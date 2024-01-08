Portakal'dan 'İstanbul' çıkışı! 'Şaka değil gerçek' diyerek duyurdu, Kurum sözleri gündem oldu: Erdoğan bu hatayı nasıl yaptı?

Yerel seçimlerde en çok merak edilen şehirlerin başında Megakent İstanbul geliyor. CHP mevcut başkan olan Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını haftalar öncesinde duyurmuştu. Gözler AK Parti'ye çevrilmişken merak edilen soru dün yanıt buldu.
11 büyükşehir ve 15 ilin aday tanıtımını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Murat Kurum'u aday olarak gösterdi. Hem sosyal medyada hem ekranlarda gündem olan Kurum'un adaylığıyla ilgili en dikkat çekici çıkış Fatih Portakal'dan geldi.
Daha önce asgari ücret ve emeklilerle ilgili tahminleriyle gündem olan Portakal İstanbul adayı olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın adının geçtiğini söylemişti. Portakal, "AK Parti'nin İstanbul adayı Ali Yerlikaya yüzde 90. Ali Bey istemiyor ama gönülsüz. Ancak emir demiri keser" demişti.
Murat Kurum'un adaylığının ilan edilmesinin ardından Portakal ilk açıklamasını yine sosyal medya üzerinden yaptı. Portakal paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
“Murat Kurum mu?” dedim resmi olarak ilk duyduğumda. Depremde 50.000 insanımızın ölümünde sorumluluk sahibi icracı politikacılardan biri. Daha bu canları hesabını vermeden İstanbul’u mu yönetmeye aday?
Şaka değil gerçek. Gösterilebilecek en kötü adaylardandı. Erdoğan bu hatayı nasıl yaptı? Ya Kurum’un üstünü çizdi, siyaseten bu şekilde bitirecek. Ya da İstanbul’u kesin kazanmak istemiyor! Hangisi ise artık?