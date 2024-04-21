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Peş peşe IBAN uyarıları gelmeye devam ediyor: Hukuki mağduriyetlere neden olabilir! Açıklama kısmına mutlaka...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
21.04.2024 13:54
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Alışverişlerinde IBAN ödemesi kullananlar dikkat... Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın işletmelerin hesaplarına yönelik denetimleri sürüyor. Uzman isimler IBAN ödemelerine ilişkin uyarırken dikkat edilmesi gereken noktaları da sıraladı. IBAN'la ödeme yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri ise açıklama kısmı. Neler yapılmalı, işte yanıtları...

Uzmanlar, son dönemde alışverişlerde ödemelerin IBAN verilerek banka hesabına yönlendirilmesi nedeniyle hem tüketiciler hem de işletmelere yönelik uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük: - "Son dönemde ödemelerin IBAN üzerinden yapılması, tüketiciler açısından büyük risk barındırıyor, ödeme yapılan şahsi hesap numarasının kime ait olduğunun bilinmemesi, vatandaşlar için hukuki mağduriyete neden olabilir" dedi.

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ALIŞVERİŞTE IBAN ÖDEMELERİNİN SAKINCALARI

ALIŞVERİŞTE IBAN ÖDEMELERİNİN SAKINCALARI

Bazı işletmeler, kredi veya banka kartı ile ödeme almak yerine, müşterilerini IBAN vererek banka hesaplarına yönlendiriyor. Böylece işletmeler, fiş ya da fatura vermekten de kaçınmış oluyor. Son dönemde artan uygulamanın, hem tüketiciler hem de işletmeler açısından bazı sakıncaları bulunuyor.

"BANKA KOMİSYONUNDAN KAÇINIYORLAR"

"BANKA KOMİSYONUNDAN KAÇINIYORLAR"

Spectrum Denetim, Danışmalık, Yeminli Mali Müşavirlik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay İnci, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bazı işletmelerin müşterilerini IBAN vererek banka hesaplarına yönlendirdiğini, böylece hem banka komisyonundan hem de vergiden kaçmaya çalıştıklarını belirtti. İşletmelerin müşterilerine ödenmeyen vergi miktarı kadar fiyat avantajı sağladığına işaret eden İnci, böylece vergisini ödeyen işletmelerin haksız rekabetle karşı karşıya kaldığını söyledi.

BAKANLIK ÇALIŞMA BAŞLATTI, HESAPLAR DENETLENECEK

BAKANLIK ÇALIŞMA BAŞLATTI, HESAPLAR DENETLENECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığının, kazancını kayıt dışı bırakan mükelleflere yönelik çalışma başlattığını hatırlatan İnci, "Bakanlık, işletmelere ve işletmeyle ilişkili tüm hesaplara IBAN yoluyla gelen transferleri inceleyecek. Bakanlık, işletme sahiplerinin, yakınlarının, çalışanlarının hesapları ile kiralama yoluyla kullanılan hesapları da denetleyecek." diye konuştu. İnci, incelemeler sonucunda riskli görülen mükelleflerin tespit edileceğini ve bu hesap sahiplerinden izahat isteneceğini aktardı.

MASAK DA DEVREYE GİREBİLİR

MASAK DA DEVREYE GİREBİLİR

İşletmenin gelen parayla birlikte o ürüne ilişkin fiş veya fatura düzenlediğini ispatlaması gerektiğini bildiren İnci, şöyle devam etti:

"Söz konusu para akışı faturayla kanıtlanamazsa işletme cezaya maruz kalacak. Bununla birlikte kiralama yoluyla edinilen banka hesapları MASAK mevzuatı çerçevesinde terörün finansmanı, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suç unsuru barındıran eylemler kapsamında da ayrıca incelenecek.


Hazine ve Maliye Bakanlığı riskli mükellefleri tespit edecek, denetim ve incelemeleri ise vergi dairesi başkanlıkları, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve defterdarlıklar yapacak. MASAK da ayrıca inceleme gerçekleştirebilecek."


İnci, birçok sektörde söz konusu durumun yaşandığını ve söz konusu işletmelerin cezalarla karşı karşıya kalabileceğini belirterek, "Fatura veya benzeri belge düzenlemeyerek kayıt dışı bıraktıkları kazançları üzerinden gelir ve kurumlar vergileri, geçici vergi ve KDV tarhiyatları yapılacak, ayrıca bu vergilerle ilgili gecikme faizi istenecek. İlave olarak ilgililer hakkında bir kat vergi ziyaı cezası ve ayrıca özel usulsüzlük cezası kesilecek." dedi.

"IBAN AÇIKLAMASINI MUTLAKA YAZIN"

"IBAN AÇIKLAMASINI MUTLAKA YAZIN"

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük de vatandaşların satın aldıkları mal ve hizmetten dolayı mağduriyet yaşaması durumunda ellerinde fiş ve fatura gibi belgenin bulunması gerektiğini vurgulayarak, "Çünkü tüketicilerimiz yasal haklarını korumak için tüketici hakem heyetlerine yaptıkları başvuruda ayıplı mal veya hizmeti hangi işletmeden aldıklarını ispatlamak zorunda. IBAN yoluyla talep edilen ödemelerde fiş ya da fatura verilmiyor ve ödemeler şahsi banka hesaplarına yönlendiriliyor. Son dönemde ödemelerin IBAN üzerinden yapılması, tüketiciler açısından büyük risk barındırıyor. Ödeme yapılan şahsi hesap numarasının kime ait olduğunun bilinmemesi, vatandaşlar için hukuki mağduriyete neden olabilir." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı IBAN inceleme ödeme
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