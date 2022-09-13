Promosyonda 'tarihi rekor' getirecek hamle: 72 bin 500 TL'ye çıkabilir

Bankalar, 2022 emekli promosyon ödemesi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar için büyük bir yarışa girdi. Emekli maaş promosyonları özel bankalarda 10 bin liraya kadar çıktı. Öte yandan kurumlar personelinin promosyonunu artırmak için harekete geçti. TEB’in Anadolu Üniversitesi’ne verdiği 41 bin 500 liranın ardından şimdi de Akbank’ın Oyak Renault’ya 72 bin 500 lira promosyonla rekoru geleceği iddia edildi.

SON DAKİKA | 72 BİN 500 TL'LİK PROMOSYON

OYAK Renault’nun Bursa fabrikasında çalışan 6 bine yakın çalışana 72 bin 500 TL promosyon vereceği iddia edildi. OYAK Renault’da yetkili sendika Türk Metal Sendikası ile Akbank arasında imzalanan sözleşmeye göre, 25 Eylül’de çalışanların hesabına promosyonun aktarılacağı iddia ediliyor. Akbank ile sendika konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDE 41 BİN 500 TL'LİK PROMOSYON

Anadolu Üniversitesi’nde ise maaş promosyonu rekoruna imza atılmıştı. Gerçekleştirilen maaş promosyon ihalesinde 41 bin 500 TL ücrette anlaşılmıştı. Üniversitenin 5 bin 500 çalışanının tamamının faydalanacağı promosyon, 3 yıllık anlaşma çerçevesinde ödeneceği bilgisi verilmişti.