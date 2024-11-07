Özel rehabilitasyon merkezlerinde sahte rapor vurgunu! Aylık 6 bin TL ödenek için sağlıklı çocukları, engelli gibi göstermişler

Özel ve engelli çocuklar, rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alıyor. Devlet de bu rehabilitasyon merkezlerine her çocuk için aylık 6 bin TL ödeme yapıyor. Kötü niyetli kişiler ise bu durumu ticarete dönüştürmüş durumda.
Özellikle durumu olmayan aileleri "Çocuklarınıza ücretsiz eğitim vereceğiz" diyerek kandıran bazı kurumlar, hem çocukları hem aileleri mağdur ediyor.
Devletten ödenek alabilmek için iddiaya göre aileleri kandırıp, sahte rapor düzenleyip sağlıklı çocukları engelli gibi gösteriyorlar.
Veliler ise ilk başta çocuklarına sağlık raporu çıkarılacağını sandı. Bir oyuna alet edildiklerini ise çocukları büyüyünce anladılar.
İddiaya göre söz konusu merkezler, çocuklarına engelli raporu çıkardıklarını aileleri söylemedi.
Aylar sonra aileler, çocuklarına engelli raporu çıkardıklarını öğrendiklerindeyse hayatlarının şokunu yaşadı.
Çocuklarının sağlıklı olduğunu kanıtlamak ve o çıkarılan sahte raporu iptal etmek için doktor doktor gezmek zorunda kaldılar.