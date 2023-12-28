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  4. Özel hastanelerin kapısından bile geçilmiyor! Vatandaşlar isyan etti: Fiyatı 100 bin TL'yi geçti

Özel hastanelerin kapısından bile geçilmiyor! Vatandaşlar isyan etti: Fiyatı 100 bin TL'yi geçti

28.12.2023 07:28 | Son Güncelleme:
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Hasta sayısı artıyor ama özel hastaneye gidenlerin sayısı yüzde 7.1 azaldı. Bunun en önemli nedeni ise özel hastanelerde istenen astronomik ücretler. Vatandaşlar kendilerinden sadece muayene için 1500-2500 TL arasında ücretler istendiğini belirtirken, özel sağlık sigortaları da çözüm olmuyor. Poliçede belirtilen sayıyı geçmek istemeyenler devlet hastanesinin yolunu tutarken, yıllık poliçe bedelleri yaşa ve hastalık durumuna göre 100 bin TL'nin üstüne kadar çıkabiliyor.

Özel hastanelerin kapısından bile geçmek hele de özel sağlık sigortası yaptırmak cesaret istiyor. Çünkü ücretlerde astronomik artışlar var. Sağlık sigortaları olanlar dahi özel hastaneler yerine devlet hastanelerine gitmeye başladı.


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YILLIK FİYATI 100 BİN TL'Yİ GEÇTİ

YILLIK FİYATI 100 BİN TL'Yİ GEÇTİ

Hasta sayısı artıyor ama akla ilk önce özel hastaneler gelmiyor artık. Çünkü sağlık ücretlerinde astronomik artışlar söz konusu. Özel hastaneler kadar özel sağlık sigortaları da cep yakıyor.

Yıllık poliçe bedelleri yaşa ve hastalık durumuna göre 100 bin TL'nin üstüne kadar çıkabiliyor.

ONLAR DA DEVLET HASTANESİNE GİDİYOR

ONLAR DA DEVLET HASTANESİNE GİDİYOR

Vatandaşların özel sağlık sigortası olsa da poliçede belirtilen sayıyı aşmamak için devlet hastaneleri tercih ediliyor. 

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Kanal D Haber'in haberine göre vatandaşlar yaşanılan duruma isyan ederek "Bir doktor muayenesi bile 1500 TL", "2500 TL muayene ücreti... Başka çare yok" yorumlarını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
özel hastane özel sağlık sigortası
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