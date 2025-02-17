FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Programa katılacaklar dikkat: Öğrencilere 22 bin TL mezunlara 28 bin TL, 13 meslek grubu belli oldu!

Programa katılacaklar dikkat: Öğrencilere 22 bin TL mezunlara 28 bin TL, 13 meslek grubu belli oldu!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
17.02.2025 16:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşbaşı Eğitim Programları nedir? Geçtiğimiz günlerde birçok gencin merakını uyandıran programın detayları belli olurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, meslek lisesi mezunu vatandaşları nasıl desteklediklerine dair sosyal medyada paylaşım yaptı. Peki, işbaşı Eğitim Programları nedir? Program kapsamında ücret ödeniyor mu? Hangi meslekler bu programa başvurabiliyor? İşte detaylar...

Birçok gencin dikkatini çeken İşbaşı Eğitim Programının detayları araştırılmaya devam ediliyor. Programa başvurmak isteyen gençler, şehrinde bulunan İŞ-KUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri aracılığı ile ya da İŞ-KUR e-Şube üzerinden başvuru yapabiliyor. İşbaşı Eğitim Programı'nın amacı, gençlerin hem çalışma deneyimi kazanması hem de gelir elde etmesini sağlamak.

Canlı Borsa

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINA KATILANLARA NE KADAR ÖDEME YAPILIYOR?

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINA KATILANLARA NE KADAR ÖDEME YAPILIYOR?
  • Program kapsamında katılımcılara günlük 850,16 lira ödeniyor.
  • Meslek lisesi mezunları kendi alanlarında düzenlenen programlara katıldıklarında ise bu tutar yüzde 30 artırılarak günlük 1.105,25 liraya ulaşıyor.
  • Ayda 26 gün boyunca programa katılan meslek lisesi mezunları 28 bin 736 lira cep harçlığı kazanabiliyor.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINA KİMLER KATILABİLİYOR?

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINA KİMLER KATILABİLİYOR?
  • İŞ-KUR'a kayıtlı işsiz olmak
  • 15 yaşını tamamlamış olmak
  • İşverenin birinci veya ikinci derece yakını ya da eşi olmamak
  • Emekli olmamak
  • Son bir yıl içerisinde ilgili işyerinde sigortalı olarak çalışmamış olmak
  • Aynı meslekte daha önce İŞ-KUR tarafından düzenlenen kurs veya programı tamamlamamış olmak
  • Programa katılmayı engelleyen herhangi bir yasal yaptırıma tabi olmamak
  • Haftada en fazla 45 saat olacak şekilde düzenleniyor.
  • Bilişim ve imalat sektöründe programlar en fazla 6 ay, diğer alanlarda ise en fazla 3 ay sürebilir.
  • Ayrıca, siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme ve kodlama gibi geleceğin mesleklerinde 18-29 yaş aralığındaki gençler için program süresi en fazla 9 aya kadar çıkabiliyor

13 MESLEK BU PROGRAMA UYGUN

13 MESLEK BU PROGRAMA UYGUN

Bakan Işıkhan bugün sosyal medya hesabı üzerindne İşbaşı Eğitim Programu kapsamında bulunan 13 meslek grubunu paylaştı. Bakan Işıkhan'ın paylaşımında bulunan meslek grupları şu şekilde:

Anahtar Kelimeler:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan İşbaşı Eğitim Programı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Öğrenci dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulundu

Öğrenci dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulundu

Galatasaray'ın 8 milyon Euro ödediği Cuesta için eski kulübünden ilginç sözler! 'Zaten yerini kaybetmişti...'

Galatasaray'ın 8 milyon Euro ödediği Cuesta için eski kulübünden ilginç sözler! 'Zaten yerini kaybetmişti...'

'Dürüm yazacağız hepsinin fiyatını göreceğiz' Marketlerden sonra sıra...

'Dürüm yazacağız hepsinin fiyatını göreceğiz' Marketlerden sonra sıra...

100 TL'ye düştü, kasa kasa satıldı! Kısa sürede bitti, uzun kuyruk oldu

100 TL'ye düştü, kasa kasa satıldı! Kısa sürede bitti, uzun kuyruk oldu

Emekliler dikkat! Uzman isim promosyon için uyardı

Emekliler dikkat! Uzman isim promosyon için uyardı

Altın yükselince talep azaldı! 'Fiyatlar böyle olunca kaçış başlıyor'

Altın yükselince talep azaldı! 'Fiyatlar böyle olunca kaçış başlıyor'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.