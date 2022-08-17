Özgür Demirtaş küplere bindi: "Artık cahile kibarlık yok! Bilginizle hamam böceğinin üstüne bastığınız gibi..."

Özgür Demirtaş, Twitter hesabında çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamalar ilgiyle takip edilen ünlü Finans Profesörü Özgür Demirtaş zaman zaman eleştiri oklarının da hedefi oluyor. Bir Twitter kullanıcısının sözleri üzerine küplere binen Özgür Demirtaş, takipçisine sert çıktı.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN TAKİPÇİSİNE OLAY YANIT

Özgür Demirtaş'ın Türkiye'nin milli gelir sıralaması ile ilgili yaptığı paylaşıma bir Twitter kullanıcısından yanıt geldi. Demiraş'a sapla samanı karıştırmaması gerektiğini söyleyip eleştiride bulunan vatandaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu hızlı büyüme Milli Geliri birden bire etkilemez, etkisi yavaş ama kalıcı olacaktır. Siz piyasaya güvensizlik pompalamaya devam edin. Doların çakıldığı geceki gibi dut yemiş bülbüle dönmeniz yakındır."

Özgür Demirtaş, Samet isimli Twitter kullanıcısının yorumunu alıntılayarak sert çıktı. Paylaşımında "Sermet sen kimsin? Sermet ne okudun? Sermet Eğitimin ne? Sermet Ekonomi-Finans hakkında okuduğun kitapları, yazdığın akademik yayınları YAZ bakayım. Türkiye’nin kötü dönemleri oldu. Ama hiçbir döneminde CEHALET bu kadar özgüvenli olmadı, bu kadar baş tacı edilmedi ama geçecek!" ifadelerini kullanan Demirtaş bu tweet'inin ardından yeni bir paylaşımda bulundu.

Finans profesörü Özgür Demirtaş sosyal medyada gündem olan o paylaşımında şu ifadelere yer verdi: