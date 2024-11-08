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  4. Sadece maaşları etkilemiyor: Asgari ücretin açıklanmasına sayılı gün kaldı! Prim gününü saydırmak isteyenler dikkat! 31 Aralık'tan sonra zamlı fiyatlar geçerli olacak

Sadece maaşları etkilemiyor: Asgari ücretin açıklanmasına sayılı gün kaldı! Prim gününü saydırmak isteyenler dikkat! 31 Aralık'tan sonra zamlı fiyatlar geçerli olacak

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
08.11.2024 08:20
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Yeni yıl için artık 1 buçuk ay gibi kısa bir süre kaldı. Asgari ücretin belirlenmesi ile birçok kalem de doğrudan etkilenecek. Emeklilik hesabı yapan vatandaşları askerlik ve doğum borçlanması doğrudan etkiliyor. Asgari ücrete göre borçlanması artan askerlik ve doğum borçlanmasının ne kadar artış kaydedeceği ise merak konusu. Konu ile ilgili Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz konuştu.

Asgari ücret sadece maaşları değil SGK'ya yapılan borçlanmaları da etkiliyor. Yeni yılın en merak edileni olan asgari ücret zammı için ise geri sayım başladı. Prim günü eksik olan çalışanlar emekli olabilmek için borçlanma yolunu tercih edebiliyor. Askerlik ve doğum borçlanması ile prim günü saydırılıyor ve günlük borçlanma tutarı 213 lira. Bu tutar asgari ücrete yapılacak zam sonrası yükselecek.

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2025 yılı Ocak ayında asgari ücrete zam gelmesiyle 213 lira olan borçlanma tutarı da değişecek. Milliyet'e açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, kritik değerlendirmelerde bulundu.

EMEKLİ OLMAK İÇİN PRİMİNİZ YETMEZSE BORÇLANABİLİRSİNİZ!

EMEKLİ OLMAK İÇİN PRİMİNİZ YETMEZSE BORÇLANABİLİRSİNİZ!

Yılmaz, priminizin yetmediği noktada borçlanarak bu günleri kazanabileceğinizi aktararak, "Burada halk arasında en çok bilinen doğum ve askerlik borçlanmasıdır. Borçlanma miktarı ise asgari brüt ücretin yüzde 32’si kadardır. İçinde bulunduğumuz 2024 yılının sonuna kadar bu rakam günlük 213,36 TL’dir. Yurt dışı borçlanmasında ise bu rakam yüzde 45’e yani 300.04 TL’ye yükselmiştir" şeklinde konuştu.

Yılmaz, Borçlanma miktarını 7,5 kat kadar artırarak emekli maaşının daha yüksek olabileceğinin de altını çizdi.

Borçlanmanın nasıl hesaplandığını ise Yılmaz şu sözlerle anlattı:

Borçlanmanın nasıl hesaplandığını ise Yılmaz şu sözlerle anlattı:

"Bu, borçlanmanın türüne göre değişiklik arz etmektedir. Örneğin askerlik borçlanması silah altında kaldığınız gün üzerinden değerlendirilir. Doğum borçlanmasında ise sigorta başlangıcınızdan sonra doğumların gerçekleşme şartı mevcuttur. Her çocuk için 2 yıl, yani 720 gün üzerinden toplamda ise 3 çocuğa kadar borçlanma hakkı mevcuttur.

Örnekleyecek olursak askerlik borçlanmasında 550 gün askerliğiniz varsa günlüğü 213,36 tutardan hesaplanır ve toplamda 117.348 TL maliyeti vardır.

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret sgk emekli
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