ÖZEL | Asgari ücret zammında son düzlüğe girildi! %50 alt sınır oldu 'ilave zam' gündeme geldi... İki seneyi kıyaslayarak duyurdu 'En az 17 bin TL'

Çalışanı, emeklisi milyonlarca kişi 2024 zamlı maaşlar için adeta nefesini tutmuş durumda. Yaklaşık 16 milyon emekli Ocak ayı başında açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamlarını beklerken, çalışanlar ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak zam oranına kilitlendi. 31 Aralık 2023 tarihine kadar 2024 asgari ücret zammının belirlenerek Resmi Gazete'de yayımlanması gerekirken, gözler önümüzdeki hafta yapılacak üçüncü toplantıda olacak. Milyonlar "2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt ararken; Mynet'e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, zam için alt sınırın yüzde 50 olduğunu belirterek 'ilave zam' detayına dikkat çekti.
MYNET ÖZEL / Recep Demircan - Asgari ücrete 2022'nin Ocak ayında yüzde 50,51; 2023'ün Ocak ayında ise yüzde 54,66 oranında zam yapıldığına dikkat çeken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Mynet'e yaptığı açıklamada 2024 asgari ücret zammının da en az yüzde 50 olmasını beklediğini söyledi. Erdursun, 2024 asgari ücretin minmum 17 bin-17 bin 500 TL bandında olacağını belirtti.
Asgari ücrete 2022 yılında toplam yüzde 94,62; 2023 yılında ise toplam yüzde 107,24'lük bir zam yapıldığının altın çizen Erdursun, Temmuz ayında ekstra bir zam olmayacağına dikkat çekerken bu rakamların üzerinde bir ilavenin de masada olabileceğinin altını çizdi.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Erdursun'un Mynet'e yaptığı açıklama şöyle;
"Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında önümüzdeki hafta asgari ücreti tespit eder. Asgari ücretin 31 Aralık'a kadar netleşmesi, belirlenmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi gerekiyor.
Asgari ücrete 2022'nin ocak ayında yüzde 50,51 oranında 2023'ün ocak ayında yüzde 54.66 oranında zam yapıldı. Bu yıl ocak ayında 2024 için yüzde 50 en az biz zam yapılır diye biz düşünüyoruz.
Çünkü 2022'nin ocak ayında yüzde 50,51 artış yapıldı. Temmuz ayında yüzde 29,31 artış yapıldı. 2023'ün ocak ayında yüzde 54.66 artış yapılırken, temmuz ayında ise yüzde 34 artış yapıldı. Yani 2022 yılında toplam yüzde 94,62, 2023'te ise yüzde 107,24'lük artış yapıldı.