Promosyonda ‘yok artık’ dedirten rakam! Emeklilerden sonra şimdi de memurlar: 100 bin liraya çıkabilir…

Emekli maaş promosyonları sonrasında banka promosyonlarında yeni gelişmeler art arda geliyor. Son 1 yılda emekli ve memur maaşlarında yüzde 80’i aşan maaş zammı ve enflasyonun etkisiyle bankalar promosyon rakamlarını güncellemeye başlamıştı. Emekli için ödenen tutar 10 bin liraya kadar çıkarken, bazı üniversite ve belediyelerde bu rakam 40 bin lirayı aşıyordu.
Promosyon savaşlarından en karlı çıkan kesim memurlar oldu. Anadolu Üniversitesi çalışanları için 41 bin 500 lira ve Adalet Bakanlığı personeli için ise 25 bin liralık promosyon ödemeleri diğer kurumları da harekete geçirdi. Maaşı daha yüksek olan kurumlarda promosyon anlaşmasının 100 bin lirayı bulabileceği ifade ediliyor.
Promosyon yarışı memurlara yaradı
Bankaların, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile emeklilere verdiği banka promosyonlarında ulaşılan rakamlar vatandaşın yüzünü güldürdü. Milyonlarca memur ve emeklisinin yararlandığı banka promosyonlarında rekoru, şu ana kadar 41 bin 500 liralık promosyon ödemesi ile Anadolu Üniversitesi elinde bulunduruyor.
KURUMLAR PROMOSYONLARI TEK TEK AÇIKLADI
Anadolu Üniversitesi’nin 5 bin 500 personeli için 3 yıllığına imzaladığı anlaşma çerçevesinde her bir personeline 41 bin 500 lira verilmesi kararlaştırılırken, diğer pek çok kurum ve kuruluşta da benzer rakamlara imza atılmaya başlandı. Yapılan promosyon anlaşmaları çerçevesince Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi personeline 31 bin 100 lira, Eskişehir Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki personele 36 bin lira, Bingöl Özel İdaresi personeline 23 bin 875 lira, Edirne Keşan Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına 25 bin 250 lira, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına 21 bin 950, Saruhanlı Belediyesi personeline 19 bin 50, Adalet Bakanlığı personeline 3 yıllık taahhüt karşılığında 25 bin lira ödenecek. Gaziantep Üniversitesi çalışanlarına 4 yıllığına kişi başı 35 bin, Şanlıurfa Harran Üniversitesi’nde görev yapan personele 37 bin 250, Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü personeline 19 bin 205 lira promosyon ödenecek.
PROMOSYON MİKTARI NASIL BELLİ OLUYOR?
Kamu görevlilerinin banka promosyonları 2007/21 sayılı Promosyon Genelgesi’ne göre belirleniyor. Buna göre, maaşların hangi banka aracılığı ile ödeneceği üç kişilik bir komisyon tarafından istekli bankalardan teklif alınarak tespit ediliyor. Komisyon, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili biriminin harcama yetkilisinin başkanlığında söz konusu birimde görev yapan toplam personelin en az yüzde 10’unun sendikalı olması halinde yetkili sendikadan bir üye ile merkez teşkilatında üst yönetici; taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından ilgili birimde görev yapanlar arasından seçilecek bir üyeden oluşuyor.
Genelgeye göre bankalar ile yapılacak protokollerin süresi 2 yıldan az 5 yıldan çok olamıyor. Yapılan protokoller uyarınca, banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamının personele dağıtılması genel ilke olarak benimsenmekle birlikte, toplam miktarın üçte birini geçmemek üzere Komisyonca belirlenecek tutar, birim personelinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ayrılabiliyor. Promosyondan caymada uygulanacak cezai müeyyideler bankalar ile kurumlar arasında imzalanan sözleşmede hüküm altına alınıyor.
POLİSLERE ENFLASYON DÜZENLEMELİ PROMOSYON
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ise Vakıfbank ile yapılan banka maaş promosyonu ödemelerinde farklı bir modeli hayata geçirdi. Emniyet personeli için 2022 - 2027 dönemini kapsayan 5 yıllık maaş promosyon protokolü 18 Mart 2022’de imzalanırken, promosyon aylık 300 lira olarak belirlenmişti. Promosyon ödemelerinin, enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında artırılması şartı getirildi. Bu kapsamda Ocak 2023 tarihinde ilk zamlı ödeme gerçekleştirilecek ve aylık 300 liralık ödeme memur maaş zammı oranında artacak.
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