Restoranlarda yeni dönem başladı: Yemek menüleri değişti! Patlıcan kebabı da yarı fiyatına düştü

Restoranlar fiyatların artmasıyla birlikte müşterilerinden olmaya başladı. Bunun önüne geçmek içinse yemeklerin porsiyon ve gramajlarında alternatifler oluşturuldu. Ekonomik ancak daha az olan bu ürünler menülere "eko" ön adıyla dahil oldu.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

