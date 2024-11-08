Sadece maaşları etkilemiyor: Asgari ücretin açıklanmasına sayılı gün kaldı! Prim gününü saydırmak isteyenler dikkat! 31 Aralık'tan sonra zamlı fiyatlar geçerli olacak

Asgari ücret sadece maaşları değil SGK'ya yapılan borçlanmaları da etkiliyor. Yeni yılın en merak edileni olan asgari ücret zammı için ise geri sayım başladı. Prim günü eksik olan çalışanlar emekli olabilmek için borçlanma yolunu tercih edebiliyor. Askerlik ve doğum borçlanması ile prim günü saydırılıyor ve günlük borçlanma tutarı 213 lira. Bu tutar asgari ücrete yapılacak zam sonrası yükselecek.
2025 yılı Ocak ayında asgari ücrete zam gelmesiyle 213 lira olan borçlanma tutarı da değişecek. Milliyet'e açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, kritik değerlendirmelerde bulundu.
Yılmaz, priminizin yetmediği noktada borçlanarak bu günleri kazanabileceğinizi aktararak, "Burada halk arasında en çok bilinen doğum ve askerlik borçlanmasıdır. Borçlanma miktarı ise asgari brüt ücretin yüzde 32’si kadardır. İçinde bulunduğumuz 2024 yılının sonuna kadar bu rakam günlük 213,36 TL’dir. Yurt dışı borçlanmasında ise bu rakam yüzde 45’e yani 300.04 TL’ye yükselmiştir" şeklinde konuştu.
Yılmaz, Borçlanma miktarını 7,5 kat kadar artırarak emekli maaşının daha yüksek olabileceğinin de altını çizdi.
"Bu, borçlanmanın türüne göre değişiklik arz etmektedir. Örneğin askerlik borçlanması silah altında kaldığınız gün üzerinden değerlendirilir. Doğum borçlanmasında ise sigorta başlangıcınızdan sonra doğumların gerçekleşme şartı mevcuttur. Her çocuk için 2 yıl, yani 720 gün üzerinden toplamda ise 3 çocuğa kadar borçlanma hakkı mevcuttur.
Örnekleyecek olursak askerlik borçlanmasında 550 gün askerliğiniz varsa günlüğü 213,36 tutardan hesaplanır ve toplamda 117.348 TL maliyeti vardır.