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Piyasalar hareketlendi! Dolar, euro, altında rekor fiyatlar: İşte döviz, altın ve borsada son durum

22.12.2023 11:05 | Son Güncelleme:
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Dolar, altın ve euro fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dolar tüm zamanların rekorunu kırarak 29,43'e kadar yükseldi, euro da 32,38'i gördü. Gram altında da rekor geldi. Gram altın, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1938 TL'yi gördü.

Piyasada hareketli dakikalar yaşanıyor. Dolar, euro ve altında rekorlar geldi. Yurt içi ve yurt dışındaki gelişmelerin etkisiyle fiyatlarda yaşanan değişim vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar, euro, altın ve borsada son durum ne? İşte ayrıntılar...


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PİYASALARDA SON DURUM

PİYASALARDA SON DURUM

Dolar fiyatları, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda tüm zamanların en yüksek seviyesini 29,4350 TL'ye taşırken; piyasaların açık olduğu saatte 29,1816 TL'ye kadar çıktı ve böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.

Dolar, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 29,1579 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 29,1739 TL'den başladı.

EURODA DA REKOR VAR

EURODA DA REKOR VAR

Euro fiyatları da sığ piyasada 32,3810 TL'ye kadar çıkarken, böylelikle yeni zirvesine ulaştı. Euro, şu dakikalarda yüzde 0,12 kayıpla 32,13 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 37,0222 TL'de işlem görüyor.

GRAM ALTIN 1938'E KADAR ÇIKTI

GRAM ALTIN 1938'E KADAR ÇIKTI

Altının gram fiyatı, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini 1938 liraya taşıdı. Gram altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,33 primle 1921 liradan alıcı buluyor.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 yükselişle 7.769,78 puandan başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Altın borsa dolar
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