Programa katılacaklar dikkat: Öğrencilere 22 bin TL mezunlara 28 bin TL, 13 meslek grubu belli oldu!

Birçok gencin dikkatini çeken İşbaşı Eğitim Programının detayları araştırılmaya devam ediliyor. Programa başvurmak isteyen gençler, şehrinde bulunan İŞ-KUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri aracılığı ile ya da İŞ-KUR e-Şube üzerinden başvuru yapabiliyor. İşbaşı Eğitim Programı'nın amacı, gençlerin hem çalışma deneyimi kazanması hem de gelir elde etmesini sağlamak.
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINA KATILANLARA NE KADAR ÖDEME YAPILIYOR?
- Program kapsamında katılımcılara günlük 850,16 lira ödeniyor.
- Meslek lisesi mezunları kendi alanlarında düzenlenen programlara katıldıklarında ise bu tutar yüzde 30 artırılarak günlük 1.105,25 liraya ulaşıyor.
- Ayda 26 gün boyunca programa katılan meslek lisesi mezunları 28 bin 736 lira cep harçlığı kazanabiliyor.
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINA KİMLER KATILABİLİYOR?
- İŞ-KUR'a kayıtlı işsiz olmak
- 15 yaşını tamamlamış olmak
- İşverenin birinci veya ikinci derece yakını ya da eşi olmamak
- Emekli olmamak
- Son bir yıl içerisinde ilgili işyerinde sigortalı olarak çalışmamış olmak
- Aynı meslekte daha önce İŞ-KUR tarafından düzenlenen kurs veya programı tamamlamamış olmak
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Programa katılmayı engelleyen herhangi bir yasal yaptırıma tabi olmamak
- Haftada en fazla 45 saat olacak şekilde düzenleniyor.
- Bilişim ve imalat sektöründe programlar en fazla 6 ay, diğer alanlarda ise en fazla 3 ay sürebilir.
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Ayrıca, siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme ve kodlama gibi geleceğin mesleklerinde 18-29 yaş aralığındaki gençler için program süresi en fazla 9 aya kadar çıkabiliyor
13 MESLEK BU PROGRAMA UYGUN
Bakan Işıkhan bugün sosyal medya hesabı üzerindne İşbaşı Eğitim Programu kapsamında bulunan 13 meslek grubunu paylaştı. Bakan Işıkhan'ın paylaşımında bulunan meslek grupları şu şekilde:
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