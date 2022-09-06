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Promosyonları artırma formülleri! Kamu bankaları da harekete geçti! 10 katı kadar...

06.09.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli promosyon ödemelerinde bankaların yarışı devam ediyor. Özel bankalarım kampanyalarının yanında kamu bankaları da harekete geçti. Kamu kurumları komisyonlarını toplayarak yeni promosyon anlaşmaları yapmaya başladı. Rakam 10 katına kadar çıkabiliyor. Öte yandan emekliler ve kamu çalışanlarının promosyon miktarları nasıl arttıracakları da belli oldu. İşte banka promosyonlarıyla ilgili bilinmesi gerekenler...

Son günlerde başta emekliler olmak üzere çalışanların aldıkları banka promosyonları vatandaşların gündeminden düşmüyor. Emekli promosyonları ciddi artışa giderek rakam 10 bin liraya kadar yükseldi. Sektör yetkilileri bu rekabetin devam edeceğini ve rakamın çok daha yükseklere çıkabileceğini belirtiyor. Özel bankaların promosyon yarışının yanında kamu bankalarından yeni adım geldi. Birçok kamu kurumunda genelge gereği kurulan komisyonlar bankalarla iletişime geçerek sözleşmeleri yenilemeye başladı.Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in haberine göre, yeni sözleşmelerle ilk promosyonun 10 katı kadar para alınabiliyor. Çeşitli kurumlarda 30 bin-40 bin TL gibi promosyon rakamları görülmeye başlandı.

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GENELGE İLE BELİRLENDİ

Çıkacak farkın tek seferde çalışanlara yatırılması da görüşülecek konular arasında yer alıyor. 2007/21 sayılı Promosyon Genelgesi'ne göre; banka promosyonu üç kişilik bir komisyon tarafından belirleniyor. Bu komisyon harcama yetkilisinin başkanlığında yetkili sendika temsilcisi ile kurum temsilcisinden oluşuyor. Bu komisyon bankalarla pazarlık yaparak promosyon alınmasını sağlıyor. Verilecek promosyonun tamamı personele dağıtılıyor. Promosyon ödemesinin en az 2 yıl ile 5 yıl arası süreyi kapsaması gerekiyor.

YÜZDE 50'Sİ ÖDENECEK

Komisyonlar süresi henüz bitmemiş sözleşmelerin de iptali için bankalarla görüşme yapıyor. Bu noktada henüz süresi bitmemiş sözleşmelerin iptal edilerek tazminat maddesinin işletilmesi ve düşük kalan promosyonun yeniden güncellenmesi sağlanacak. Burada promosyondaki tazminat maddesi devreye sokulacak. Bu madde şöyle: "İlk yıl sözleşme fesih edilirse tamamı ikinci ve üçüncü yıl fesih edenler ödenen promosyon tutarının yüzde 50'sini iade eder."

İPTALLER BAŞLIYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı memurlar lehine 10 ay kala banka promosyon sözleşmesini fesih etmek için komisyon kurdu. Yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bankalarla yaptığı sözleşmeyi fesih etti. Diğer kurumlar ve bakanlıklar için de hem memurlardan hem de sendikalardan fesih talepleri geliyor.

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ADIM ADIM PROMOSYONU ARTIRMA FORMÜLLERİ

KAMU ÇALIŞANLARI:

-Kamu kurumları promosyon genelgesi çerçevesinde oluşturdukları komisyonlar aracılığı ile alınan promosyonu değerlendirecek

  • Alınan promosyon günün şartlarından çok düşük ise tüketicinin cayma hakkı maddesini kullanarak sözleşmeleri feshedecek

  • Burada her bir memurun da bu şartı kabul etmesi gerekecek

-Cayma hakkı kullanılırken tazminat maddesi işletilecek ve alınan promosyonun kalan kısmı bankaya ödenecek

-Daha sonra yeni bir banka ya da aynı banka ile sözleşme imzalanarak yüksek promosyon alınacak.

EMEKLİLER:

  • Geçmiş promosyon sözleşmenizi tüketici cayma hakkı ile sonlandırın

-Cayma sonucu oluşan tazminatı yani kalan sürenin promosyonunu iade edin

  • Kendi bankanız ya da başka bankayla yeni sözleşme yapıp yüksek miktardaki promosyonu alın

  • Bankanız değişikliğe izin vermez ise Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurun.

İŞTE 2022 EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI GÜNCEL RAKAMLAR

YAPI KREDİ

YAPI KREDİ
Promosyon rekabetinde arayı açan Yapı Kredi üç yıllığına maaşını taşıyan emeklilere 7 bin 500 TL promosyona ilave olarak 2 bin 500 TL ödeyecek. Emekli başına 250 TL ilave promosyon verileceğini ilan eden Yapı Kredi, 10 emekli tanıdığının banka şubelerinde hesap açmasını sağlayan bir emekliye 2 bin 500 TL ödeyecek. Böylece Yapı Kredi promosyonda çıtayı 10 bin TL’ye çıkardı. Yapı Kredi’nin emekli kampanyasının ise 30 Eylül’e kadar tüm uzatıldığı duyuruldu.

ZİRAAT BANKASI

ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası da 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapıyor. 3 yıl için tek defa olarak ödenen promosyonlar, aylık miktarlarına göre belirleniyor.

HALKBANK

HALKBANK
Emekli maaşını Halkbank’tan alan veya maaşını buraya transfer edecek tüm emekliler, 3 yıllık taahhüt karşılığında promosyon alıyor. 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.

VAKIFBANK

VAKIFBANK
Emekli maaşını bankadan almakta olan müşteriler ile 3 yıl süre ile emekli aylığını VakıfBank’tan almayı taahhüt edenler için, 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor. Ödemeler 3 yıl için tek defa olarak gerçekleştiriliyor. Maaş hesabına bağlı ücretsiz HGS etiketi ve aidatsız kredi kartı da promosyon kapsamında sağlanan avantajlardan.

İŞ BANKASI

İŞ BANKASI
Mevcut maaşını İş Bankası’ndan alan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde bankaya taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR), aylıklarına göre 5 bin TL’ye kadar promosyon alıyor. 1 bin 499 TL için 3 bin 500 TL, bin 500 - 2 bin 499 TL arası aylıklar için 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri için 5 bin 000 TL promosyon veriliyor. Ayrıca emekli tanıdıklarına aylıkları için referans olanlara 500 TL’ye varan Pazarama MaxiPuan’ı tanımlanıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Promosyon banka emekli
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