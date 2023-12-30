Otomobil ilanları, fiyat etiketleri, e-ticaret… Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı: İşte 7 başlıkta 2024'te yürürlüğe girecek düzenlemeler

Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak 2024'ten itibaren iç ticaret alanında bir dizi düzenlemenin yürürlüğe gireceğini, bazılarının da yürürlük süresinin uzatılacağını hatırlattı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek, tüketici mağduriyetlerini engellemek, üretici-tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari faaliyetleri ve iç piyasayı düzenlemek amacıyla bir dizi düzenleme yeni yılda yürürlüğe konulacak, bazılarının da yürürlük süresi uzatılacak.
Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ndeki değişiklikle, 1 Ocak itibarıyla tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgeler lokanta, restoran, kafe ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulacak. Bu düzenlemeyle hizmet sunumundaki ihtilafların önlenmesi, keyfi fiyat artışları yapılarak tüketicilerin mağduriyete uğratılmasının önüne geçilmesi amaçlandı.
1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile; “lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan işyerleri tarafından, fiyat ve menü bilgileri giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılacak, takılacak veya konulacak.” Bu düzenleme ile, hizmet sunumundaki ihtilafların önlenmesi, keyfi fiyat artışları yapılması ve tüketicilerin mağduriyetini engellemek amaçlandı.
Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ilişkilerde; bazı husus ve faaliyetler “haksız ticari uygulama” olarak tanımlandı ve bu uygulamalar yasaklandı. Ayrıca, tarım ve gıda ürünlerinin konu olduğu ticari ilişkilerde “üretici veya tedarikçiye nihai perakendeci tarafından azami ödeme süreleri” yeniden belirlendi. Bu kapsamda:
- Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerinin tedarikinde ödeme süresi “45 gün” olarak öngörüldü. Bu süre, alacaklının ölçeğinin borçlunun ölçeğinden küçük olması durumunda küçük ölçeklialacaklı işletmeyi korumak amacıyla “30 gün” olarak belirlendi.
- Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulmayan tarım ve gıda ürünlerinin tedarikinde ise ödeme süresi alacaklının ölçeğinin borçlunun ölçeğinden küçük olması durumunda yine aynı amaçla “60 gün” olarak belirlendi.
Ayrıca, Ticaret Bakanlığına, işletme konusu hızlı tüketim mallarının satışı ve şube sayısı 200’den fazla olan zincir mağazalara, 250 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde uygulanmak üzere, tıbbi beslenme tedavisi gerektiren hastalıklara yönelik gıda ürünü satış yükümlülüğü getirme yetkisi verildi.