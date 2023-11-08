FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Özel sektöre promosyon teklifi! Bir yıldır Meclis'te bekliyordu, Özel seçilince gündeme geldi: Yıldan yıla olsun!

Özel sektöre promosyon teklifi! Bir yıldır Meclis'te bekliyordu, Özel seçilince gündeme geldi: Yıldan yıla olsun!

08.11.2023 10:46 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel sektör çalışanlarının banka promosyonlarını yasalaştıracak yasa teklifi bir yıldır Meclis'te bekliyor. Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinin ardından gözler CHP'nin sunduğu yasa teklifine çevrildi. Kasım 2022'de Meclis'e gelen promosyon yasasına dönemin AK Partili Milletvekili İbrahim Aydemir'in de destek verdiği hatırlatılırken, çalışanlar ise yıldan yıla promosyon almayı; bunun da en az enflasyon oranında artırılmasını talep ediyor.

Bankaların özel sektör için verdikleri promosyonun, çalışanlara aktarılması için CHP, Meclis'e yasa teklifi sunmuştu. Son kurultayda CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, Kasım 2022'de Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Özel sektör çalışanlarının maaşı için şirket, bankayla anlaşma yapıyor; ancak parayı şirket alıyor. Teklifimiz odur ki, aradan şirketi çıkartıyoruz. Maaşı bankadan yatan herkes bankadan promosyonunu da alacak." ifadelerini kullanmıştı.


Canlı Borsa

CHP adına; özel sektörde promosyana yasal güvence için teklifi Özgür Özel Meclis'e sunmuştu.

27 Kasım'daki teklife AK Partili vekillerin de destek olacaklarını açıklaması dikkat çekmişti.

"BİREYSEL OLARAK SONUNA KADAR EVET"

"BİREYSEL OLARAK SONUNA KADAR EVET"

Dönemin AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir yaptığı açıklamada "İşçiler daha çok para alsın noktasında ben bireysel olarak söylüyorum sonuna kadar evet yani" demişti.

FOX Haber'de yer alan habere göre; aradan 1 yıl geçmesine rağmen söz konusu yasa teklifi Meclis'te bekliyor. Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olarak seçilmesinin ardından gözler yasa teklifinin geleceğine çevrildi.

"YILDAN YILA VERİLSİN" TALEBİ

"YILDAN YILA VERİLSİN" TALEBİ

Çalışanlar ise toplu değil, yıldan yıla promosyon almayı; bunun da en az enflasyon oranında artırılmasını talep ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Promosyon Özel sektör çalışan

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Otuz yıl boyunca her gün sigara içti! Organlarını bağışlamak istemişti ama...

Otuz yıl boyunca her gün sigara içti! Organlarını bağışlamak istemişti ama...

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Herkes bu belediye başkanını konuştu! "Aşka devam" pozu geldi

Herkes bu belediye başkanını konuştu! "Aşka devam" pozu geldi

Su şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptı

Su şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptı

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.