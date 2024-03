Osmanlı'dan sonra bir ilk: TSK'nın ayak izleri her yerde! Türkiye'nin askeri varlığı genişliyor; Irak, Libya, Suriye, Katar, Azerbaycan, Somali, Gambiya, Mali...

Türkiye'nin dünya ülkeleri arasındaki askeri varlığı her geçen gün genişliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) doğudan batıya, kuzeyden güneye neredeyse her bölgeye yayılan etki alanının her geçen gün artması dikkat çekiyor. Konuyla ilgili ABD basınından Bloomberg'den de çarpıcı bir analiz geldi. Yapılan analizde, "Osmanlı İmparatorluğu günlerinden bu yana Türk ordusunun bu kadar geniş bir ayak izi olmamıştı." denildi.