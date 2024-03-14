Rafta 15,65 lira, kasaya gelince 17,95 lira! Aradaki fark 2 bin 172 lira... Pişkin savunması kendini kurtarmaya yetmedi

Bir tane ürünün fiyatında yanlışlık olabilir. Bir tane makarna için vicdanın el veriyor mu ceza kesmeye? Bir sürü ürün var, neden en alttakini buluyorsun?" ifadelerini kullandı. Ekipler, market sahibinin itirazını kabul etmedi ve işletmeye ceza kesildi.