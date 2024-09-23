Rahmi Koç gelir vergisi, TEİAŞ kurumlar vergisi şampiyonu oldu! Liste ismini açıklamak istemeyen rekortmenlerle doldu

Ankara Defterdarlığı, 2023 yılına ait gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerine dayanarak, il genelinde en çok vergi beyan eden mükelleflerin listesini açıkladı. Vergi rekortmenleri listesinde dikkat çeken isimler ve ödenen vergi miktarları, Türkiye'nin ekonomik yapısındaki büyük oyuncuların etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ LİSTESİ

Gelir vergisi beyannameleri incelendiğinde, Rahmi Koç 480 milyon TL vergi ile zirvede yer aldı. Koç, Türkiye'nin en önemli iş insanlarından biri olarak, iş dünyasındaki ağırlığını bu listeyle de teyit etti. Listenin ikinci sırasında ismini açıklamayan bir mükellef yer alırken, üçüncü sırada ise Mert Gür, 142 milyon TL’lik vergi beyanıyla öne çıktı. Ekonomi Gazetesi yazarı ve yeminli mali müşavir Abdullah Tolu da 7 milyon TL’lik vergi ile listede 97. sıraya girerek adından söz ettirdi.

KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ

Kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde ise Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 5.8 milyar TL’lik vergi ödemesi ile ilk sırada yer aldı. Enerji sektöründeki dev şirketin ardından Eti Maden İşletmeleri 3.6 milyar TL ile ikinci sırada geldi. Kamu kuruluşları arasında öne çıkan bir diğer isim ise İller Bankası A.Ş. oldu. Banka, 2.4 milyar TL’lik vergi beyanıyla üçüncü sırada yer aldı.

İsimsiz Mükellefler ve Öne Çıkan Şirketler Her iki listede de dikkat çeken bir diğer detay ise ismini açıklamak istemeyen mükelleflerin yoğunluğu oldu. Gelir vergisi listesindeki 10 isimden dört kişi, kurumlar vergisi listesindeki 10 isimden üç kişi isimlerini gizlemeyi tercih etti. Buna karşın, Türk Traktör A.Ş., Eti Soda Üretim San. Tic. A.Ş. ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi gibi büyük kuruluşlar listede isimlerini açık bir şekilde beyan ederek dikkat çekti.

Bu veriler, Türkiye ekonomisinde öne çıkan sektörler ve bireysel başarıların yanı sıra, vergi ödemelerinin toplumsal refah ve kamu hizmetlerinin finansmanı için ne denli önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.