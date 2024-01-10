Saadet Partili belediyeden çalışanlarına yüzde 107,5 zam! En düşük işçi maaşı 31 bin TL'yi aştı, kadrolu işçi maaşı 45 bin TL'yi buldu

Belediye çalışanlarına yapılan maaş zam oranı gündem oldu. Saadet Partili Kahta Belediyesi'nde çalışanlara yapılan zam oranı dikkat çekti. Adıyaman'a bağlı Kahta ilçesinde belediye çalışanlarının maaşına yüzde 107,5 zam yapıldı. Zam kararıyla birlikte 45 bin TL maaş ve bayram ikramiyeleri detayı da dikkat çekti.



