Programa katılacaklar dikkat: Öğrencilere 22 bin TL mezunlara 28 bin TL, 13 meslek grubu belli oldu!

Birçok gencin dikkatini çeken İşbaşı Eğitim Programının detayları araştırılmaya devam ediliyor. Programa başvurmak isteyen gençler, şehrinde bulunan İŞ-KUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri aracılığı ile ya da İŞ-KUR e-Şube üzerinden başvuru yapabiliyor. İşbaşı Eğitim Programı'nın amacı, gençlerin hem çalışma deneyimi kazanması hem de gelir elde etmesini sağlamak.