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PATRONLARIN ASGARİ ÜCRET TALEBİ | En güçlü ipucu MÜSİAD'dan geldi! "Bu maaşla geçinilmez" dedi, rakam verdi... 40 gün kala 'refah payı' ve 'korelasyon' önerisi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
19.11.2024 14:03
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İşçi ve işveren 2025 asgari ücret zammına kilitlendi. Taraflar pazarlık için masaya oturmadan önce bir yandan "2025 asgari ücret kaç TL olacak?" sorusuna yanıt aranırken; patronların asgari ücret beklentisi ve talebiyle ilgili en güçlü ipucu geldi. Rakam vererek "Bu maaşla geçinilmez" diyen MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, bir anda gündem yarattı. Asgari ücret zammında refah payını da gündeme getiren Asmalı, asgari ücret önerisini de açıkladı. 40 gün kala 'Korelasyon' ve 'Ara formül' çıkışı geldi.

İşçi ve işveren 2025 asgari ücret zammına kilitlendi. Taraflar pazarlık için masaya oturmadan önce bir yandan "2025 asgari ücret kaç TL olacak?" sorusuna yanıt aranırken; patronların asgari ücret beklentisi ve talebiyle ilgili en güçlü ipucu geldi. Rakam vererek "Bu maaşla geçinilmez" diyen MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, bir anda gündem yarattı. Asgari ücret zammında refah payını da gündeme getiren MÜSİAD Başkanı, asgari ücret önerisini de açıkladı. 40 gün kala 'Korelasyon' ve 'Ara formül' çıkışı çok konuşuldu.

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MÜİSAD'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

MÜİSAD'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

İşçi ve işveren kesiminin karşı karşıya geleceği asgari ücret görüşmeleri öncesi tarafların tutumu, ne kadar nasıl bir zam talebinde bulunacakları da sır gibi saklanırken; konuyla ilgili belki de en net ilk çıkış MÜSİAD'dan geldi.

2025 asgari ücret zammıyla ilgili görüşleri merak edilen MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, CNBC-e’de katıldığı programda asgari ücret ve faiz politikalarına ilişkin önemli mesajlar verdi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN 'KORELASYON' ÖNERİSİ

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN 'KORELASYON' ÖNERİSİ

Asgari ücret zammı için önerisini dile getiren MÜSİAD Başkanı Asmalı, "Beklenen enflasyon ile geçtiğimiz yılın enflasyonu arasında bir korelasyonla asgari ücret bulunabilir" diye konuştu.

"ŞU ANKİ ASGARİ ÜCRETLE GEÇİNMEK MÜMKÜN DEĞİL"

"ŞU ANKİ ASGARİ ÜCRETLE GEÇİNMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Türkiye'deki maaşların yetmemesinin en büyük nedenini kira olarak gördüğünü belirten Asmalı, "Hanehalkının harcamalarının yüzde 50'den fazlası konut, enerji ve gıda. Buralarda tedbir almalıyız. Büyükşehirlerde şu anki asgari ücretle geçinmek mümkün değil. 1+1 daireye 17 bin lira kira verince asgari ücretli bütün kazancını kiraya vermiş olacak" dedi.

"BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET UYGULANABİLİR"

"BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET UYGULANABİLİR"

Bu durumdan kurtulmak için önerisini de dile getiren Asmalı,"Bundan kaynaklı bölgesel asgari ücret uygulanabilir dedik" ifadelerine yer verdi.

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asgari ücret Zam MÜSİAD asgari ücret 2025
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