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Sadece günler kaldı, memur zammı hesabı belirdi! İşte meslek meslek beklenen yeni memur maaşları

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
25.06.2024 16:54
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Temmuz ayının yaklaşmasıyla memurların da zamlı maaş hesapları başladı. 6 aylık enflasyon farkı Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz'da açıklayacağı son veri işe şekillenecek. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre haziran ayında enflasyon yüzde 2,52 olacak. Merkez Bankası'nın beklentilerine göre memur maaşlarının tahmini geleceği rakamlar da belli oldu.

Temmuz zammında geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyonunu açıklamasının ardından milyonlarca SSK, Bağkur, memur emeklileri ve memurların da zamlı maaşları belli olacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, asgari ücrete ara zamma kapıları kapatmasının ardından emekli ve memurların maaşlarına enflasyon farkının yanında refah payı verilip verilmeyeceği de gündem oldu. İşte meslek meslek beklenen yeni memur maaşı tablosu…

NTV'de yer alan habere göre, enflasyon tahminleri gerçekleşirse memur ve memur emeklileri yüzde 20,35 kümülatif zam alma hakkına sahip olacak. Bu rakam baz alındığında en düşük emekli maaşı 32 bin 861 liradan 39 bin 548 liraya yükselecek.

Express

İŞTE MESLEK MESLEK YENİ MAAŞLAR

Derece: 9/1

Unvan: Memur (üniversite mezunu)

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 41.202 TL

Derece: 1/4

Unvan: Şube müdürü (üniversite mezunu)

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 59.533 TL

Derece: 1/4

Unvan: Uzman öğretmen

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 53.056 TL

Derece: 1/4

Unvan: Öğretmen

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 47876 TL

Derece: 3/1

Unvan: Başkomiser

Zam sonrası tahmini maaş (Temmuz-Aralık dönemi): 58.875 TL

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Memur Zam maaş
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