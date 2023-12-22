Piyasalar hareketlendi! Dolar, euro, altında rekor fiyatlar: İşte döviz, altın ve borsada son durum

PİYASALARDA SON DURUM

Dolar fiyatları, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda tüm zamanların en yüksek seviyesini 29,4350 TL'ye taşırken; piyasaların açık olduğu saatte 29,1816 TL'ye kadar çıktı ve böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.