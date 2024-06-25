Sadece günler kaldı, memur zammı hesabı belirdi! İşte meslek meslek beklenen yeni memur maaşları

Temmuz zammında geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyonunu açıklamasının ardından milyonlarca SSK, Bağkur, memur emeklileri ve memurların da zamlı maaşları belli olacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, asgari ücrete ara zamma kapıları kapatmasının ardından emekli ve memurların maaşlarına enflasyon farkının yanında refah payı verilip verilmeyeceği de gündem oldu. İşte meslek meslek beklenen yeni memur maaşı tablosu…

NTV'de yer alan habere göre, enflasyon tahminleri gerçekleşirse memur ve memur emeklileri yüzde 20,35 kümülatif zam alma hakkına sahip olacak. Bu rakam baz alındığında en düşük emekli maaşı 32 bin 861 liradan 39 bin 548 liraya yükselecek.



