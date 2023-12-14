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Özgür Demirtaş'ın 'Borsa İstanbul' açıklaması gündem oldu! Fatih Altaylı 'Yerli ve yabancı dostlarımız var' diyerek duyduğu Borsa İstanbul dedikodusunu açıkladı: '1,5-2 aydır...'

14.12.2023 09:46 | Son Güncelleme:
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Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşler özellikle küçük yatırımcıyı derinden etkiledi. Ekonomist Özgür Demirtaş'ın Borsa İstanbul'daki dünkü düşüş sonrası yaptığı yorum gündem olurken gazeteci Fatih Altaylı "Yerli ve yabancı dostlarımız var" diyerek piyasalarda 1,5-2 aydır konuşulan dedikoduyu aktardı.

Borsa İstanbul'da son zamanlarda yaşanan düşüş gündemdeki yerini koruyor. Özellikle dünkü sert düşüş sonrasında ekonomist Özgür Demirtaş'ın sözleri gündem oldu. Gazeteci Fatih Altaylı, borsadaki düşüşe ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Youtube'daki programında konuşan Altaylı, "Bunu söylemek çok tehlikeli bir şey" diyerek piyasalarda 1,5-2 aydır konuşulan dedikoduyu aktardı. "Yerli ve yabancı dostlarımız var" diyen Altaylı, borsanın yabancı para girişi için düşürüldüğünü duyduğunu ifade etti.

"Özgür Demirtaş 'Borsa İstanbul'da küçük yatırımcının içinden geçtiler' dedi. Siz bu argümana katılıyor musunuz?" sorusuna Altaylı şu yanıtı verdi:


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"BU DÜŞÜŞ PLANLI BİR DÜŞÜŞTÜR"

"BU DÜŞÜŞ PLANLI BİR DÜŞÜŞTÜR"

"Dur daha bu antre. Bu düşüşü hiçbir şeye yormuyorum.Bu düşüş planlı bir düşüştür. Niye planlı bir düşüştür? Biliyorsun ekonomi yönetimimiz, dünyanın çeşitli bölgelerinde yatırımcılarla, fonlarla toplantı yapıyor ve onları Türkiye'ye davet ediyor. Buralarda yapılan konuşmalar bizim ekonomi bürokrasimimiz tarafından değilse bile, karşı taraftan yani bankacılar veya fon yöneticileri tarafından piyasalarda konuşuluyor. Bizim de o piyasalarda yıllardır tanıdığımız, bildiğimiz yerli ve yabancı dostlarımız var.

"1,5-2 AYDIR KONUŞULAN BİR KONU"

"1,5-2 AYDIR KONUŞULAN BİR KONU"

Sen bu konuyu açmasan kalkıp paldır küldür söylemek, söyleyenebilecek bir şey değildi elbet. Bu yeni bir şey değil, 1,5-2 aydır konuşulan bir konu. Yabancı fonların Türkiye'de özellikle borsa üzerinden hızlı yatırım yapmak önündeki engel olarak yabancı fon yöneticileri 'Sayın Bakan veya Başkan neyse, sizin borsanız olması gerekenden daha değerli. O yüzden bu borsaya biz para sokmayı düşünmüyoruz" diyorlar.

"ONLARIN İSTEDİĞİNDEN DAHA DEĞERLİ"

"ONLARIN İSTEDİĞİNDEN DAHA DEĞERLİ"

Faizlerin artırılmasıyla birlikte borsada düşüş, dengelenmeler olduysa da yabancılar açısından baktığınız zaman borsa, gerçek değerinden bahsetmiyorum onların umduğundan, istediğinden çok daha değerli.

Yabancılardan gelen bilgilerden şunu da biliyoruz. Kendilerine borsada bazı küçük hisselerin, küçük önemsiz şirketlerin hisseleri üzerindeki spekülasyonların borsanın olduğundan daha değerli haline getirdiğini ve yükseliş trendine soktuğunu ama bunun ekonomi yönetimi tarafından önüne geçilebileceğinin sinyal veriliyor. Bu süslü cümleden benim anladım şu; 'Arkadaşlar rahat olun. Bu hisseleri biz bir rakım spekülatörlerle yükseltimesine izin verdik. Faizler düşükken buraya bir gidiş olacağını biliyorduk. Şimdi merak etmeyin o hisseler üzerinden bu borsayı aynı şekilde aşağı çekeriz'diye yabancılar tarafından konuşma var.

"NORMAL ŞARTLARDA SÖYLENECEK BİR ŞEY DEĞİL"

"NORMAL ŞARTLARDA SÖYLENECEK BİR ŞEY DEĞİL"

Bunu söylemek çok tehlikeli bir şey. Normal şartlarda söylenecek bir şey değildir. Bu dedikodu bütün piyasada bir süredir biliniyordu."

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul Fatih Altaylı Özgür Demirtaş
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