Otomobil satışında 6 ay ve 6 bin km sınırı kalkıyor mu? Ralli de rüzgar da bitti, ibre terse döndü! Ocak 2025 için Ticaret Bakanı'ndan açıklama

Otomobil piyasasında adeta ralli vardı, öyle ki sıfır araçlarda aylarca sıra beklenirken, ikinci elde uygun fiyatlı otomobil bulmak neredeyse imkansız hale gelmişti. Otomobil fiyatları sürekli yukarıya doğru tırmanırken, Ticaret Bakanlığı'nın otomobil piyasasında yaptığı düzenlemeyle birlikte artık ivme aşağı döndü. Rakamların neredeyse aylık değil günlük değiştiği emlak ve otomobil piyasasında atılan adımlarla birlikte fiyat istikrarı görece sağlanırken, şimdi herkes "Bundan sonra ne olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı.
Turkuvaz Medya'da düzenlenen "Türkiye İhracat Seferberliği" zirvesine katılan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, ATV Haber'e konuştu.
Otomobil piyasasındaki son durumu detaylarıyla paylaşan Bakan Bolat, "Yoğun cezalar uygulandı, denetlemeler uygulandı. Gereksiz fiyat şişirmelerini engellemiş oldu. Manipülasyon, spekülasyon yolu ile fiyatları şişirme, köpük oluşturma gayretlerinin önüne geçmiş oluyoruz." dedi.
Öte yandan gözler bir yandan da ikinci el otomobillere getirilen '6 ay dolmadan ve 6 bin km olmadan satılamaz' sınırıyla ilgili alınacak yeni karara çevrildi.
Bu yöntemle, otomobilleri al-sat yaparak fiyatları şişirenlere 50 milyon TL'nin üzerinde ceza kesildi.
Söz konusu uygulama 1 Ocak 2025 tarihinde bitiyor. Ancak şimdi herkes '6 ay ve 6 bin km araç satılamaz' şartının kalkıp kalkmayacağını merak ediyor. Konuyla ilgili konuşan Ticaret Bakanı Bolat, "6 ay ve 6 bin km sınırı uzatılacak mı?" sorusuna yanıt verdi.