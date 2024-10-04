FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Özgür Erdursun, asgari ücret zammı için 'İhtimal fazlalaştı' diyerek rakam verdi, memur ve emekli maaşı için 'artık belli' dedi: 2025'te çok mutlu olmayacaklar!

Özgür Erdursun, asgari ücret zammı için 'İhtimal fazlalaştı' diyerek rakam verdi, memur ve emekli maaşı için 'artık belli' dedi: 2025'te çok mutlu olmayacaklar!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
04.10.2024 07:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret zammı, memur ve emekli maaşları için hesaplar değişti. Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 2025 zamlı maaş tabloları yeniden hesaplanırken, SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'İhtimal fazlalaştı' diyerek asgari ücret zammı için rakam verdi. "Artık belli" diyerek memur ve emekli maaşlarına kaç TL zam yapılacağını da açıklayan Erdursun "2025'e girildiği zaman memurlar, emekliler ve asgari ücretliler çok mutlu olmayacak" diye konuştu.

Asgari ücret zammı kaç TL olacak? Memur ve emekli maaşları ne kadar artacak? Genci, yaşlısı, evlisi, bekarı, çalışanı, emeklisi herkes 2025 maaş zamlarını merak ederken, beklenen veriler dün TÜİK tarafından açıklandı. Eylül ayı enflasyonu 2,97, yıllık enflasyon ise yüzde 49,38 olarak kaydedilirken, maaş hesapları da yeniden değişti. Asgari ücret zammı ile memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını hesaplayan SGK uzmanı Özgür Erdursun, rakam vererek açıkladı. "Memurlar, emekliler ve asgari ücretliler çok mutlu olmayacak" diyen Erdursun, asgari ücret zammı için 'maksimum' olacak rakamı açıklarken, memur ve emekli içinse 2025 yılının zor olacağını söyledi.

adasdfaf

2025 asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam için rakam veren SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un Habertürk'te yaptığı açıklamalar şöyle;

Önceki İçerik Sonraki İçerik

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

"En son sizinle görüştüğümüzde asgari ücrete yüzde 20-25 gibi bir zam olabileceğini ifade etmiştik. Açıklanan son enflasyon rakamlarıyla birlikte bu oranların gerçekleşme ihtimali biraz daha fazlalaştı.

"MAKSİMUM YÜZDE 25 ZAM OLUR"

"MAKSİMUM YÜZDE 25 ZAM OLUR"

Asgari ücrete yüzde 20-25 civarında bir artış olur diye düşünüyorum. Yüzde 25'i ben maksimum, en fazla çıkılabilecek oran olarak görüyorum.

ASGARİ ÜCRET İÇİN RAKAM VERDİ: 21 BİN 250 TL

ASGARİ ÜCRET İÇİN RAKAM VERDİ: 21 BİN 250 TL

Asgari ücret şu anda 17 bin 2 TL, yapılacak maksimum yüzde 25'lik bir atışla 21 bin 250 TL bandında olabileceğini görüyoruz.

Benim beklentim de zaten asgari ücretin maksimum 22 bin TL seviyesinde olması.

Enflasyon için sadece ücret artışlarını kısmak çözüm değildir. Ama hükümet asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında bu oranlarda zam yaparak enflasyonu düşük tutmaya çalışacaktır.

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret emekli maaşı memur maaşı Zam Özgür Erdursun
En Çok Okunan Haberler
Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına neden olan fotoğraf tüyler ürpertti!

Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına neden olan fotoğraf tüyler ürpertti!

Bankta uyuyakalan kadın defalarca tecavüze uğrayarak hayatını kaybetti

Bankta uyuyakalan kadın defalarca tecavüze uğrayarak hayatını kaybetti

'İhtimal fazlalaştı' diyerek rakam verdi

'İhtimal fazlalaştı' diyerek rakam verdi

'Asgari ücret zammı bu iki rakam arasında olacak' Tahminini '22 yıldır bu iktidarın ne yaptığını ezberledik' diyerek paylaştı

'Asgari ücret zammı bu iki rakam arasında olacak' Tahminini '22 yıldır bu iktidarın ne yaptığını ezberledik' diyerek paylaştı

Bu meyve tansiyon ve kolesterol düşmanı! Kilosu 250 lira

Bu meyve tansiyon ve kolesterol düşmanı! Kilosu 250 lira

Fatih Karahan'dan enflasyon açıklaması!

Fatih Karahan'dan enflasyon açıklaması!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.