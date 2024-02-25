Restoranlarda yeni dönem başladı: Yemek menüleri değişti! Patlıcan kebabı da yarı fiyatına düştü

Restoranlar fiyatların artmasıyla birlikte müşterilerinden olmaya başladı. Bunun önüne geçmek içinse yemeklerin porsiyon ve gramajlarında alternatifler oluşturuldu. Ekonomik ancak daha az olan bu ürünler menülere "eko" ön adıyla dahil oldu.
NTV'de yer alan habere göre; bir restoranda patlıcan kebabının 1 porsiyonunda iki şiş kullanılırken, tek şiş kullanılmaya başlandı. Böylece fiyatlar yarı yarıya düştü.
Restoran işletmecisi konuyla ilgili "Ekonomik ürün dediğimiz zaman küçük fiyat küçük şiş küçük doyum. Keşke olmasa herkes doyabilse." ifadelerini kullandı.
Paket siparişi alan restoranlar ise başka bir tarife uygulamaya koydu.
Bir diğer restoran işletmecisi "Yarım porsiyon olarak uygulama verdiğimizde 3’te 2 ücret almak zorunda kalıyoruz. Bunun sebebi de yanında ikramlarımız oluyor. Paketle gönderim yaptığımızda kap maliyetlerimiz oluyor." dedi.
ATO Kafe, Restoran ve Lokanta Komite Başkanı Abdurrahman Işıksever, restoranların beyti, ali nazik, Adana kebap, döner ve bu gibi ürünlerde gramajın düşürülerek fiyatın azaltıldığını söyledi.