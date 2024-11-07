Özel rehabilitasyon merkezlerinde sahte rapor vurgunu! Aylık 6 bin TL ödenek için sağlıklı çocukları, engelli gibi göstermişler

Özel ve engelli çocuklar, rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alıyor. Devlet de bu rehabilitasyon merkezlerine her çocuk için aylık 6 bin TL ödeme yapıyor. Kötü niyetli kişiler ise bu durumu ticarete dönüştürmüş durumda.

Özellikle durumu olmayan aileleri "Çocuklarınıza ücretsiz eğitim vereceğiz" diyerek kandıran bazı kurumlar, hem çocukları hem aileleri mağdur ediyor.