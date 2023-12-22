ÖZEL | Asgari ücret zammında son düzlüğe girildi! %50 alt sınır oldu 'ilave zam' gündeme geldi... İki seneyi kıyaslayarak duyurdu 'En az 17 bin TL'

Çalışanı, emeklisi milyonlarca kişi 2024 zamlı maaşlar için adeta nefesini tutmuş durumda. Yaklaşık 16 milyon emekli Ocak ayı başında açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamlarını beklerken, çalışanlar ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak zam oranına kilitlendi. 31 Aralık 2023 tarihine kadar 2024 asgari ücret zammının belirlenerek Resmi Gazete'de yayımlanması gerekirken, gözler önümüzdeki hafta yapılacak üçüncü toplantıda olacak. Milyonlar "2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt ararken; Mynet'e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, zam için alt sınırın yüzde 50 olduğunu belirterek 'ilave zam' detayına dikkat çekti.



