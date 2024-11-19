PATRONLARIN ASGARİ ÜCRET TALEBİ | En güçlü ipucu MÜSİAD'dan geldi! "Bu maaşla geçinilmez" dedi, rakam verdi... 40 gün kala 'refah payı' ve 'korelasyon' önerisi

İşçi ve işveren 2025 asgari ücret zammına kilitlendi. Taraflar pazarlık için masaya oturmadan önce bir yandan "2025 asgari ücret kaç TL olacak?" sorusuna yanıt aranırken; patronların asgari ücret beklentisi ve talebiyle ilgili en güçlü ipucu geldi. Rakam vererek "Bu maaşla geçinilmez" diyen MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, bir anda gündem yarattı. Asgari ücret zammında refah payını da gündeme getiren MÜSİAD Başkanı, asgari ücret önerisini de açıkladı. 40 gün kala 'Korelasyon' ve 'Ara formül' çıkışı çok konuşuldu.