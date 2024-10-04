Özgür Erdursun, asgari ücret zammı için 'İhtimal fazlalaştı' diyerek rakam verdi, memur ve emekli maaşı için 'artık belli' dedi: 2025'te çok mutlu olmayacaklar!

Asgari ücret zammı kaç TL olacak? Memur ve emekli maaşları ne kadar artacak? Genci, yaşlısı, evlisi, bekarı, çalışanı, emeklisi herkes 2025 maaş zamlarını merak ederken, beklenen veriler dün TÜİK tarafından açıklandı. Eylül ayı enflasyonu 2,97, yıllık enflasyon ise yüzde 49,38 olarak kaydedilirken, maaş hesapları da yeniden değişti. Asgari ücret zammı ile memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını hesaplayan SGK uzmanı Özgür Erdursun, rakam vererek açıkladı. "Memurlar, emekliler ve asgari ücretliler çok mutlu olmayacak" diyen Erdursun, asgari ücret zammı için 'maksimum' olacak rakamı açıklarken, memur ve emekli içinse 2025 yılının zor olacağını söyledi.
2025 asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam için rakam veren SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un Habertürk'te yaptığı açıklamalar şöyle;
"En son sizinle görüştüğümüzde asgari ücrete yüzde 20-25 gibi bir zam olabileceğini ifade etmiştik. Açıklanan son enflasyon rakamlarıyla birlikte bu oranların gerçekleşme ihtimali biraz daha fazlalaştı.
Asgari ücrete yüzde 20-25 civarında bir artış olur diye düşünüyorum. Yüzde 25'i ben maksimum, en fazla çıkılabilecek oran olarak görüyorum.
Asgari ücret şu anda 17 bin 2 TL, yapılacak maksimum yüzde 25'lik bir atışla 21 bin 250 TL bandında olabileceğini görüyoruz.
Benim beklentim de zaten asgari ücretin maksimum 22 bin TL seviyesinde olması.
Enflasyon için sadece ücret artışlarını kısmak çözüm değildir. Ama hükümet asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında bu oranlarda zam yaparak enflasyonu düşük tutmaya çalışacaktır.