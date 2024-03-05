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Ramazan öncesi fiyatı uçuşa geçti, kırmızı eti ikiye katladı! 'Daha sıkı denetime ihtiyaç var'

05.03.2024 15:27
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Ramazan öncesi marketlerde denetim artarken Malatya kayısısının fiyatı dudak uçuklattı. Market raflarındaki fiyatı peş peşe zamlarla gündem olan kırmızı eti ikiye katladı. Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan üretici ve market fiyatları arasındaki uçuruma dikkat çekerek sıkı denetim çağrısında bulundu.

Malatya kayısının fiyatı, serbest piyasada kırmızı et fiyatlarını ikiye katlayarak bin TL’yi gördü. Kuru kayısı fiyatlarında kısmi bir artışın söz konusu olduğunu belirten Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, ham madde fiyatları ile işletme giderlerinin bir araya gelmesinin ardından market fiyatlarında çok ciddi bir fark olduğunu söyledi.Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa

Dünyadaki kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin gerçekleştiği Malatya'da çiftçiler yeni sezon hazırlıklarına başlarken, kentte kilogramı 180 ila 200 TL arasında alıcı bulan kuru kayısı serbest piyasada et fiyatlarını ikiye katlayarak bin TL’yi gördü.

Durumun üreticiden ziyade tüketiciyi zora soktuğunu aktaran Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, "Uzun zamandır Türkiye’de üreticinin tarladaki ürünü aracı kurumlara satış fiyatları ile marketlerdeki satış fiyatları arasındaki uçurumu konuşuluyor. Bu durum hem tüketiciye hem de üreticiye zarar veriyor" dedi.

Özcan şu ifadeleri kullandı:

"Kuru kayısı fiyatlarında kısmi bir fiyat artışı olduğu doğru. Ağustos ayından bugüne kadar yüzde 20’lik bir fiyat artışı söz konusu. Marketlerdeki fiyatlara baktığımızda ham madde fiyatları ile işletme giderlerinin bir araya getirilmesinin ardından çok ciddi bir farkın olduğunu görüyoruz."

"Üretim maliyetleri üreticinin ürünü aracı kurumlara devrettiği fiyat ile işletme giderlerinin üzerine eklenerek nerdeyse üç katı fiyata marketlerde satışlar gerçekleşiyor. Bu durum tüketiciyi zor durumda bırakıyor. Dolayısıyla tüketici bu rakamlara ürünü alamıyor. Kuru meyve grubunda çok ciddi anlamda zor durumdayız”

Bazı alışveriş merkezleri ve marketlerde bir kilogram kuru kayısının 800 ila 1000 TL’den satışına sunulduğunu ifade ederek, denetim yapılması gerektiğini vurgulayan Özcan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün marketlerde 800 ila 1000 TL aralığında kuru kayısı satışları görüyoruz. Bu durum tüketiciyi zor durumda bırakıyor. Market fiyatları bu kadar yüksek ve sert olunca tüketici üründen mahrum kalıyor. Dolayısıyla burada daha sıkı bir denetim ihtiyacı ortaya çıkıyor."

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Anahtar Kelimeler:
kırmızı et denetim fiyat kuru kayısı
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