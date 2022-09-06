Promosyonları artırma formülleri! Kamu bankaları da harekete geçti! 10 katı kadar...

Son günlerde başta emekliler olmak üzere çalışanların aldıkları banka promosyonları vatandaşların gündeminden düşmüyor. Emekli promosyonları ciddi artışa giderek rakam 10 bin liraya kadar yükseldi. Sektör yetkilileri bu rekabetin devam edeceğini ve rakamın çok daha yükseklere çıkabileceğini belirtiyor. Özel bankaların promosyon yarışının yanında kamu bankalarından yeni adım geldi. Birçok kamu kurumunda genelge gereği kurulan komisyonlar bankalarla iletişime geçerek sözleşmeleri yenilemeye başladı.Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in haberine göre, yeni sözleşmelerle ilk promosyonun 10 katı kadar para alınabiliyor. Çeşitli kurumlarda 30 bin-40 bin TL gibi promosyon rakamları görülmeye başlandı.

GENELGE İLE BELİRLENDİ

Çıkacak farkın tek seferde çalışanlara yatırılması da görüşülecek konular arasında yer alıyor. 2007/21 sayılı Promosyon Genelgesi'ne göre; banka promosyonu üç kişilik bir komisyon tarafından belirleniyor. Bu komisyon harcama yetkilisinin başkanlığında yetkili sendika temsilcisi ile kurum temsilcisinden oluşuyor. Bu komisyon bankalarla pazarlık yaparak promosyon alınmasını sağlıyor. Verilecek promosyonun tamamı personele dağıtılıyor. Promosyon ödemesinin en az 2 yıl ile 5 yıl arası süreyi kapsaması gerekiyor.

YÜZDE 50'Sİ ÖDENECEK

Komisyonlar süresi henüz bitmemiş sözleşmelerin de iptali için bankalarla görüşme yapıyor. Bu noktada henüz süresi bitmemiş sözleşmelerin iptal edilerek tazminat maddesinin işletilmesi ve düşük kalan promosyonun yeniden güncellenmesi sağlanacak. Burada promosyondaki tazminat maddesi devreye sokulacak. Bu madde şöyle: "İlk yıl sözleşme fesih edilirse tamamı ikinci ve üçüncü yıl fesih edenler ödenen promosyon tutarının yüzde 50'sini iade eder."

İPTALLER BAŞLIYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı memurlar lehine 10 ay kala banka promosyon sözleşmesini fesih etmek için komisyon kurdu. Yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bankalarla yaptığı sözleşmeyi fesih etti. Diğer kurumlar ve bakanlıklar için de hem memurlardan hem de sendikalardan fesih talepleri geliyor.

ADIM ADIM PROMOSYONU ARTIRMA FORMÜLLERİ

KAMU ÇALIŞANLARI:

-Kamu kurumları promosyon genelgesi çerçevesinde oluşturdukları komisyonlar aracılığı ile alınan promosyonu değerlendirecek

Alınan promosyon günün şartlarından çok düşük ise tüketicinin cayma hakkı maddesini kullanarak sözleşmeleri feshedecek

Burada her bir memurun da bu şartı kabul etmesi gerekecek

-Cayma hakkı kullanılırken tazminat maddesi işletilecek ve alınan promosyonun kalan kısmı bankaya ödenecek

-Daha sonra yeni bir banka ya da aynı banka ile sözleşme imzalanarak yüksek promosyon alınacak.

EMEKLİLER:

Geçmiş promosyon sözleşmenizi tüketici cayma hakkı ile sonlandırın

-Cayma sonucu oluşan tazminatı yani kalan sürenin promosyonunu iade edin