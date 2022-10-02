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Patatesin tarlada kilosu 7 lira! 40 bin tona yakın rekolte bekleniyor

02.10.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden olan Yozgat’tan patates hakkında dikkat çeken bir haber geldi. İl genelinde patates hasadı başladı. Yozgat’ta il genelinde hasadına başlanılan patatesten 40 bin tona yakın rekolte bekleniyor. Yozgat’ta tarlada patates kilogramı 7 liradan satışa sunuluyor.

Yozgat’tan patates hasadı haberi geldi. Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden olan ilde patates hasadı başladı. Yozgat Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, il genelinde yaklaşık 13 bin dekar alanda patates ekimi yapıldığını söyledi.

YOZGAT'TA PATATES HASADI

Akdağmadeni ilçesine bağlı Göndelen Vadisi içerisinde olan Ortaköy, Başçatak, Yukarı Çulhalı, Aşağı Çulhalı, Dokuz ve Kayakışla köylerinde ise bu yıl bin dönüm alana ekimi yapılan patatesin hasadına başlanıldı.

TARLADA KİLOGRAMI 7 LİRADAN SATIŞTA

TARLADA KİLOGRAMI 7 LİRADAN SATIŞTA
3 bin ton rekoltenin beklendiği Akdağmadeni’nde, traktör yardımıyla sökümü yapıldıktan sonra işçiler tarafından toprağı arındırılarak çuvallara doldurulan patates sofralara ulaştırılmak için satışa hazır hale getiriliyor. Tarlada kilogramı 7 liradan satışa sunulan patates, kalitesi ve verimiyle de üreticiyi mutlu ediyor.

"ÜRETİM DESENİNDE YER ALACAĞINI DÜŞÜNMEKTEYİZ"

"ÜRETİM DESENİNDE YER ALACAĞINI DÜŞÜNMEKTEYİZ"
Patates ekiminin Yozgat’ta son yıllarda yaygınlaşmaya başladığını söyleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, il genelinde yaklaşık 13 bin dekar alanda patates ekimi gerçekleştirildiğini ifade etti. 40 bin tona yakın rekoltenin de beklendiğini belirten Özkan, “Yozgat patates üretim merkezleri olan Niğde ve Nevşehir’e yakınlığı ile bölgesel olarak bu üretimde Yozgat da dahil olabilir. Niğde Patates Araştırma Enstitüsü ile denemeler kurmaktayız. Yozgat’ta hububat, baklagiller, yağlık ayçiçeği ile beraber üretim deseninde patatesin de yer alacağını düşünmekteyiz.” dedi.
Akdağmadeni ilçesine bağlı Ortaköy’de patates ekimi gerçekleştiren çiftçi Soner Yıldız, “Yıllardan beri sürdürdüğümüz patates ekiminin hasadını gerçekleştiriyoruz. Birinci sınıf, A kalite patateslerimizi üretiyoruz. Çiftçimize ve alıcılara hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.
Osman Sungur ise, “Akdağmadeni ilçesinde çiftçilik yapmaktayım. Patates hasadı gerçekleştiriyoruz şu anda. Göndelen Deltası üzerindeki Ortaköy olmak üzere, Dokuz, Aşağı ve Yukarı Çulhalı köylerinde patates hasadı devam ediyor. Hasattan ve kaliteden gayet memnunuz bu yılki verim de gayet iyi. Kışlık yemeklik patates hasadımız sürüyor.” ifadelerine yer verdi. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
patates Yozgat
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