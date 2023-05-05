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RESİMLİ HIDIRELLEZ MESAJLARI 2023: Bahar coşkulu, yeni ve güzel Whatsapp, Instagram ve Facebook için resimli Hıdırellez Bayramı mesajları

05.05.2023 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hıdırellez mesajları resimli, yeni ve güzel sözlerle bahar coşkusunu en iyi şekilde yansıtmak isteyen kişiler tarafından Whatsapp, Instagram ya da Facebook'ta paylaşılacak. Anne, baba, eş ve sevgiliye gönderilebilecek en güzel sözleri sizler için derledik. Bahar coşkulu, yeni ve güzel Whatsapp, Instagram ve Facebook için resimli Hıdırellez Bayramı mesajları ile sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2023'e özel en yeni resimli Hıdırellez mesajları...

Hıdırellez mesajları 5 Mayıs 2023 Cuma resimli, bahar coşkulu, yeni ve güzel seçenekleriyle internette yerini aldı. Bugün birçok kişi Whatsapp, Instagram ve Facebook'tan paylaşımda bulunarak anne, baba, sevgili ya da eşini mutlu edecek. Biz de sizler için bahar coşkulu, yeni ve güzel Whatsapp, Instagram ve Facebook için resimli Hıdırellez Bayramı mesajlarına haberimizde yer verdik. İşte anne, baba, sevgili ve eşe gönderebileceğiniz en güzel, yeni, farklı ve resimli Hıdırellez mesajları...

BAHAR COŞKULU HIDIRELLEZ MESAJLARI 2023

Hıdırellez bereketiyle gelir, dileğin kabul olur inşallah. Bereketin ve yazın habercisi Hıdırelleziniz kutlu olsun.

Yaz gelince dilekler bağlanır gül ağacına. Hızır (as) gelsin ağacınıza dileniğinizi kabul etsin, bereketiyle yüzünüzü güldürsün. Hıdırelleziniz kutlu olsun.

Tuttuğun dilek gerçek olsun, hanenize mutluluk dolsun. Hıdırelleziniz kutlu olsun.

Aylardan Mayıs, günlerden Hıdırellez; gününüz hep güneşli talihiniz hep bol olsun. Hızır gününüz kutlu olsun.

Bahar geldi yaz geldi Hıdırellez zamanı geldi. Hızır (as) dileklerinizi kabul etsin, Hıdırellez bayramanız kutlu olsun.

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Anahtar Kelimeler:
Hıdırellez mesajları

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