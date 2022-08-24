Promosyon ateşi sönmüyor! Emekliler dikkat: 10 bin liraya kadar çıktı bankalar teker teker açıkladı

Emekli aylıklarında yapılan artış sonrası bankalar da harekete geçerek promosyon miktarlarını arttırdı. Bankalar promosyonları neredeyse her hafta yükseltiyor. Bir hafta önce 7 bin 500 lirayı bulan promosyon ödemeleri 10 bin liraya kadar dayandı. Bankaların emekli promosyon kampanyası büyük ilgi gördü. Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de faydalanıyor. Kampanyalar Ağustos ayının sonuna kadar devam edecek. İşte promosyon ödemeleriyle ilgili merak edilenler...
EMEKLİ MAAŞI BAŞKA BANKAYA NASIL TAŞINIR?
Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ve ya yeni emekli olanlar, diledikleri bankaya başvuru yaparak maaşlarını taşıyabiliyorlar. Maaşlarını taşımak isteyen emeklilerin bankaya bildirimde bulunulması gerekiyor. Bu bildirim bankaların şubelerinden veya e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor.
Banka değiştirme işlemi kolaylıkla yapılabiliyor. Bankasıyla 3 yıllık taahhüt süresi dolan, dolmayan emekliler veya yeni emekli olanlar, istedikleri bankaya başvurarak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebiliyor. Bunun için geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirimde bulunması yeterli.
E-DEVLET ÜZERİNDEN BİLDİRİM
Bildirim, bankaların şubelerinde veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Emekli mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor. Yeni geçişlerde promosyon ödemesi maaş yattıktan sonra hesaba geçiyor.
SON GÜN 31 AĞUSTOS
Promosyon ödemesinden 31 Ağustos 2022 tarihine kadar maaşını üç yıl bankadan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabilecek. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlıyor.
İŞTE 2022 EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI GÜNCEL RAKAMLAR
YAPI KREDİ
Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre, promosyon rekabetinde arayı açan Yapı Kredi üç yıllığına maaşını taşıyan emeklilere 7 bin 500 TL promosyona ilave olarak 2 bin 500 TL ödeyecek. Emekli başına 250 TL ilave promosyon verileceğini ilan eden Yapı Kredi, 10 emekli tanıdığının banka şubelerinde hesap açmasını sağlayan bir emekliye 2 bin 500 TL ödeyecek. Böylece Yapı Kredi promosyonda çıtayı 10 bin TL’ye çıkardı. En son ING, emeklilere verdiği nakit desteğini 8 bin 250 TL’ye yükseltmişti.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası da 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapıyor. 3 yıl için tek defa olarak ödenen promosyonlar, aylık miktarlarına göre belirleniyor.
HALKBANK
Emekli maaşını Halkbank’tan alan veya maaşını buraya transfer edecek tüm emekliler, 3 yıllık taahhüt karşılığında promosyon alıyor. 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.
VAKIFBANK
Emekli maaşını bankadan almakta olan müşteriler ile 3 yıl süre ile emekli aylığını VakıfBank’tan almayı taahhüt edenler için, 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor. Ödemeler 3 yıl için tek defa olarak gerçekleştiriliyor. Maaş hesabına bağlı ücretsiz HGS etiketi ve aidatsız kredi kartı da promosyon kapsamında sağlanan avantajlardan.
İŞ BANKASI
Mevcut maaşını İş Bankası’ndan alan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde bankaya taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR), aylıklarına göre 5 bin TL’ye kadar promosyon alıyor. 1 bin 499 TL için 3 bin 500 TL, bin 500 - 2 bin 499 TL arası aylıklar için 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri için 5 bin 000 TL promosyon veriliyor. Ayrıca emekli tanıdıklarına aylıkları için referans olanlara 500 TL’ye varan Pazarama MaxiPuan’ı tanımlanıyor.
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