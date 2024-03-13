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  4. Osmanlı'dan sonra bir ilk: TSK'nın ayak izleri her yerde! Türkiye'nin askeri varlığı genişliyor; Irak, Libya, Suriye, Katar, Azerbaycan, Somali, Gambiya, Mali...

Osmanlı'dan sonra bir ilk: TSK'nın ayak izleri her yerde! Türkiye'nin askeri varlığı genişliyor; Irak, Libya, Suriye, Katar, Azerbaycan, Somali, Gambiya, Mali...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
13.03.2024 06:51
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ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'nin dünyadaki askeri varlığının genişlediğini yazdı. Dünyanın dört bir yanındaki Türk askerinin etki alanının küresel çapta yayıldığına dikkat çekilirken, Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonra ilk kez böyle bir durumun yaşandığı belirtildi. Söz konusu haberde bir harita da paylaşılırken; Türk askeri varlığının bulunduğu noktalar işaretlendi.

Türkiye'nin dünya ülkeleri arasındaki askeri varlığı her geçen gün genişliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) doğudan batıya, kuzeyden güneye neredeyse her bölgeye yayılan etki alanının her geçen gün artması dikkat çekiyor. Konuyla ilgili ABD basınından Bloomberg'den de çarpıcı bir analiz geldi. Yapılan analizde, "Osmanlı İmparatorluğu günlerinden bu yana Türk ordusunun bu kadar geniş bir ayak izi olmamıştı." denildi.


Anlık Borsa

TÜRK ASKERİ DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA

TÜRK ASKERİ DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA

Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) 50 yıllık askeri varlığının yanı sıra Orta Doğu'daki dört ülkede de güç bulundurduğu, Suriye ve Irak'taki operasyonlarını artırmayı planladığı vurgulandı.

Türkiye'nin Azerbaycan ve Somali'de de askeri birlikler bulundurduğu, Afrika ülkesiyle deniz güvenliği konusunda el sıkışıldığı kaydedildi.

Ayrıca Türk donanmasının, ülkenin enerji ve toprak çıkarları üzerinde hak iddia ettiği Akdeniz ve Ege denizlerinde devriye gezdiğine dikkat çekildi.

HARİTA PAYLAŞTILAR

HARİTA PAYLAŞTILAR

Haberde yer verilen haritada da Türk askeri varlığının bulunduğu noktalar işaretlendi ve bu ülkeler hakkında bilgiler verildi.

IRAK

IRAK

Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığının terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı olduğu bilgisi paylaşıldı.

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Asker Türkiye tsk
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