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Otomatik fatura talimatı verenler dikkat! Kredi kartı ile ödemede faiz yükseldi: Bankalar güncelleme yaptı, 500 liralık faiz ödeyebilirsiniz…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
04.03.2024 08:09
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Bankaların faturalar için aldığı otomatik ödeme talimatı faizi katlandı. Faiz oranı banka banka değişse de yüzde 2,49'dan başlayıp yüzde 4,42'ye kadar yükseldiği görüldü. Yeni oranlar mesajlarla ve internet sitelerinden duyuruldu. Yapılan hesaplamaya göre tüm ailenin faturaları otomatik ödeme talimatına verildiğinde aylık 400-500 liralık faiz ücretleri ile karşı karşıya kalındığı ifade ediliyor.

Kredi kartlarıyla otomatik fatura talimatı verenler şubatla birlikte ödedikleri faizlere inanamadı. Bankaların daha önce belli limitteki faturalarda 2 lira sonrasında 2.5 lira civarında aldığı otomatik ödeme talimatı faizi şimdi katlandı. Bankadan bankaya değişmekle birlikte otomatik fatura talimatı faiz oranı yüzde 2,49-4,42 arasına yükseltildi.

Anlık Borsa

Ekonomi Gazetesi’nde yer alan habere göre, bu durum kış aylarında yüklü gelen faturalarda vatandaşın otomatik ödeme talimatıyla yaptığı fatura tahsilatlarına karşılık ödediği miktarı da oldukça arttırdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun verilerine göre de bankaların komisyon gelirleri yılın ilk ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 158 güçlü bir artış gösterdi.

YENİ FAİZLER İÇİN MESAJLAR GİTTİ, SİTELER GÜNCELLENDİ

YENİ FAİZLER İÇİN MESAJLAR GİTTİ, SİTELER GÜNCELLENDİ

Yeni düzenlemeler hem mesajlarla hem de internet sitelerindeki ürün ve hizmet ücretleri bölümlerinde açıklandı. Örneğin 1000 TL’lik bir fatura talimatında en yüksek BSMV ve KKDF hariç 44.2 lira en düşük 24.9 lira ekstradan ödemeniz gerekiyor.

400-500 LİRALIK FAİZ ÜCRETİ

400-500 LİRALIK FAİZ ÜCRETİ

Güncel fatura ödemelerinde vergiler dahil olduğunda 953 liralık faturaya 42.31 lira, 118 liralık faturaya da 5.23 lira işlem faizi işletildiği ortaya çıkıyor. Tüm ailenin faturaları otomatik ödeme talimatına verildiğinde ise kaynakların verdiği bilgiye göre aylık 400-500 liralık faiz ücretleri ile karşı karşıya kalınıyor.

OCAK AYINDA ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ YÜZDE 158,1 ARTTI

OCAK AYINDA ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ YÜZDE 158,1 ARTTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ocak ayına ilişkin bankacılık sektörü verilerine göre yıllık bazda sektörün karı, kredi karşılıklarındaki yüzde 66,4 yıllık artış ve 11.7 milyar TL seviyesinde yüksek ticari zararın etkisiyle yüzde 18,6 geriledi. Böylelikle sektör karı 2021 Mayıs ayından beri ilk kez yıllık bazda düştü.

Ücret ve komisyon gelirlerinde yıllık artış yüzde 158,1 seviyesinde oldukça kuvvetli gerçekleşirken faaliyet giderlerindeki yüzde 83 artışın üzerinde oldu.

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Anahtar Kelimeler:
faiz fatura
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