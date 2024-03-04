Otomatik fatura talimatı verenler dikkat! Kredi kartı ile ödemede faiz yükseldi: Bankalar güncelleme yaptı, 500 liralık faiz ödeyebilirsiniz…

Ekonomi Gazetesi’nde yer alan habere göre, bu durum kış aylarında yüklü gelen faturalarda vatandaşın otomatik ödeme talimatıyla yaptığı fatura tahsilatlarına karşılık ödediği miktarı da oldukça arttırdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun verilerine göre de bankaların komisyon gelirleri yılın ilk ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 158 güçlü bir artış gösterdi.