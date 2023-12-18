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Portakal'dan ses getiren asgari ücret çıkışı! Rakam vererek duyurdu: Oh be iktidardan önce açıkladım

18.12.2023 20:25 | Son Güncelleme:
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Türkiye yeni yıla sayılı günler kala 2024 yılının asgari ücretinin ne kadar olacağını konuşuyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını yaptı. Rakam konuşulmayan toplantıya Fatih Portakal'dan tepki geldi. Portakal rakam verdiği asgari ücret için de, "Oh be, bu yılın asgari ücretini iktidardan önce açıkladım ya!" ifadelerini kullandı.

Hem asgari ücretlileri hem ailelerini hem de çalışan bütün herkesi etkileyecek olan 2024 asgari ücreti için çalışmalar devam ediyor. Görüşmelerin ikincisi bugün tamamlandı. Ancak masaya rakam gelmemesi tepki çekti. Gelen eleştiriler içinde en dikkat çekicisi Fatih Portakal'dan geldi.

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Sosyal medya hesabını aktif kullanan Portakal, rakam konuşulmamasına isyan ettiği paylaşımında asgari ücret için tahminini de yazdı.

Portakal'ın paylaşımı şu şekilde; Türk-İş yetkilisi “asgari ücrette rakam konuşulmadı” diyor. Rakam hiç dillendirilmiyorsa siz niçin buluşuyorsunuz? İşin gerçeği şu: işveren ve işçi temsilcileri formaliteyi yerine getiriyor. Bugünün TR’inde rakam belirleme güçleri yok. Rakamı iktidar belirleyecek. İkisi de “kabul” diyecek. Nokta! Yine yazıyorum: yeni ücret 16.500/16.900 TL arası olacak. Oh be, bu yılın asgari ücretini iktidardan önce açıkladım ya!

İKİNCİ TOPLANTIDAN DA BEKLENEN ÇIKMADI

İKİNCİ TOPLANTIDAN DA BEKLENEN ÇIKMADI

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısının ardından, “Rakam belirli olmadığından dolayı bir şey söyleme imkanımız yok. Zaten geçim şartları belli. Asgari ücretle çalışan insanların geçinemediği belli” ifadelerini kullandı.

"PARA VERENLER RAKAM SÖYLEYECEK"

"PARA VERENLER RAKAM SÖYLEYECEK"

Asgari geçim için düşündüğü ücret sorulan Ağar, “Biz talep eden kişiyiz. Biz para veren kişi değiliz. Para verenler bir rakam söyleyecek ki biz ona göre değerlendirme yapacağız. TÜRK-İŞ olarak bir para söylediğimiz zaman o fiyatın altına inme şansımız yok. İşveren tarafından ya da hükumet tarafından bir rakam gelmedi. Gelecek ki biz ona ‘evet’ ya da ‘hayır’ diyeceğiz.

Kırmızı çizgi diye bir şey yok. Biz rakam söylemeyiz. İşveren diyecek ki, ‘Ben seni bu ücrete çalıştıracağım. Çalışır mısın çalışmaz mısın?’ Biz de diyeceğiz ki, ‘bu ücrete çalışırız, şu ücrete çalışmayız.’ TÜİK’ten de bir rakam gelmedi. Hiçbir yerden bir rakam yok. Belirli olduğunda sizinle paylaşacağız” değerlendirmesinde bulundu.

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