Otomobil ilanları, fiyat etiketleri, e-ticaret… Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı: İşte 7 başlıkta 2024'te yürürlüğe girecek düzenlemeler

Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak 2024'ten itibaren iç ticaret alanında bir dizi düzenlemenin yürürlüğe gireceğini, bazılarının da yürürlük süresinin uzatılacağını hatırlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek, tüketici mağduriyetlerini engellemek, üretici-tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari faaliyetleri ve iç piyasayı düzenlemek amacıyla bir dizi düzenleme yeni yılda yürürlüğe konulacak, bazılarının da yürürlük süresi uzatılacak.

Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ndeki değişiklikle, 1 Ocak itibarıyla tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgeler lokanta, restoran, kafe ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulacak. Bu düzenlemeyle hizmet sunumundaki ihtilafların önlenmesi, keyfi fiyat artışları yapılarak tüketicilerin mağduriyete uğratılmasının önüne geçilmesi amaçlandı.

