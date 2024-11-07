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Özel rehabilitasyon merkezlerinde sahte rapor vurgunu! Aylık 6 bin TL ödenek için sağlıklı çocukları, engelli gibi göstermişler

07.11.2024 06:43
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Özel rehabilitasyon merkezlerinde sahte raporla vurgun iddiası gündem yarattı. Özel çocukların eğitim gördüğü bazı rehabilitasyon merkezlerinin sağlıklı çocuklara engelli raporu çıkarıp devletten bunun için ödenek alındığı öğrenildi. Bir oyunun mağduru olduklarını çok sonra öğrenen aileler ise hayatlarının şokunu yaşadı. Doktor doktor gezseler de sahte raporu iptal ettiremediler.

Özel ve engelli çocuklar, rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alıyor. Devlet de bu rehabilitasyon merkezlerine her çocuk için aylık 6 bin TL ödeme yapıyor. Kötü niyetli kişiler ise bu durumu ticarete dönüştürmüş durumda.

Özellikle durumu olmayan aileleri "Çocuklarınıza ücretsiz eğitim vereceğiz" diyerek kandıran bazı kurumlar, hem çocukları hem aileleri mağdur ediyor.

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PARA İÇİN ENGELLİYMİŞ GİBİ GÖSTERDİLER!

PARA İÇİN ENGELLİYMİŞ GİBİ GÖSTERDİLER!

Devletten ödenek alabilmek için iddiaya göre aileleri kandırıp, sahte rapor düzenleyip sağlıklı çocukları engelli gibi gösteriyorlar.

AİLEYE SÖYLEMEDİLER BİLE

AİLEYE SÖYLEMEDİLER BİLE

Veliler ise ilk başta çocuklarına sağlık raporu çıkarılacağını sandı. Bir oyuna alet edildiklerini ise çocukları büyüyünce anladılar.

İddiaya göre söz konusu merkezler, çocuklarına engelli raporu çıkardıklarını aileleri söylemedi.

HAYATLARININ ŞOKUNU YAŞADILAR

HAYATLARININ ŞOKUNU YAŞADILAR

Aylar sonra aileler, çocuklarına engelli raporu çıkardıklarını öğrendiklerindeyse hayatlarının şokunu yaşadı.

DOKTOR DOKTOR GEZDİLER AMA...

DOKTOR DOKTOR GEZDİLER AMA...

Çocuklarının sağlıklı olduğunu kanıtlamak ve o çıkarılan sahte raporu iptal etmek için doktor doktor gezmek zorunda kaldılar.

Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık engelli
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