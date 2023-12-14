Özgür Demirtaş'ın 'Borsa İstanbul' açıklaması gündem oldu! Fatih Altaylı 'Yerli ve yabancı dostlarımız var' diyerek duyduğu Borsa İstanbul dedikodusunu açıkladı: '1,5-2 aydır...'

"BU DÜŞÜŞ PLANLI BİR DÜŞÜŞTÜR"

"Dur daha bu antre. Bu düşüşü hiçbir şeye yormuyorum.Bu düşüş planlı bir düşüştür. Niye planlı bir düşüştür? Biliyorsun ekonomi yönetimimiz, dünyanın çeşitli bölgelerinde yatırımcılarla, fonlarla toplantı yapıyor ve onları Türkiye'ye davet ediyor. Buralarda yapılan konuşmalar bizim ekonomi bürokrasimimiz tarafından değilse bile, karşı taraftan yani bankacılar veya fon yöneticileri tarafından piyasalarda konuşuluyor. Bizim de o piyasalarda yıllardır tanıdığımız, bildiğimiz yerli ve yabancı dostlarımız var.