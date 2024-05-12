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Sahte ürün alarmı! Fiyatı 300 TL'nin altındaysa satın almadan bir kez daha düşünün!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
12.05.2024 09:26
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Fiyatların yükselmesinin ardından gıdada sahtecilik arttı.Sahteciliğin arttığı ürünlerin başındaysa bal geliyor. Üreticiler maliyetlere dikkat çekerek tüketicileri uyardı. Mersin Arıcılar Birliği Başkanı Adem Kurt, "Sadece balın kavanoza dolum maliyetinin 25-30 TL aralığında" dedi.

Mersin'de arıcılar, glikoz ve aromatik maddelerle üretilen ürünlere dikkat çekerek, gerçek balın maliyetinin 200 TL olduğunu, 300 TL'nin altında satılan hiç bir ürünün bal olmadığına vurgu yapıp vatandaşları uyardı.

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Mersin'de arıcılar bal üretimi için kovanlarını doğaya çıkarttı. Yaklaşık 2 aydır kovanlarını baharın yaşandığı bölgelere taşıyarak üretime geçen arıcılar hasada hazırlanıyor. Çiçek balının hasat öncesinde uyarıda bulunan arıcılar, bazı marketlerde bal adı altına ucuza satılan ürünlerin glikozla yapay olarak yapıldığını ve bal olmadığına değinerek vatandaşları bilgilendirdi.

Mersin Arıcılar Birliği Başkanı Adem Kurt, " Ne yazık ki biz raflarda 850 gram ile 1 kilogram arasında bal adı altında ürünler 49-50 TL'ye satıldığını görüyoruz. Bunların bal ile hiç bir alakası yoktur. Bu sene balın üreticiye maliyeti 200 TL'nin altında değil" dedi.

Arıcılar olarak şu anda üretim için sahada aralıksız olarak faaliyetlerine devam ettiğine değinen Mersin Arıcılar Birliği Başkanı Adem Kurt, bu sene sezondan da umutlu olduklarını kaydetti.

"Ne yazık ki raflarda bal adı altında satılan arıcılık ve balla hiç alakası olmayan ürünler var" diyen Kurt," Bunlar tamamen hiç bir arı görmeden fabrika ortamında glikoz olarak tabir ettiğimiz ürünlerin içine aromatik madde konularak yapay olarak elde ediliyor. Hiç bir şekilde arıyla alakası yoktur. Bununla ilgili bakanlığımız önlemler almaya çalışıyor ama yeterli değil." ifadesini kullandı.

"CEZALAR DAHA CAYDIRICI OLMALI"

"CEZALAR DAHA CAYDIRICI OLMALI"

Kurt, "Biraz daha acil ve caydırıcı cezaların olduğu bir döneme geçilmesi gerekiyor. Bunlar hem arıcılığı tehdit ediyor hem de tüketicinin sağlığıyla oynuyor" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
bal sahte ürün
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