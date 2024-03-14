FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Rafta 15,65 lira, kasaya gelince 17,95 lira! Aradaki fark 2 bin 172 lira... Pişkin savunması kendini kurtarmaya yetmedi

Rafta 15,65 lira, kasaya gelince 17,95 lira! Aradaki fark 2 bin 172 lira... Pişkin savunması kendini kurtarmaya yetmedi

14.03.2024 10:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının gelmesiyle bazı marketlerde fiyat değişiklikleri görülmeye başlandı. Ekiplerin ise market denetimleri hızlandı. Erzurum'da bir markette rafta 15,65 olan makarna kasaya gelince 17,95 lira çıktı. Usulsüzlüğün tespit edilmesinin ardından ürün başına 2 bin 172 lira ceza kesildi. Market sahibi ise, "Bir tane makarna için vicdanın el veriyor mu ceza kesmeye? Bir sürü ürün var, neden en alttakini buluyorsun?" dese de cezadan kurtulamadı.

Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayının ilk üç gününde marketlerde denetim yaptı. 27 firmada 251 ürünü denetleyen ekipler, etiket ile kasa fiyatları arasında fark çıkan marketlere ürün başı 2 bin 172 TL ceza kesti. Bazı market sahipleri, 'gözden kaçmış' diyerek cezaya itiraz etti.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa

RAMAZANDA DENETİMLER SIKILAŞTI

RAMAZANDA DENETİMLER SIKILAŞTI

Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlığa bağlı ekiplerin denetimlerinde ürün fiyatlarının normal olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki fark bulunup bulunmadığına ve etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatına bakıldı.

Ramazan ayının ilk 3 gününde Erzurum'daki denetimlerini sıklaştıran ekipler, toplam 27 firmada 251 ürünü inceledi. Zincir marketlere gidip kuru bakliyat, yumurta, un, yağ ve kahvaltılık gibi ürünlerin etiket fiyatlarını kayıt altına alan ekipler, kasaya yöneldi. Etiketle kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığını kontrol eden ekipler, aykırılık tespit edilen işletmelere ceza kesti.

Kentte ilk 3 günde 2 markete ürün başına 2 bin 172 TL ceza yazıldı.

CEZADAN KURTULAMADI

CEZADAN KURTULAMADI

Yerel zincir marketlerden birinde makarnanın etiket fiyatı 15,65 TL iken kasadaki fiyatı 17,95 TL çıkınca market sahibi itiraz etti. Kesilen cezayı imzalamak istemeyen market sahibi, "Elemanın hatası olmalı. Bir ürün gözden kaçmış. Sadece bunu atlamışız, haklısınız ama diğerlerinde sorun yok.

Bir tane ürünün fiyatında yanlışlık olabilir. Bir tane makarna için vicdanın el veriyor mu ceza kesmeye? Bir sürü ürün var, neden en alttakini buluyorsun?" ifadelerini kullandı. Ekipler, market sahibinin itirazını kabul etmedi ve işletmeye ceza kesildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
market fiyat kasa raf
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu "Erdoğan'ın bana köfte borcu var" diyerek anlatmıştı

İmamoğlu "Erdoğan'ın bana köfte borcu var" diyerek anlatmıştı

Kaçak anne Eylem Tok ve oğlu kazadan sonra ilk kez görüntülendi!

Kaçak anne Eylem Tok ve oğlu kazadan sonra ilk kez görüntülendi!

Akaryakıta bu gece çifte zam!

Akaryakıta bu gece çifte zam!

Bakan Koca'nın vatandaşa 'emekli maaşı' için verdiği yanıt gündem oldu

Bakan Koca'nın vatandaşa 'emekli maaşı' için verdiği yanıt gündem oldu

B sınıfı ehliyeti olanları ilgilendiriyor! 15 TL'yi unutup 12 bin liranın üzerinde ceza ödemeyin!

B sınıfı ehliyeti olanları ilgilendiriyor! 15 TL'yi unutup 12 bin liranın üzerinde ceza ödemeyin!

Emeklilikte 1260 gün detayı! SGK Uzmanı erken emeklilik için adım adım formülü anlattı

Emeklilikte 1260 gün detayı! SGK Uzmanı erken emeklilik için adım adım formülü anlattı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Son zamanların en çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların en çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.