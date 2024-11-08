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Otomobil satışında 6 ay ve 6 bin km sınırı kalkıyor mu? Ralli de rüzgar da bitti, ibre terse döndü! Ocak 2025 için Ticaret Bakanı'ndan açıklama

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
08.11.2024 10:04
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İkinci el araç satışındaki 6 ay ve 6 bin km sınırıyla ilgili geri sayım başladı. Otomobil piyasasındaki fahiş fiyatları önlemek için getirilen ve 1 Ocak 2025'te sona erecek olan '6 ay ve 6 bin km araç satılamaz' şartının kalkıp kalkmayacağını merak edilirken; Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan açıklama geldi. İşte ikinci el otomobil piyasasındaki son durumu değerlendiren Bakan Bolat, konut satışlarındaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için de gerekli önemleri almaya devam edeceklerini söyledi.

Otomobil piyasasında adeta ralli vardı, öyle ki sıfır araçlarda aylarca sıra beklenirken, ikinci elde uygun fiyatlı otomobil bulmak neredeyse imkansız hale gelmişti. Otomobil fiyatları sürekli yukarıya doğru tırmanırken, Ticaret Bakanlığı'nın otomobil piyasasında yaptığı düzenlemeyle birlikte artık ivme aşağı döndü. Rakamların neredeyse aylık değil günlük değiştiği emlak ve otomobil piyasasında atılan adımlarla birlikte fiyat istikrarı görece sağlanırken, şimdi herkes "Bundan sonra ne olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

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Turkuvaz Medya'da düzenlenen "Türkiye İhracat Seferberliği" zirvesine katılan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, ATV Haber'e konuştu.

Otomobil piyasasındaki son durumu detaylarıyla paylaşan Bakan Bolat, "Yoğun cezalar uygulandı, denetlemeler uygulandı. Gereksiz fiyat şişirmelerini engellemiş oldu. Manipülasyon, spekülasyon yolu ile fiyatları şişirme, köpük oluşturma gayretlerinin önüne geçmiş oluyoruz." dedi.

ARAÇ SATIŞINDA GÖZLER 1 OCAK 2025'TE

ARAÇ SATIŞINDA GÖZLER 1 OCAK 2025'TE

Öte yandan gözler bir yandan da ikinci el otomobillere getirilen '6 ay dolmadan ve 6 bin km olmadan satılamaz' sınırıyla ilgili alınacak yeni karara çevrildi.

Bu yöntemle, otomobilleri al-sat yaparak fiyatları şişirenlere 50 milyon TL'nin üzerinde ceza kesildi.

OTOMOBİLDE 6 AY VE 6 BİN KM SINIRI KALKIYOR MU?

OTOMOBİLDE 6 AY VE 6 BİN KM SINIRI KALKIYOR MU?

Söz konusu uygulama 1 Ocak 2025 tarihinde bitiyor. Ancak şimdi herkes '6 ay ve 6 bin km araç satılamaz' şartının kalkıp kalkmayacağını merak ediyor. Konuyla ilgili konuşan Ticaret Bakanı Bolat, "6 ay ve 6 bin km sınırı uzatılacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

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Ticaret Bakanlığı Otomobil otomobil fiyatları ömer bolat
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