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  4. Restoranlarda yeni dönem başladı: Yemek menüleri değişti! Patlıcan kebabı da yarı fiyatına düştü

Restoranlarda yeni dönem başladı: Yemek menüleri değişti! Patlıcan kebabı da yarı fiyatına düştü

25.02.2024 08:45
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Gıda enflasyonu restoranları da vurunca yemek menülerinde yeni uygulamalar hayata geçirildi. Müşteri kaybını telafi etmek adına menülerde ve yemeklerde değişikliğe gidildi. Artık kebap gibi bir yemek yarı fiyatına satılabiliyor ancak haliyle porsiyonlar da düştü.

Restoranlar fiyatların artmasıyla birlikte müşterilerinden olmaya başladı. Bunun önüne geçmek içinse yemeklerin porsiyon ve gramajlarında alternatifler oluşturuldu. Ekonomik ancak daha az olan bu ürünler menülere "eko" ön adıyla dahil oldu.
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa

RESTORANLARDA YENİ DÖNEM

PATLICAN KEBABI YARI FİYATINA DÜŞTÜ

PATLICAN KEBABI YARI FİYATINA DÜŞTÜ

NTV'de yer alan habere göre; bir restoranda patlıcan kebabının 1 porsiyonunda iki şiş kullanılırken, tek şiş kullanılmaya başlandı. Böylece fiyatlar yarı yarıya düştü.

Restoran işletmecisi konuyla ilgili "Ekonomik ürün dediğimiz zaman küçük fiyat küçük şiş küçük doyum. Keşke olmasa herkes doyabilse." ifadelerini kullandı.

YARIM PORSİYONA 3'TE 2 FİYAT!

YARIM PORSİYONA 3'TE 2 FİYAT!

Paket siparişi alan restoranlar ise başka bir tarife uygulamaya koydu.

Bir diğer restoran işletmecisi "Yarım porsiyon olarak uygulama verdiğimizde 3’te 2 ücret almak zorunda kalıyoruz. Bunun sebebi de yanında ikramlarımız oluyor. Paketle gönderim yaptığımızda kap maliyetlerimiz oluyor." dedi.

ARTAN ET FİYATLARINA ÇARE BÖYLE BULUNDU

ARTAN ET FİYATLARINA ÇARE BÖYLE BULUNDU

ATO Kafe, Restoran ve Lokanta Komite Başkanı Abdurrahman Işıksever, restoranların beyti, ali nazik, Adana kebap, döner ve bu gibi ürünlerde gramajın düşürülerek fiyatın azaltıldığını söyledi.

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restoran kebap kafe lokanta menü yemek yemek menüsü
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