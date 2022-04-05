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Ramazan ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne kadar olacak? Son durum nedir?

05.04.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ikramiyeleri ne zaman yatacak? sorusunun yanıtını merak eden milyonlarca emekli konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. SGK, Bağkur ve Memur emeklilerinin hesaplarına her yıl olduğu gibi bu bayramdan önce de ikramiyeler yatırılacak. Ramazan ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne kadar olacak? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Peki bu yıl da geçen sene olduğu gibi artış yapılacak mı? İşte detaylar...

Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı bu sene 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Edinilen bilgiye göre; Sosyal Güvenlik Kurumu söz konusu ödemeler ile ilgili çalışmalara başladı. Peki Ramazan ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne kadar olacak? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

RAMAZAN İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı öncesi milyonlarca emekli, şehit yakını, gazi, dul ve yetimler, iş göremezlik geliri alanların beklediği bayram ikramiyelerinin Nisan ayının son haftası hesaplara yatırılması bekleniyor.
İkramiye artışı için formüllerden biri, enflasyon oranında artış yapılması. 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 olarak gerçekleşti. Eğer bayram ikramiyesi yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş para alınabilecek.
İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezalar yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranıyla güncellendi. Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olacak. Bu yıl 2 bayramda alınacak ikramiye 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.
Bu yılki net asgari ücrette yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oran da ikramiye artışına uygulanabilir. Bu gerçekleşirse, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilecek. 2 bayramda toplam ödeme 3 bin 311 lira olacak.
Bir diğer formül ise 2 bayramda asgari ücret tutarında yani 4 bin 253 lira 40 kuruş ödeme yapılması. Bu formül hayata geçerse her bayramda 2 bin 126 lira 70 kuruş ikramiye ödenecek.
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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Ramazan
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