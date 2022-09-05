Promosyonda ‘yok artık’ dedirten rakam! Emeklilerden sonra şimdi de memurlar: 100 bin liraya çıkabilir…

Emekli maaş promosyonları sonrasında banka promosyonlarında yeni gelişmeler art arda geliyor. Son 1 yılda emekli ve memur maaşlarında yüzde 80’i aşan maaş zammı ve enflasyonun etkisiyle bankalar promosyon rakamlarını güncellemeye başlamıştı. Emekli için ödenen tutar 10 bin liraya kadar çıkarken, bazı üniversite ve belediyelerde bu rakam 40 bin lirayı aşıyordu.

Promosyon savaşlarından en karlı çıkan kesim memurlar oldu. Anadolu Üniversitesi çalışanları için 41 bin 500 lira ve Adalet Bakanlığı personeli için ise 25 bin liralık promosyon ödemeleri diğer kurumları da harekete geçirdi. Maaşı daha yüksek olan kurumlarda promosyon anlaşmasının 100 bin lirayı bulabileceği ifade ediliyor.