Sadece maaşları etkilemiyor: Asgari ücretin açıklanmasına sayılı gün kaldı! Prim gününü saydırmak isteyenler dikkat! 31 Aralık'tan sonra zamlı fiyatlar geçerli olacak

Asgari ücret sadece maaşları değil SGK'ya yapılan borçlanmaları da etkiliyor. Yeni yılın en merak edileni olan asgari ücret zammı için ise geri sayım başladı. Prim günü eksik olan çalışanlar emekli olabilmek için borçlanma yolunu tercih edebiliyor. Askerlik ve doğum borçlanması ile prim günü saydırılıyor ve günlük borçlanma tutarı 213 lira. Bu tutar asgari ücrete yapılacak zam sonrası yükselecek.