Sadece emekliler değil özel sektör çalışanlarını da ilgilendiriyor! Maaş promosyonları için dikkat çeken açıklama: 29 Şubat son gün...

Yeni dönem emekli maaşlarının belli olmasının ardından ocak ayı itibarıyla bankalar promosyon tutarlarını güncellemeye başladı. Pek çok banka kampanyalarını duyurarak maaşını kendi bünyesine taşıyacak olan emeklilere cazip fırsatlar sunuyor. Yeni banka seçimi yapmak isteyen, halihazırda bir banka ile sözleşmesi bulunan ancak yüksek bir promosyon ödemesi almaya ihtiyacı olan emekliler için son gün 29 Şubat. Yüksek promosyon ödemesi yapan bazı bankalar 29 Şubat tarihine kadar başvuru alıyor.
Peki şu anda bankalarda en yüksek promosyon ödemeleri ne kadar? Kredi ve kredi kartı borcu olan emekliler de banka değiştirebiliyor mu? Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, Milliyet’e anlattı. Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Banka promosyonları maaşlar üzerinden verilen bir nema diyebiliriz. Banka üzerinden alınan maaşlar bankalara kurumlar tarafından daha önce yatırılıyor. Örnek vermek gerekirse Emekli Sandığı’ndan maaş alacak kişilere maaşlar 2-3 gün öncesinden yatırılıyor. 2-3 gün bankada nemalandığı için bankalar gelir elde ediyor. Bunu da kendi müşterilerine bir kısmını geri veriyor diyebiliriz.
Özel şirketlerde eğer toplu bir şekilde maaşlar banka üzerinden yatırılırsa ve belli bir sayı üzerinde çalışanı varsa çalışanlarına banka promosyonu verebiliyor. Bazı işletmeler bunu çalışanına vermeyip kendisine alabiliyor. Bu çalışanın hakkıdır diyebiliriz.
Emeklilerin zamlı maaşlarının belli olmasının ardından bankalar promosyon yarışına girdiler. Emekliler e-Devlet üzerinden kolay bir şekilde eski anlaşmasını iptal edip yeni bir banka ile anlaşabilir. Daha öncesinde banka banka gezip kimin daha fazla verdiğini öğrenmesi gerekir. Sadece promosyon değil bedava puanlar, harcamalar gibi bankalar kampanya yapıyor olabilir. Burada 10 bin TL ile 15 bin TL arasında promosyonlar değişiyor diyebiliriz.
Bankalarda promosyon tutarları daha da artabilir. Emekli maaşları arttıkça promosyonlar da artıyor. Emekli maaşlarına yüzde 49.25 artış oldu ve bankalar daha fazla promosyon vermek için yarışa girmeye başladı.
Emekliler sözleşmede bitmeden önce daha yüksek promosyon almak için banka değiştirebilirler. E-Devlet'e girip kendi ödeme aldıkları bankayı değiştirebilirler. Daha önce almış olduğu ödemeleri geri iade etmek zorundalar. Daha sonra yeni bankaya geçebilirler.
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar promosyon için banka değiştirebilirler, burada bir engel yok. Kredi alırken emekli maaşını ‘buradan almak’ şartıyla bir anlaşma yapıldıysa bu nedenle banka ile görüşmek gerekiyor. Herhangi bir şekilde kredi ve kredi kartı borcu olanlar banka değiştiremez diye bir şart yok.”
3 Şubat 2024 – 29 Şubat 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler, 12.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Aydınlık'ta yer alan habere göre; Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.
"8.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL’ye varan emeklilik ödülü"
"Emeklilere 5.000 TL’ye varan nakit promosyon! Siz de emekliyseniz maaşınızı DenizBank’a taşıyın, 5.000 TL’ye varan promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanın."
Fibabanka, 10 bin TL maaş alan emeklilere 7 bin 500 TL promosyon verileceğini duyurdu. Açıklamada, "T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda, emekli maaşını Bankamızdan almak isteyen SGK emeklisi (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) müşterilerimiz, 3 yıl süre ile emekli maaşını Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri durumunda promosyon almaya hak kazanır." denildi.
"Şekerbank’ta maaş aralıklarına göre promosyon kazanma fırsatı sunuyoruz.
Buna göre maaş aralığınız:
0-3.499 TL aralığında ise 3.000-TL;
3.500-7.499 aralığında ise 3.500-TL;
7.500-9.999 aralığında ise 4.500-TL;
10.000 ve üzeri ise 5.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz"