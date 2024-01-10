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  4. Saadet Partili belediyeden çalışanlarına yüzde 107,5 zam! En düşük işçi maaşı 31 bin TL'yi aştı, kadrolu işçi maaşı 45 bin TL'yi buldu

Saadet Partili belediyeden çalışanlarına yüzde 107,5 zam! En düşük işçi maaşı 31 bin TL'yi aştı, kadrolu işçi maaşı 45 bin TL'yi buldu

10.01.2024 11:27 | Son Güncelleme:
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İşçi ve memur maaşlarına zam haberleri peş peşe gelmeyede devam ediyor. Son olarak Adıyaman'daki belediye çalışanlarına yapılan zam oranı gündem oldu. Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, belediye çalışanlarının maaşlarına yüzde 107,5 zam yapıldığını duyurdu. Saadet Partili belediyede En düşük işçi maaşı 31 bin TL'yi aşarken, kadrolu işçi maaşı da 45 bin TL'yi buldu. Ayrıca bayramlarda toplam 5 bin TL ikramiye desteği verileceği açıklandı.

Belediye çalışanlarına yapılan maaş zam oranı gündem oldu. Saadet Partili Kahta Belediyesi'nde çalışanlara yapılan zam oranı dikkat çekti. Adıyaman'a bağlı Kahta ilçesinde belediye çalışanlarının maaşına yüzde 107,5 zam yapıldı. Zam kararıyla birlikte 45 bin TL maaş ve bayram ikramiyeleri detayı da dikkat çekti.

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BELEDİYE ÇALIŞANLARINA YÜZDE 107,5 ZAM

BELEDİYE ÇALIŞANLARINA YÜZDE 107,5 ZAM

Saadet Partili Kahta Belediyesi, Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası ve Bem-Bir-Sen ile gerçekleştirdiği toplu iş sözleşmesiyle ilgili olarak belediye çalışanlarının maaşlarında önemli bir artışa gidildiğini duyurdu.

TÖRENLE SÖZLEŞME İMZALANDI

TÖRENLE SÖZLEŞME İMZALANDI

Kahta Belediyesi Kültür Merkezi ve Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen törende, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı & Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Hasan Kılınç ve Bem-Bir-Sen Adıyaman Temsilcisi Mahmut İnan arasında sözleşme imzalandı.

EN DÜŞÜK İŞÇİ MAAŞI 31 BİN TL'Yİ AŞTI

EN DÜŞÜK İŞÇİ MAAŞI 31 BİN TL'Yİ AŞTI

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, konuya ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Mesai arkadaşlarımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyiz. Kahta Belediyesi olarak şirket çalışanlarımıza en düşük asgari maaşı yüzde 107,5 zam ile 31 bin 26 TL olarak belirledik” ifadelerini kullandı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışanlara, ek ödeme ile maaşlar 32 bin 276 TL.

KADROLU İŞÇİYE 45 BİN TL

KADROLU İŞÇİYE 45 BİN TL

4/D İşçi Kadrolu çalışanlara, yüzde 105 zam ile memur maaşına denk gelecek şekilde 45 bin TL.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Kahta Zam saadet partisi
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