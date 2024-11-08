Otomobil satışında 6 ay ve 6 bin km sınırı kalkıyor mu? Ralli de rüzgar da bitti, ibre terse döndü! Ocak 2025 için Ticaret Bakanı'ndan açıklama

Otomobil piyasasında adeta ralli vardı, öyle ki sıfır araçlarda aylarca sıra beklenirken, ikinci elde uygun fiyatlı otomobil bulmak neredeyse imkansız hale gelmişti. Otomobil fiyatları sürekli yukarıya doğru tırmanırken, Ticaret Bakanlığı'nın otomobil piyasasında yaptığı düzenlemeyle birlikte artık ivme aşağı döndü. Rakamların neredeyse aylık değil günlük değiştiği emlak ve otomobil piyasasında atılan adımlarla birlikte fiyat istikrarı görece sağlanırken, şimdi herkes "Bundan sonra ne olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı.