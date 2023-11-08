Özel sektöre promosyon teklifi! Bir yıldır Meclis'te bekliyordu, Özel seçilince gündeme geldi: Yıldan yıla olsun!

Bankaların özel sektör için verdikleri promosyonun, çalışanlara aktarılması için CHP, Meclis'e yasa teklifi sunmuştu. Son kurultayda CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, Kasım 2022'de Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Özel sektör çalışanlarının maaşı için şirket, bankayla anlaşma yapıyor; ancak parayı şirket alıyor. Teklifimiz odur ki, aradan şirketi çıkartıyoruz. Maaşı bankadan yatan herkes bankadan promosyonunu da alacak." ifadelerini kullanmıştı.



