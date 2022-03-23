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Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları belli oldu mu?

23.03.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatları bünyesine personel ve işçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Yapılan başvuruların sonuçları merak edilmeye başlandı. Peki Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar belli oldu mu? İşte merak edilenler...

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan kontenjan bilgilerine göre başvuru yapmak isteyen adaylar Sağlık Bakanlığı personel alımı ÖSYM kılavuzunu araştırmaya koyuldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatları için personel alımı gerçekleştirilecek. Yapılacak alımların için başvuru tarihi merak konusu olmaya başladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan kontenjan bilgilerine göre başvuru yapmak isteyen adaylar Sağlık Bakanlığı personel alımı için ÖSYM kılavuzunu araştırmaya başladı.
Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı başvuruları 22 Mart 2022 tarihi itibarı ile sona erecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile beraber Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı ile ilgili başvuru şartları belli oldu, ÖSYM başvuru kılavuzu da aynı şekilde yayımlandı.
Merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 10 bin sözleşmeli sağlık personeli, 10 bin sürekli işçi alımı yapılacağını duyuruldu. Öğrenilen bilgiye göre, Bakanlık işçi değerlendirmesini kura sistemi ile gerçekleştireceğini açıkladı. Kura Çekimi sadece tek bir yerde yapılacak. Noter huzurunda yapılacak olan kura çekimi sadece Ankara 'da yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kura yeri Ankara'da olurken, 6 Nisan tarihinde saat 09:00 - 18:00 arasında gerçekleştirilecek. İŞKUR tarafından Bakanlığa iletilmiş olan Nihai liste sonucuna göre ise Bakanlık 6 Nisan 2022 tarihinde uygulayacağı işlemleri için sonuçları kuranın izleyen günlerinde açıklanması bekleniyor.
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Anahtar Kelimeler:
personel alımı Sağlık Bakanlığı
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