 120 zam yaptık. Sosyal belediyeciliğin gerekliliği ne ise onu işçilerimize yansıttık.”

BAYRAM İKRAMİYELERİNE DE ZAM!

BAYRAM İKRAMİYELERİNE DE ZAM!

Konuşmasında, bayram ikramiyelerini arttırdıklarını kaydeden Başkan Güler, “Bayramlarda verilen rakamı az buldum. Bunu her iki bayram için 5’er bin TL, bayram ikramiyesi olarak vereceğiz. Verilen bu ücretlere her 6 ayda bir olmak kaydı ile devlet memurlarına gelen zam oranında artış yapılacak” ifadelerine yer verdi.

Düzenlenen imza töreninde konuşan Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, yapılan zam oranından dolayı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ordu Zam büyükşehir
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