Ramazan öncesi fiyatı uçuşa geçti, kırmızı eti ikiye katladı! 'Daha sıkı denetime ihtiyaç var'

Bazı alışveriş merkezleri ve marketlerde bir kilogram kuru kayısının 800 ila 1000 TL’den satışına sunulduğunu ifade ederek, denetim yapılması gerektiğini vurgulayan Özcan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün marketlerde 800 ila 1000 TL aralığında kuru kayısı satışları görüyoruz. Bu durum tüketiciyi zor durumda bırakıyor. Market fiyatları bu kadar yüksek ve sert olunca tüketici üründen mahrum kalıyor. Dolayısıyla burada daha sıkı bir denetim ihtiyacı ortaya çıkıyor."

