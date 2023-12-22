Piyasalar hareketlendi! Dolar, euro, altında rekor fiyatlar: İşte döviz, altın ve borsada son durum

Piyasada hareketli dakikalar yaşanıyor. Dolar, euro ve altında rekorlar geldi. Yurt içi ve yurt dışındaki gelişmelerin etkisiyle fiyatlarda yaşanan değişim vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar, euro, altın ve borsada son durum ne? İşte ayrıntılar...
Dolar fiyatları, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda tüm zamanların en yüksek seviyesini 29,4350 TL'ye taşırken; piyasaların açık olduğu saatte 29,1816 TL'ye kadar çıktı ve böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.
Dolar, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 29,1579 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 29,1739 TL'den başladı.
Euro fiyatları da sığ piyasada 32,3810 TL'ye kadar çıkarken, böylelikle yeni zirvesine ulaştı. Euro, şu dakikalarda yüzde 0,12 kayıpla 32,13 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 37,0222 TL'de işlem görüyor.
Altının gram fiyatı, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini 1938 liraya taşıdı. Gram altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,33 primle 1921 liradan alıcı buluyor.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 yükselişle 7.769,78 puandan başladı.